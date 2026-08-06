Оборудвана с мощен бензинов двигател и автоматичен дросел за оптимална реакция при стартиране, нашата метачна машина с вакуум KM 90/60 R G осигурява идеалните условия за цялостно почистване на открито. Уникалната, автоматична и високоефективна система за почистване на кръглия филтър осигурява работа без прах и свежда до минимум загубата на смукателна мощност. Благодарение на системата EASY Operation и компактната си конструкция машината е лесна за управление и в същото време впечатлява с пъргаво управление и висока маневреност. Практичната зона за съхранение и комплектът за закрепване Home Base улесняват и пренасянето на допълнителни инструменти за почистване.