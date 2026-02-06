NT 75/1 Me Ec M Z22
Обезопасената смукачка NT 75/1 Me Ec M Z22 за прах клас М е сертифицирана в съответствие с Директива ATEX 2014/34/ЕС ( IBExU) за използване в потенциално експлозивни зони (зона 22).
Сертифицирана в съответствие със задължителната за ЕС Директива ATEX 2014/34/ЕС от независимия институт за изпитване IBExU, обезопасена смукачка NT 75/1 Me Ec H Z22 е подходяща за отстраняване на възпламеними и други прахове от клас M във взривоопасни зони от зона 22. Безчетковият EC мотор гарантира експлоатационен живот от 5000 часа. Напълно заземената конструкция и съответните проводящи аксесоари са ефективни за предотвратяване на електростатични разряди. Благодарение на 75-литровия контейнер, изработен от неръждаема стомана, и здравото шаси с регулируема дръжка, големи количества прах, груби замърсявания или течности могат лесно да бъдат отстранени от опасната зона, преди да бъдат безопасно изхвърлени. NT 75/1 Me Ec M Z22 разполага с плосък нагънат филтър за мокро и сухо почистване за клас на прах М, който гарантира ниво на задържане на прах от 99,9 % и е подходящ и за изсмукване на течности. Мокро/сухо смукачката е подходяща и одобрена за използване и без филтърна торба или торба за еднократна употреба, когато това е необходимо - за целта трябва да се използва опционалният свещовиден филтър Wood, който е специално разработен за вакуумиране на влакнести прахове без торба.
Характеристики и предимства
Сертифицирана за зона 22 съгласно Директива ATEX 2014/34/ЕС (изпитвателна институция IBExU)Най-високо ниво на безопасност за потребителя в потенциално експлозивни зони от зона 22. Подходящ за отстраняване на прах от клас M.
Безчетков електромоторВисока износоустойчивост и дълъг експлоатационен живот (5000 часа).
Система за антистатичностНепрекъсната антистатична система с електропроводими аксесоари.
Wet & Dry плосък нагънат филтър
- Плоският нагънат филтър PES с клас на праха М задържа надеждно 99,9 процента от всички частици.
- Филтър, изработен от влагоустойчив PES материал.
- Одобрен за вакуумиране на прах от клас M.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|61
|Вакуум (мбар/кПа)
|220 / 22
|Обем на контейнера (л)
|75
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 1000
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 40
|Дължина на кабела (м)
|10
|Материал на кабела
|Гума
|Ниво на шум (дБ(А))
|76
|Цвят
|сребрист
|Тегло без аксесоари (кг)
|25,1
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|31,859
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|695 x 540 x 1012
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 4 м
- Тип смукателен маркуч: Електропроводимо
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
- Коляно: Електропроводимо
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Контейнер от неръждаема стомана
- Плосък нагънат филтър: PES с PTFE покритие
- Ръкохватка
Оборудване
- Система за антистатичност
- Клас на защита: I
- Управляващо колело със стопер
- Прахов клас: M
- Материал на контейнера: Неръждаема стомана
Видео
Сфера на приложение
- Обезопасена смукачка за използване в потенциално експлозивни зони от зона 22
- Сертифициран за класове на прах M и L.