Захранваната с батерии метачна машина с вакуум KM 90/60 R Bp Pack с въртяща се странична четка впечатлява с пъргавото си управление и високата си маневреност по време на почистването без емисии в закрити и открити пространства, като например паркинги, логистични центрове и производствени халета. Издръжливите батерии с капацитет 180 Ah, които могат да се зареждат удобно на борда, гарантират продължителни приложения. Управлението на KM 90/60 R Bp Pack е детска игра, благодарение на системата EASY Operation, и разполага с практична зона за съхранение и комплект за закрепване Home Base, за да не се налага да пренасяте допълнителни принадлежности за почистване. Уникалната, автоматична и високоефективна система за почистване на кръглия филтър прави възможна работата без прах, без загуба на всмукателна мощност.