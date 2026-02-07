NT 30/1 Me Classic Edition

NT 30/1 Me Classic е практична и здрава мокро/сухо смукачка. Машината с 1500 вата разполага с 30-литров контейнер и премахва всички видове замърсявания.

Проектирана за умерени количества течности, груби замърсявания и прах: с мощност на турбината от 1500 W и 30-литров капацитет на контейнера, мокро/сухо смукачка NT 30/1 Me Classic е идеална за вакуумиране на всички видове замърсявания. Машината NT Classic също се оценява високо с изпитаната си филтрирана технология, Easy Service Concept и ниските разходи за поддръжка и експлоатация.

Характеристики и предимства
Компактен, здрав и мобилен
Отлична смукателна мощност
Сервиз и комфорт
Ефективност чрез и минимализъм
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 59
Вакуум (мбар/кПа) 227 / 22,7
Обем на контейнера (л) 30
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 1500
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 6,5
Ниво на шум (дБ(А)) 78
Цвят сребрист
Тегло без аксесоари (кг) 8
Тегло вкл. Опаковка (кг) 10,93
Размери (Д х Ш х В) (мм) 375 x 360 x 645

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
  • Тип смукателен маркуч: С ръкохватка
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 505 мм
  • Материал на смукателните тръби: Стомана
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Патронен филтър: PES
  • Контейнер от неръждаема стомана

Видео

Сфера на приложение
  • За извличане на течности, груби замърсявания и прах върху всички твърди повърхности, както и за почистване на интериора на автомобила.
Аксесоари