NT 22/1 Ap Te

NT 22/1 Ap Те мокро/сухо смукачка с електрически контакт (с функция за автоматично стартиране), силна всмукателна мощност и полуавтоматична почистваща система. Компактна, лека смукачка на базово ниво.

Клиентите наистина ще оценят този малък електроуред. Нашата мокро/сухо смукачка NT 22/1 Ap Te има електрически контакт с функция за автоматично стартиране на електроинструменти, много е лека и по този начин винаги е удобна за транспортиране и впечатлява със силната си смукателна мощност по време на леки до умерени почистващи работи. Независимо дали става въпрос за прах, груби замърсявания или течности: Благодарение на полуавтоматичната система за почистване на филтъра и устойчив на влага филтър PES, тя работи надеждно и прилежно. Тук връзката на смукателния маркуч, интегрирана директно в главата на устройството, позволява максимално използване на капацитета на контейнера. Това означава, че лесната за употреба и универсална NT 22/1 Ap Te е идеалният спътник за монтажни и ремонтни дейности, почистване на сгради и много други приложения.

Характеристики и предимства
Сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap Te: Олекотена с компактни размери
Олекотена с компактни размери
Машината е лесна и удобна за транспортиране и съхранение.
Сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap Te: Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
Оптимална ефективност на почистване на филтъра с натискането на един бутон. Осигурява постоянно висока производителност на филтъра и сила на засмукване. Спестяващ време дизайн и по-дълъг живот на филтъра.
Сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap Te: Патронен филтър PES устойчив на влага
Патронен филтър PES устойчив на влага
Лесно превключване между мокро и сухо изсмукване. Не е необходимо PES филтърът да се изсушава преди употреба. Устойчивост: патронният филтър PES може да се пере.
Контакт за електрически инструменти (с автоматично стартиране)
  • Електрическият инструмент се свързва лесно към прахосмукачката.
  • Лесна работа благодарение на функцията за автоматично включване/изключване.
  • Енергийна ефективност: прахосмукачката се изключва автоматично.
Адаптер за свързване на ел. инструменти
  • Позволява пробиване, рязане или шлайфане без прах с електрически инструменти.
  • Предлага се с гумена приставка и въртящ се пръстен.
  • Въртящ се пръстен за регулиране на силата на засмукване.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 72
Вакуум (мбар/кПа) 249 / 24,9
Обем на контейнера (л) 22
Материал на контейнера Пластмаса
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 1300
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 6
Ниво на шум (дБ(А)) 72
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 6,1
Тегло вкл. Опаковка (кг) 9,298
Размери (Д х Ш х В) (мм) 380 x 370 x 480

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 1.9 м
  • Коляно: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 505 мм
  • Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 300 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Патронен филтър: PES
  • Адаптер за електрически инструменти

Оборудване

  • Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
  • Почистване на филтъра: Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
  • Клас на защита: I
  • Управляващо колело със стопер
Сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap Te
Сухо/мокро смукачка NT 22/1 Ap Te

Видео

Сфера на приложение
  • Идеално устройство за леко до умерено почистване с редица търговски приложения
  • Подходящ за мокро и сухо смукачка
Аксесоари