Сертифицирана в съответствие със задължителната за ЕС Директива ATEX 2014/34/ЕС от независимия институт за изпитване IBExU, обезопасена смукачка NT 75/1 Me Ec H Z22 е подходяща за отстраняване на възпламеними и други прахове от клас M във взривоопасни зони от зона 22. Безчетковият EC мотор гарантира експлоатационен живот от 5000 часа. Напълно заземената конструкция и съответните проводящи аксесоари са ефективни за предотвратяване на електростатични разряди. Благодарение на 75-литровия контейнер, изработен от неръждаема стомана, и здравото шаси с регулируема дръжка, големи количества прах, груби замърсявания или течности могат лесно да бъдат отстранени от опасната зона, преди да бъдат безопасно изхвърлени. NT 75/1 Me Ec M Z22 разполага с плосък нагънат филтър за мокро и сухо почистване за клас на прах М, който гарантира ниво на задържане на прах от 99,9 % и е подходящ и за изсмукване на течности. Мокро/сухо смукачката е подходяща и одобрена за използване и без филтърна торба или торба за еднократна употреба, когато това е необходимо - за целта трябва да се използва опционалният свещовиден филтър Wood, който е специално разработен за вакуумиране на влакнести прахове без торба.