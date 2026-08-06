KM 90/60 R G
Задвижвана с бензин, мощна и конструирана като особено компактна и здрава, нашата метачна машина с вакуум KM 90/60 R G впечатлява при почистване на външни площи.
Оборудвана с мощен бензинов двигател и автоматичен дросел за оптимална реакция при стартиране, нашата метачна машина с вакуум KM 90/60 R G осигурява идеалните условия за цялостно почистване на открито. Уникалната, автоматична и високоефективна система за почистване на кръглия филтър осигурява работа без прах и свежда до минимум загубата на смукателна мощност. Благодарение на системата EASY Operation и компактната си конструкция машината е лесна за управление и в същото време впечатлява с пъргаво управление и висока маневреност. Практичната зона за съхранение и комплектът за закрепване Home Base улесняват и пренасянето на допълнителни инструменти за почистване.
Характеристики и предимства
Издръжлива, компактна конструкция с Pick-up-площЗа дълга продължителност на експлоатационния живот, надеждност. Сигурност и маневреност. Без проблемно могат да се транспортира и фиксират допълнителни компоненти като например резервна туба или ръчни инструменти за почистване.
Концепция за управление „EASY Operation“Логично и разбираемо. Всички елементи за управление са подредени прегледно и с лесен достъп.
Голяма площ на филтъра с автоматично почистванеСлед всяко спиране на машината филтърът автоматично се почиства – за непрекъснато безпрахово метене и дълги интервали на работа. Системата за почистване на филтъра може да се активира и ръчно. Смяна на филтъра без инструменти.
Home-Base за повече гъвкавост
- Различни практични връзки за допълнителни аксесоари.
- Лесен транспорт например на щипката за големи отпадъци, метла или на допълнителен контейнер.
Спецификации
Технически данни
|Хидравлично задвижване
|Четиритактов двигател
|Задвижване – мощност (кВт)
|6,6
|Тип задвижване
|Бензин
|Макс. производителност на площ (м²/ч)
|7200
|Макс. Зона за почистване с 2 странични четки (м²/ч)
|9200
|Работна ширина (мм)
|615
|Работна ширина с 1 странична четка (мм)
|900
|Работна ширина с 2 странични четки (мм)
|1150
|Контейнер за отпадъци (л)
|60
|Способност за изкачване (%)
|18
|Работна скорост (км/ч)
|8
|Площ на филтъра (м²)
|4
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|265
|Тегло, готово за работа (кг)
|265
|Тегло с опаковката (кг)
|266
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1695 x 1060 x 1260
Обхват на доставката
- Цилиндричен полиестерен филтър
Оборудване
- Ръчно почистване на филтъра
- Автоматично почистване на филтъра
- Плаваща основна четка
- Регулиране на силата на всмукване
- Клапа за едри отпадъци
- Принцип на метене с прехвърляне през глава
- Задвижване, напред
- Задвижване, назад
- Смукателна сила
- Използване на открито
- Брояч на изминалото време
- Функция метене, с възможност за изключване
- Странична четка, с пневматично управление
- Възможност за закрепване на Home Base
Видео
Сфера на приложение
- Логистични центрове
- Паркинги в големи универсални магазини
- Складови сгради и друг вид приложение на закрито
- Хотелски комплекси
- Производствени халета
- Малки паркове и паркови съоръжения