NT 22/1 Ap
Компактна, но невероятно мощна мокро/сухо смукачка на базово ниво. Благодарение на ниското си тегло, NT 22/1 Ap е идеална за мобилна употреба.
Малка, мощна, надеждна и лека: Нашата сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap осигурява впечатляващи резултати при леки и умерени задачи за почистване и има редица приложения. Благодарение на полуавтоматичната система за почистване на филтъра и устойчивия на влага PES патронен филтър, тя може лесно да се справя с прах, груба мръсотия и течности. Връзката на смукателния маркуч директно към главата на устройството, позволява максимално оползотворяване на капацитета на контейнера. Компактните й размери и ниското тегло позволяват лесно транспортиране и удобство при работа.
Характеристики и предимства
Олекотена с компактни размериМашината е лесна и удобна за транспортиране и съхранение.
Полуавтоматично почистване на филтъра ApПолуавтоматичното почистване на филтъра ефективно осигурява постоянно висока всмукателна мощност.
Патронен филтър PES устойчив на влагаВъзможно е лесно да се премине от мокро към сухо вакуумно почистване, без първо да се изсушава PES касетъчният филтър. Миещ се PES филтър.
Връзка на смукателния маркуч в главата на машината
- Позволява използването на целия обем на контейнера.
- Спестява време, като не се налага да изпразвате контейнера толкова често.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|72
|Вакуум (мбар/кПа)
|249 / 24,9
|Обем на контейнера (л)
|22
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Мощност (Вт)
|макс. 1300
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|6
|Ниво на шум (дБ(А))
|71
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|5,7
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|8,2
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|380 x 370 x 480
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 1.9 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 505 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 300 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Патронен филтър: PES
Оборудване
- Почистване на филтъра: Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
- Клас на защита: II
- Управляващо колело със стопер
Видео
Сфера на приложение
- Идеално устройство за леко до умерено почистване с редица търговски приложения