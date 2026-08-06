KM 85/50 R Bp Pack
Снабдена с батерии и зарядно устройство, седловата метачна машина KM 85/50 R впечатлява със своята площ на почистване. Този компактен, базов модел е лесен за работа.
Нашият базов модел KM 85/50 R Bp Pack впечатлява с отлична екипировка в тази ценова категория на седлови метачни машини. Батерията и зарядното устройство се предлагат стандартно, както въртящата се странична четка с регулиране на скоростта, голям прахов филтър и индикатор за износване на главния почистващ валяк, който е видим отвън. Изключително компактната конструкция на тази машина осигурява висока маневреност, което дава възможност да се използва в затворени зони. Моделът има впечатляващи резултати и на външните площи, доказателство за неговата гъвкавост и ефективност. Работата по поддръжката, като смяната на основната ролка за почистване може да се извърши без инструменти. Четката не трябва да се регулира, но винаги премахва мръсотията дори на неравни повърхности. Лесно е да получите достъп до вътрешността на машината без инструменти чрез широко отварящ се капак. Операторът може удобно да почисти филтъра за прах от седалката. Интегрираната система Home Base позволява да се прикачват и външни почистващи уреди.
Характеристики и предимства
Концепция за умни контейнери2 резервоара за лесно откачане и безопасно изпразване на отпадъците Контейнерът за отпадъци е без груби ръбове и дава възможност за изпразване без остатъци Колела в контейнера за отпадъци опростяват боравенето при изпразване
Ефикасна филтърна системаПлосък нагънат филтър от полиестер Ефективно почистване с двоен скрапер. Удобна работна позиция. Достъп до филтъра чрез капак с широко отваряне без необходимост от инструменти
Ергономичност за високо ниво на комфорт на работното мястоЯсно и ергономично закрепване на работните елементи Регулиране на седалката на водача без необходимост от инструменти Регулируем на височина волан
Интегрирана система Home Base
- Универсална и практична връзка за лесно носене на други почистващи инструменти
- За лесно транспортиране на събирач на отпадъци, четка, кърпи или допълнителен контейнер, например
- Голямо място за съхранение в задната част на машината
Индикатор за износване на основната четка
- Може лесно и удобно да се види отвън
- Прецизно определяне на времето за подмяна
Плъзгаща странична четка
- Предпазва страничната четка от повреда
- Надеждна и здрава конструкция
- Намалява разходите за поддръжка и обслужване
Компактен дизайн за максимална маневреност
- Отлична маневреност на машината
- Също идеален за затворени помещения
- Преминава през стандартни отвори на вратите (90 см).
Регулиране на скоростта на страничната четка
- За адаптиране на скоростта на страничната четка към съответния обем мръсотия
- Намалява запрашаването
Плуваща ролка на основната четка
- Без необходимост от настройване при износване на четката
- Отлично събиране на мръсотия и при и неравности
Удобна концепция за работа
- Челната четка и страничните четки могат удобно да се включат и изключат чрез крачен педал
- Движение напред и назад може да бъде удобно настроено и регулирано чрез превключвател.
- Регулиране на всмукателния обем за почистване на мокри повърхности
Спецификации
Технически данни
|Хидравлично задвижване
|Електродвигател
|Задвижване – мощност (В/Вт)
|24 / 1000
|Тип задвижване
|Електрическо
|Макс. производителност на площ (м²/ч)
|5100
|Макс. Зона за почистване с 2 странични четки (м²/ч)
|6510
|Работна ширина (мм)
|615
|Работна ширина с 1 странична четка (мм)
|850
|Работна ширина с 2 странични четки (мм)
|1085
|Капацитет на батерията (Ач)
|115
|Напрежение на батерията (В)
|24
|Време на работа на акумулатора (ч)
|макс. 2,5
|Контейнер за отпадъци (л)
|50
|Способност за изкачване (%)
|12
|Работна скорост (км/ч)
|6
|Площ на филтъра (м²)
|2,3
|Товар (кг)
|макс. 90
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|218
|Тегло, готово за работа (кг)
|230
|Тегло с опаковката (кг)
|220
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1350 x 940 x 1170
Обхват на доставката
- Пневматични гуми
Оборудване
- Ръчно почистване на филтъра
- Механично почистване на филтъра
- Плаваща основна четка
- Регулиране на силата на всмукване
- Клапа за едри отпадъци
- Принцип на метене с прехвърляне през глава
- Задвижване, напред
- Задвижване, назад
- Смукателна сила
- Използване на открито
- Използване на закрито
- Скорост на страничната четка, регулируема
- Индикатор за заряда на батерията
- Брояч на изминалото време
- Контейнер за отпадъци, подвижен
- Функция метене, с възможност за изключване
- Странична четка, автоматично спиране
- Автоматична настройка на главния метачен валяк в зависимост от износването
- Мултифункционален дисплей
- Възможност за закрепване на Home Base
Видео
Сфера на приложение
- Идеален за почистване на производствени халета, складове и малки логистични сгради
- За бързо поддържащо почистване на паркинги
- Също за по-малки имоти като работилници, училищни дворове, бензиностанции или автокъщи