NT 22/1 Ap Te
NT 22/1 Ap Те мокро/сухо смукачка с електрически контакт (с функция за автоматично стартиране), силна всмукателна мощност и полуавтоматична почистваща система. Компактна, лека смукачка на базово ниво.
Клиентите наистина ще оценят този малък електроуред. Нашата мокро/сухо смукачка NT 22/1 Ap Te има електрически контакт с функция за автоматично стартиране на електроинструменти, много е лека и по този начин винаги е удобна за транспортиране и впечатлява със силната си смукателна мощност по време на леки до умерени почистващи работи. Независимо дали става въпрос за прах, груби замърсявания или течности: Благодарение на полуавтоматичната система за почистване на филтъра и устойчив на влага филтър PES, тя работи надеждно и прилежно. Тук връзката на смукателния маркуч, интегрирана директно в главата на устройството, позволява максимално използване на капацитета на контейнера. Това означава, че лесната за употреба и универсална NT 22/1 Ap Te е идеалният спътник за монтажни и ремонтни дейности, почистване на сгради и много други приложения.
Характеристики и предимства
Олекотена с компактни размериМашината е лесна и удобна за транспортиране и съхранение.
Полуавтоматично почистване на филтъра ApОптимална ефективност на почистване на филтъра с натискането на един бутон. Осигурява постоянно висока производителност на филтъра и сила на засмукване. Спестяващ време дизайн и по-дълъг живот на филтъра.
Патронен филтър PES устойчив на влагаЛесно превключване между мокро и сухо изсмукване. Не е необходимо PES филтърът да се изсушава преди употреба. Устойчивост: патронният филтър PES може да се пере.
Контакт за електрически инструменти (с автоматично стартиране)
- Електрическият инструмент се свързва лесно към прахосмукачката.
- Лесна работа благодарение на функцията за автоматично включване/изключване.
- Енергийна ефективност: прахосмукачката се изключва автоматично.
Адаптер за свързване на ел. инструменти
- Позволява пробиване, рязане или шлайфане без прах с електрически инструменти.
- Предлага се с гумена приставка и въртящ се пръстен.
- Въртящ се пръстен за регулиране на силата на засмукване.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|72
|Вакуум (мбар/кПа)
|249 / 24,9
|Обем на контейнера (л)
|22
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 1300
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|6
|Ниво на шум (дБ(А))
|72
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|6,1
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|9,298
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|380 x 370 x 480
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 1.9 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 505 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 300 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Патронен филтър: PES
- Адаптер за електрически инструменти
Оборудване
- Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
- Почистване на филтъра: Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
- Клас на защита: I
- Управляващо колело със стопер
Сфера на приложение
- Идеално устройство за леко до умерено почистване с редица търговски приложения
- Подходящ за мокро и сухо смукачка