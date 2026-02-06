NT 75/1 Me Ec M Z22

Обезопасената смукачка NT 75/1 Me Ec M Z22 за прах клас М е сертифицирана в съответствие с Директива ATEX 2014/34/ЕС ( IBExU) за използване в потенциално експлозивни зони (зона 22).

Сертифицирана в съответствие със задължителната за ЕС Директива ATEX 2014/34/ЕС от независимия институт за изпитване IBExU, обезопасена смукачка NT 75/1 Me Ec H Z22 е подходяща за отстраняване на възпламеними и други прахове от клас M във взривоопасни зони от зона 22. Безчетковият EC мотор гарантира експлоатационен живот от 5000 часа. Напълно заземената конструкция и съответните проводящи аксесоари са ефективни за предотвратяване на електростатични разряди. Благодарение на 75-литровия контейнер, изработен от неръждаема стомана, и здравото шаси с регулируема дръжка, големи количества прах, груби замърсявания или течности могат лесно да бъдат отстранени от опасната зона, преди да бъдат безопасно изхвърлени. NT 75/1 Me Ec M Z22 разполага с плосък нагънат филтър за мокро и сухо почистване за клас на прах М, който гарантира ниво на задържане на прах от 99,9 % и е подходящ и за изсмукване на течности. Мокро/сухо смукачката е подходяща и одобрена за използване и без филтърна торба или торба за еднократна употреба, когато това е необходимо - за целта трябва да се използва опционалният свещовиден филтър Wood, който е специално разработен за вакуумиране на влакнести прахове без торба.

Характеристики и предимства
Сухо/мокро смукачка NT 75/1 Me Ec M Z22: Сертифицирана за зона 22 съгласно Директива ATEX 2014/34/ЕС (изпитвателна институция IBExU)
Сертифицирана за зона 22 съгласно Директива ATEX 2014/34/ЕС (изпитвателна институция IBExU)
Най-високо ниво на безопасност за потребителя в потенциално експлозивни зони от зона 22. Подходящ за отстраняване на прах от клас M.
Сухо/мокро смукачка NT 75/1 Me Ec M Z22: Безчетков електромотор
Безчетков електромотор
Висока износоустойчивост и дълъг експлоатационен живот (5000 часа).
Сухо/мокро смукачка NT 75/1 Me Ec M Z22: Система за антистатичност
Система за антистатичност
Непрекъсната антистатична система с електропроводими аксесоари.
Wet & Dry плосък нагънат филтър
  • Плоският нагънат филтър PES с клас на праха М задържа надеждно 99,9 процента от всички частици.
  • Филтър, изработен от влагоустойчив PES материал.
  • Одобрен за вакуумиране на прах от клас M.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 61
Вакуум (мбар/кПа) 220 / 22
Обем на контейнера (л) 75
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 1000
Стандартна номинална ширина ( ) DN 40
Дължина на кабела (м) 10
Материал на кабела Гума
Ниво на шум (дБ(А)) 76
Цвят сребрист
Тегло без аксесоари (кг) 25,1
Тегло вкл. Опаковка (кг) 31,859
Размери (Д х Ш х В) (мм) 695 x 540 x 1012

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 4 м
  • Тип смукателен маркуч: Електропроводимо
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
  • Коляно: Електропроводимо
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Контейнер от неръждаема стомана
  • Плосък нагънат филтър: PES с PTFE покритие
  • Ръкохватка

Оборудване

  • Система за антистатичност
  • Клас на защита: I
  • Управляващо колело със стопер
  • Прахов клас: M
  • Материал на контейнера: Неръждаема стомана
Сухо/мокро смукачка NT 75/1 Me Ec M Z22
Сухо/мокро смукачка NT 75/1 Me Ec M Z22
Сухо/мокро смукачка NT 75/1 Me Ec M Z22
Сухо/мокро смукачка NT 75/1 Me Ec M Z22

Видео

Сфера на приложение
  • Обезопасена смукачка за използване в потенциално експлозивни зони от зона 22
  • Сертифициран за класове на прах M и L.
Аксесоари