NT 40/1 Tact Bs
Нашата смукачка за пекарни NT 40/1 Tact Bs е разработена специално за специализираните изисквания на пекарни и сладкарници. Прахосмукачката лесно се справя с големи количества фин прах.
Пекарите и сладкарите могат да въздъхнат с облекчение с нашата прахосмукачка за пекарни NT 40/1 Tact Bs. Независимо дали става въпрос за подове, машини или други устройства - и с допълнителни аксесоари дори фурната: Прахосмукачката лесно се справя с всички предизвикателства, които я очакват в пекарната. Със своите здрави ключалки, изработени от метал, тя е сертифицирана, като взривозащитена машина и затова е идеална за вакуумиране на потенциално опасен брашнен прах. Автоматичното почистване на филтъра Tact осигурява не само постоянно висока мощност на засмукване, но също така позволява вакуумиране на големи количества фин прах. За тази цел прахосмукачката е изключително лесна за работа с въртящия се превключвател в средата, освен това издържа по-трудни приложения със здравия контейнер и е много лесна за транспортиране благодарение на стандартната ергономична дръжка за бутане.
Характеристики и предимства
Идеален за пекарни и магазини за тортиДопълнителни комплекти аксесоари, специално използвани за пекарни.
Специални ключалки, изработени от металПозволява сертификация, като взривозащитена машина. Позволява одобрение за вакуумиране на потенциално опасен прах от брашно.
Устойчив на топлина PES-плосък нагънат филтърПозволява вакуумиране на проблемен прах в пекарни.
Практично съхранение на аксесоари за специални аксесоари
- Улеснява носенето на обемисти комплекти за почистване на фурната.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|74
|Вакуум (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Обем на контейнера (л)
|40
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 40
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Ниво на шум (дБ(А))
|68
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|16,2
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|19,47
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|650 x 370 x 1100
Обхват на доставката
- Дюза за почистване на фуги
- Плосък нагънат филтър: PES с PTFE покритие
- Ръкохватка
Оборудване
- Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
- Материал на контейнера: Пластмаса
- Удароустойчив
- Клас на защита: II
- Управляващо колело със стопер
- Антистатична подготовка
Сфера на приложение
- Идеален за почистване на хлебни фурни, подове, машини и устройства