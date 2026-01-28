Малка, мощна, надеждна и лека: Нашата сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap осигурява впечатляващи резултати при леки и умерени задачи за почистване и има редица приложения. Благодарение на полуавтоматичната система за почистване на филтъра и устойчивия на влага PES патронен филтър, тя може лесно да се справя с прах, груба мръсотия и течности. Връзката на смукателния маркуч директно към главата на устройството, позволява максимално оползотворяване на капацитета на контейнера. Компактните й размери и ниското тегло позволяват лесно транспортиране и удобство при работа.