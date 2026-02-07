Независимо дали на строителни обекти или в промишлени предприятия, мокро/сухо смукачката NT 50/1 K от Kärcher е специално проектирана за бързо отстраняване на големи количества вода. Благодарение на мощната си помпа за отпадни води, тя може да обработва повече от 300 литра мръсна вода на минута, включително груби замърсявания с размер на частиците до 20 милиметра. Стандартният Geka съединител осигурява съвместимостта му с тази широко използвана система за съединяване на маркучи за вода. Турбината и изпомпващата помпа са защитени от повреда или запушване чрез ефективни филтри за груби замърсявания, които предотвратяват всмукването на малки части, камъни, листа или остатъци от строителни материали. Метални направляващи колела на здравия 50-литров контейнер и регулируемата дръжка за бутане осигуряват висока мобилност и лесно транспортиране на прахосмукачката NT 50/1 K от превозното средство до мястото на употреба и обратно.