Нашият базов модел KM 85/50 R Bp Pack впечатлява с отлична екипировка в тази ценова категория на седлови метачни машини. Батерията и зарядното устройство се предлагат стандартно, както въртящата се странична четка с регулиране на скоростта, голям прахов филтър и индикатор за износване на главния почистващ валяк, който е видим отвън. Изключително компактната конструкция на тази машина осигурява висока маневреност, което дава възможност да се използва в затворени зони. Моделът има впечатляващи резултати и на външните площи, доказателство за неговата гъвкавост и ефективност. Работата по поддръжката, като смяната на основната ролка за почистване може да се извърши без инструменти. Четката не трябва да се регулира, но винаги премахва мръсотията дори на неравни повърхности. Лесно е да получите достъп до вътрешността на машината без инструменти чрез широко отварящ се капак. Операторът може удобно да почисти филтъра за прах от седалката. Интегрираната система Home Base позволява да се прикачват и външни почистващи уреди.