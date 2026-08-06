KM 90/60 R Bp Pack

Здрава и компактна метачна машина с вакуум KM 90/60 R Bp Pack с автоматична система за почистване на кръглия филтър, мощни батерии с капацитет 180 Ah и вградено зарядно устройство.

Захранваната с батерии метачна машина с вакуум KM 90/60 R Bp Pack с въртяща се странична четка впечатлява с пъргавото си управление и високата си маневреност по време на почистването без емисии в закрити и открити пространства, като например паркинги, логистични центрове и производствени халета. Издръжливите батерии с капацитет 180 Ah, които могат да се зареждат удобно на борда, гарантират продължителни приложения. Управлението на KM 90/60 R Bp Pack е детска игра, благодарение на системата EASY Operation, и разполага с практична зона за съхранение и комплект за закрепване Home Base, за да не се налага да пренасяте допълнителни принадлежности за почистване. Уникалната, автоматична и високоефективна система за почистване на кръглия филтър прави възможна работата без прах, без загуба на всмукателна мощност.

Характеристики и предимства
Метачно-смучеща машина KM 90/60 R Bp Pack: Голяма площ на филтъра с автоматично почистване
Голяма площ на филтъра с автоматично почистване
След всяко спиране на машината филтърът автоматично се почиства – за непрекъснато безпрахово метене и дълги интервали на работа. Системата за почистване на филтъра може да се активира и ръчно. Смяна на филтъра без инструменти.
Метачно-смучеща машина KM 90/60 R Bp Pack: Концепция за управление „EASY Operation“
Концепция за управление „EASY Operation“
Логично и разбираемо. Всички елементи за управление са подредени прегледно и с лесен достъп.
Метачно-смучеща машина KM 90/60 R Bp Pack: Home-Base за повече гъвкавост
Home-Base за повече гъвкавост
Различни практични връзки за допълнителни аксесоари. Лесен транспорт например на щипката за големи отпадъци, метла или на допълнителен контейнер.
Издръжлива, компактна конструкция с Pick-up-площ
  • За дълга продължителност на експлоатационния живот, надеждност.
  • Сигурност и маневреност.
  • Без проблемно могат да се транспортира и фиксират допълнителни компоненти като например резервна туба или ръчни инструменти за почистване.
Спецификации

Технически данни

Хидравлично задвижване Електродвигател
Задвижване – мощност (кВт) 1,2
Тип задвижване Електрическо
Макс. производителност на площ (м²/ч) 5400
Макс. Зона за почистване с 2 странични четки (м²/ч) 6900
Работна ширина (мм) 615
Работна ширина с 1 странична четка (мм) 900
Работна ширина с 2 странични четки (мм) 1150
Капацитет на батерията (Ач) 180
Напрежение на батерията (В) 24
Време на работа на акумулатора (ч) макс. 2,5
Контейнер за отпадъци (л) 60
Способност за изкачване (%) 12
Работна скорост (км/ч) 6
Площ на филтъра (м²) 4
Тегло (с аксесоари) (кг) 335
Тегло, готово за работа (кг) 330
Тегло с опаковката (кг) 336
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1695 x 1060 x 1260

Обхват на доставката

  • Цилиндричен полиестерен филтър
  • Включена батерия и вграден зарядно устройство

Оборудване

  • Ръчно почистване на филтъра
  • Автоматично почистване на филтъра
  • Плаваща основна четка
  • Регулиране на силата на всмукване
  • Клапа за едри отпадъци
  • Принцип на метене с прехвърляне през глава
  • Задвижване, напред
  • Задвижване, назад
  • Смукателна сила
  • Използване на открито
  • Използване на закрито
  • Индикатор за заряда на батерията
  • Брояч на изминалото време
  • Функция метене, с възможност за изключване
  • Странична четка, с пневматично управление
  • Възможност за закрепване на Home Base
Метачно-смучеща машина KM 90/60 R Bp Pack
Метачно-смучеща машина KM 90/60 R Bp Pack

Видео

Сфера на приложение
  • Логистични центрове
  • Паркинги в големи универсални магазини
  • Складови сгради и други вътрешни зони
  • Хотелски комплекси
  • Производствени халета
  • Малки паркове и паркови съоръжения
Аксесоари