Клиентите наистина ще оценят този малък електроуред. Нашата мокро/сухо смукачка NT 22/1 Ap Te има електрически контакт с функция за автоматично стартиране на електроинструменти, много е лека и по този начин винаги е удобна за транспортиране и впечатлява със силната си смукателна мощност по време на леки до умерени почистващи работи. Независимо дали става въпрос за прах, груби замърсявания или течности: Благодарение на полуавтоматичната система за почистване на филтъра и устойчив на влага филтър PES, тя работи надеждно и прилежно. Тук връзката на смукателния маркуч, интегрирана директно в главата на устройството, позволява максимално използване на капацитета на контейнера. Това означава, че лесната за употреба и универсална NT 22/1 Ap Te е идеалният спътник за монтажни и ремонтни дейности, почистване на сгради и много други приложения.