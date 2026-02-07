NT 40/1 Tact Bs

Нашата смукачка за пекарни NT 40/1 Tact Bs е разработена специално за специализираните изисквания на пекарни и сладкарници. Прахосмукачката лесно се справя с големи количества фин прах.

Пекарите и сладкарите могат да въздъхнат с облекчение с нашата прахосмукачка за пекарни NT 40/1 Tact Bs. Независимо дали става въпрос за подове, машини или други устройства - и с допълнителни аксесоари дори фурната: Прахосмукачката лесно се справя с всички предизвикателства, които я очакват в пекарната. Със своите здрави ключалки, изработени от метал, тя е сертифицирана, като взривозащитена машина и затова е идеална за вакуумиране на потенциално опасен брашнен прах. Автоматичното почистване на филтъра Tact осигурява не само постоянно висока мощност на засмукване, но също така позволява вакуумиране на големи количества фин прах. За тази цел прахосмукачката е изключително лесна за работа с въртящия се превключвател в средата, освен това издържа по-трудни приложения със здравия контейнер и е много лесна за транспортиране благодарение на стандартната ергономична дръжка за бутане.

Характеристики и предимства
Сухо/мокро смукачка NT 40/1 Tact Bs: Идеален за пекарни и магазини за торти
Допълнителни комплекти аксесоари, специално използвани за пекарни.
Сухо/мокро смукачка NT 40/1 Tact Bs: Специални ключалки, изработени от метал
Позволява сертификация, като взривозащитена машина. Позволява одобрение за вакуумиране на потенциално опасен прах от брашно.
Сухо/мокро смукачка NT 40/1 Tact Bs: Устойчив на топлина PES-плосък нагънат филтър
Позволява вакуумиране на проблемен прах в пекарни.
Практично съхранение на аксесоари за специални аксесоари
  • Улеснява носенето на обемисти комплекти за почистване на фурната.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 74
Вакуум (мбар/кПа) 273 / 27,3
Обем на контейнера (л) 40
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 1380
Стандартна номинална ширина ( ) DN 40
Дължина на кабела (м) 7,5
Ниво на шум (дБ(А)) 68
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 16,2
Тегло вкл. Опаковка (кг) 19,47
Размери (Д х Ш х В) (мм) 650 x 370 x 1100

Обхват на доставката

  • Дюза за почистване на фуги
  • Плосък нагънат филтър: PES с PTFE покритие
  • Ръкохватка

Оборудване

  • Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
  • Материал на контейнера: Пластмаса
  • Удароустойчив
  • Клас на защита: II
  • Управляващо колело със стопер
  • Антистатична подготовка
Сфера на приложение
  • Идеален за почистване на хлебни фурни, подове, машини и устройства
