Компактна, но невероятно мощна мокро/сухо смукачка на базово ниво. Благодарение на ниското си тегло, NT 22/1 Ap е идеална за мобилна употреба.

Малка, мощна, надеждна и лека: Нашата сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap осигурява впечатляващи резултати при леки и умерени задачи за почистване и има редица приложения. Благодарение на полуавтоматичната система за почистване на филтъра и устойчивия на влага PES патронен филтър, тя може лесно да се справя с прах, груба мръсотия и течности. Връзката на смукателния маркуч директно към главата на устройството, позволява максимално оползотворяване на капацитета на контейнера. Компактните й размери и ниското тегло позволяват лесно транспортиране и удобство при работа.

Характеристики и предимства
Олекотена с компактни размери
Машината е лесна и удобна за транспортиране и съхранение.
Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
Полуавтоматичното почистване на филтъра ефективно осигурява постоянно висока всмукателна мощност.
Патронен филтър PES устойчив на влага
Възможно е лесно да се премине от мокро към сухо вакуумно почистване, без първо да се изсушава PES касетъчният филтър. Миещ се PES филтър.
Връзка на смукателния маркуч в главата на машината
  • Позволява използването на целия обем на контейнера.
  • Спестява време, като не се налага да изпразвате контейнера толкова често.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 72
Вакуум (мбар/кПа) 249 / 24,9
Обем на контейнера (л) 22
Материал на контейнера Пластмаса
Мощност (Вт) макс. 1300
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 6
Ниво на шум (дБ(А)) 71
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 5,7
Тегло вкл. Опаковка (кг) 8,2
Размери (Д х Ш х В) (мм) 380 x 370 x 480

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 1.9 м
  • Коляно: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 505 мм
  • Материал на смукателните тръби: Пластмаса
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 300 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Патронен филтър: PES

Оборудване

  • Почистване на филтъра: Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
  • Клас на защита: II
  • Управляващо колело със стопер
Сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap

Сфера на приложение
  • Идеално устройство за леко до умерено почистване с редица търговски приложения
