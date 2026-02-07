Пекарите и сладкарите могат да въздъхнат с облекчение с нашата прахосмукачка за пекарни NT 40/1 Tact Bs. Независимо дали става въпрос за подове, машини или други устройства - и с допълнителни аксесоари дори фурната: Прахосмукачката лесно се справя с всички предизвикателства, които я очакват в пекарната. Със своите здрави ключалки, изработени от метал, тя е сертифицирана, като взривозащитена машина и затова е идеална за вакуумиране на потенциално опасен брашнен прах. Автоматичното почистване на филтъра Tact осигурява не само постоянно висока мощност на засмукване, но също така позволява вакуумиране на големи количества фин прах. За тази цел прахосмукачката е изключително лесна за работа с въртящия се превключвател в средата, освен това издържа по-трудни приложения със здравия контейнер и е много лесна за транспортиране благодарение на стандартната ергономична дръжка за бутане.