KM 90/60 R G

Задвижвана с бензин, мощна и конструирана като особено компактна и здрава, нашата метачна машина с вакуум KM 90/60 R G впечатлява при почистване на външни площи.

Оборудвана с мощен бензинов двигател и автоматичен дросел за оптимална реакция при стартиране, нашата метачна машина с вакуум KM 90/60 R G осигурява идеалните условия за цялостно почистване на открито. Уникалната, автоматична и високоефективна система за почистване на кръглия филтър осигурява работа без прах и свежда до минимум загубата на смукателна мощност. Благодарение на системата EASY Operation и компактната си конструкция машината е лесна за управление и в същото време впечатлява с пъргаво управление и висока маневреност. Практичната зона за съхранение и комплектът за закрепване Home Base улесняват и пренасянето на допълнителни инструменти за почистване.

Характеристики и предимства
Метачно-смучеща машина KM 90/60 R G: Издръжлива, компактна конструкция с Pick-up-площ
Издръжлива, компактна конструкция с Pick-up-площ
За дълга продължителност на експлоатационния живот, надеждност. Сигурност и маневреност. Без проблемно могат да се транспортира и фиксират допълнителни компоненти като например резервна туба или ръчни инструменти за почистване.
Метачно-смучеща машина KM 90/60 R G: Концепция за управление „EASY Operation“
Концепция за управление „EASY Operation“
Логично и разбираемо. Всички елементи за управление са подредени прегледно и с лесен достъп.
Метачно-смучеща машина KM 90/60 R G: Голяма площ на филтъра с автоматично почистване
Голяма площ на филтъра с автоматично почистване
След всяко спиране на машината филтърът автоматично се почиства – за непрекъснато безпрахово метене и дълги интервали на работа. Системата за почистване на филтъра може да се активира и ръчно. Смяна на филтъра без инструменти.
Home-Base за повече гъвкавост
  • Различни практични връзки за допълнителни аксесоари.
  • Лесен транспорт например на щипката за големи отпадъци, метла или на допълнителен контейнер.
Спецификации

Технически данни

Хидравлично задвижване Четиритактов двигател
Задвижване – мощност (кВт) 6,6
Тип задвижване Бензин
Макс. производителност на площ (м²/ч) 7200
Макс. Зона за почистване с 2 странични четки (м²/ч) 9200
Работна ширина (мм) 615
Работна ширина с 1 странична четка (мм) 900
Работна ширина с 2 странични четки (мм) 1150
Контейнер за отпадъци (л) 60
Способност за изкачване (%) 18
Работна скорост (км/ч) 8
Площ на филтъра (м²) 4
Тегло (с аксесоари) (кг) 265
Тегло, готово за работа (кг) 265
Тегло с опаковката (кг) 266
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1695 x 1060 x 1260

Обхват на доставката

  • Цилиндричен полиестерен филтър

Оборудване

  • Ръчно почистване на филтъра
  • Автоматично почистване на филтъра
  • Плаваща основна четка
  • Регулиране на силата на всмукване
  • Клапа за едри отпадъци
  • Принцип на метене с прехвърляне през глава
  • Задвижване, напред
  • Задвижване, назад
  • Смукателна сила
  • Използване на открито
  • Брояч на изминалото време
  • Функция метене, с възможност за изключване
  • Странична четка, с пневматично управление
  • Възможност за закрепване на Home Base
Метачно-смучеща машина KM 90/60 R G
Метачно-смучеща машина KM 90/60 R G

Видео

Сфера на приложение
  • Логистични центрове
  • Паркинги в големи универсални магазини
  • Складови сгради и друг вид приложение на закрито
  • Хотелски комплекси
  • Производствени халета
  • Малки паркове и паркови съоръжения
Аксесоари