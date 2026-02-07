NT 20/1 Me Classic е здрава, компактна мокро/сухо смукачка от серията NT Classic. Машината е оборудвана с 20-литров контейнер и впечатлява с лесната си концепция за обслужване, ниските разходи за работа и поддръжка и надеждната филтърна технология. Със своята турбина с мощност 1500 W, прахосмукачката прави работата лека на всички видове замърсявания. Машината е идеална за малки количества течности, груби замърсявания и прах.