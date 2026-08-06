KM 90/60 R Bp Pack
Здрава и компактна метачна машина с вакуум KM 90/60 R Bp Pack с автоматична система за почистване на кръглия филтър, мощни батерии с капацитет 180 Ah и вградено зарядно устройство.
Захранваната с батерии метачна машина с вакуум KM 90/60 R Bp Pack с въртяща се странична четка впечатлява с пъргавото си управление и високата си маневреност по време на почистването без емисии в закрити и открити пространства, като например паркинги, логистични центрове и производствени халета. Издръжливите батерии с капацитет 180 Ah, които могат да се зареждат удобно на борда, гарантират продължителни приложения. Управлението на KM 90/60 R Bp Pack е детска игра, благодарение на системата EASY Operation, и разполага с практична зона за съхранение и комплект за закрепване Home Base, за да не се налага да пренасяте допълнителни принадлежности за почистване. Уникалната, автоматична и високоефективна система за почистване на кръглия филтър прави възможна работата без прах, без загуба на всмукателна мощност.
Характеристики и предимства
Голяма площ на филтъра с автоматично почистванеСлед всяко спиране на машината филтърът автоматично се почиства – за непрекъснато безпрахово метене и дълги интервали на работа. Системата за почистване на филтъра може да се активира и ръчно. Смяна на филтъра без инструменти.
Концепция за управление „EASY Operation“Логично и разбираемо. Всички елементи за управление са подредени прегледно и с лесен достъп.
Home-Base за повече гъвкавостРазлични практични връзки за допълнителни аксесоари. Лесен транспорт например на щипката за големи отпадъци, метла или на допълнителен контейнер.
Издръжлива, компактна конструкция с Pick-up-площ
- За дълга продължителност на експлоатационния живот, надеждност.
- Сигурност и маневреност.
- Без проблемно могат да се транспортира и фиксират допълнителни компоненти като например резервна туба или ръчни инструменти за почистване.
Спецификации
Технически данни
|Хидравлично задвижване
|Електродвигател
|Задвижване – мощност (кВт)
|1,2
|Тип задвижване
|Електрическо
|Макс. производителност на площ (м²/ч)
|5400
|Макс. Зона за почистване с 2 странични четки (м²/ч)
|6900
|Работна ширина (мм)
|615
|Работна ширина с 1 странична четка (мм)
|900
|Работна ширина с 2 странични четки (мм)
|1150
|Капацитет на батерията (Ач)
|180
|Напрежение на батерията (В)
|24
|Време на работа на акумулатора (ч)
|макс. 2,5
|Контейнер за отпадъци (л)
|60
|Способност за изкачване (%)
|12
|Работна скорост (км/ч)
|6
|Площ на филтъра (м²)
|4
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|335
|Тегло, готово за работа (кг)
|330
|Тегло с опаковката (кг)
|336
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1695 x 1060 x 1260
Обхват на доставката
- Цилиндричен полиестерен филтър
- Включена батерия и вграден зарядно устройство
Оборудване
- Ръчно почистване на филтъра
- Автоматично почистване на филтъра
- Плаваща основна четка
- Регулиране на силата на всмукване
- Клапа за едри отпадъци
- Принцип на метене с прехвърляне през глава
- Задвижване, напред
- Задвижване, назад
- Смукателна сила
- Използване на открито
- Използване на закрито
- Индикатор за заряда на батерията
- Брояч на изминалото време
- Функция метене, с възможност за изключване
- Странична четка, с пневматично управление
- Възможност за закрепване на Home Base
Видео
Сфера на приложение
- Логистични центрове
- Паркинги в големи универсални магазини
- Складови сгради и други вътрешни зони
- Хотелски комплекси
- Производствени халета
- Малки паркове и паркови съоръжения