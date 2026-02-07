Проектирана за умерени количества течности, груби замърсявания и прах: с мощност на турбината от 1500 W и 30-литров капацитет на контейнера, мокро/сухо смукачка NT 30/1 Me Classic е идеална за вакуумиране на всички видове замърсявания. Машината NT Classic също се оценява високо с изпитаната си филтрирана технология, Easy Service Concept и ниските разходи за поддръжка и експлоатация.