NT 20/1 Me Classic Edition

Здравата, компактна мокро/сухо смукачка NT 20/1 Me Classic с 20-литров контейнер надеждно премахва всички видове замърсявания.

NT 20/1 Me Classic е здрава, компактна мокро/сухо смукачка от серията NT Classic. Машината е оборудвана с 20-литров контейнер и впечатлява с лесната си концепция за обслужване, ниските разходи за работа и поддръжка и надеждната филтърна технология. Със своята турбина с мощност 1500 W, прахосмукачката прави работата лека на всички видове замърсявания. Машината е идеална за малки количества течности, груби замърсявания и прах.

Характеристики и предимства
Компактен, здрав и мобилен
Отлична смукателна мощност
Сервиз и комфорт
Ефективност чрез и минимализъм
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 59
Вакуум (мбар/кПа) 227 / 22,7
Обем на контейнера (л) 20
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 1500
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 6,5
Ниво на шум (дБ(А)) 78
Цвят сребрист
Тегло без аксесоари (кг) 7,4
Размери (Д х Ш х В) (мм) 375 x 360 x 520

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
  • Тип смукателен маркуч: С ръкохватка
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 505 мм
  • Материал на смукателните тръби: Стомана
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Патронен филтър: PES
  • Контейнер от неръждаема стомана
Сфера на приложение
  • За извличане на течности, груби замърсявания и прах върху всички твърди повърхности, както и за почистване на интериора на автомобила.
Аксесоари