NT 50/1 K
Благодарение на помпата за отпадни води и Geka връзката, мокро/сухо смукачката NT 50/1 K е идеална за бързо отстраняване на големи количества течности в строителството или промишлеността.
Независимо дали на строителни обекти или в промишлени предприятия, мокро/сухо смукачката NT 50/1 K от Kärcher е специално проектирана за бързо отстраняване на големи количества вода. Благодарение на мощната си помпа за отпадни води, тя може да обработва повече от 300 литра мръсна вода на минута, включително груби замърсявания с размер на частиците до 20 милиметра. Стандартният Geka съединител осигурява съвместимостта му с тази широко използвана система за съединяване на маркучи за вода. Турбината и изпомпващата помпа са защитени от повреда или запушване чрез ефективни филтри за груби замърсявания, които предотвратяват всмукването на малки части, камъни, листа или остатъци от строителни материали. Метални направляващи колела на здравия 50-литров контейнер и регулируемата дръжка за бутане осигуряват висока мобилност и лесно транспортиране на прахосмукачката NT 50/1 K от превозното средство до мястото на употреба и обратно.
Характеристики и предимства
Интегрирана помпа за отпадна водаЧрез помпата за оттичане могат да се отстранят големи количества течности, така че изсмукването да не се прекъсва.
Интегриран груб филтър-кошница за защита на помпатаПредпазва помпата за изхвърляне от запушвания от камъни, листа или парчета дърво.
Вентил за регулиране на силата на засмукванеКлапанът се монтира между маркуча и ръкохватката. Осигурява синхронизация на дебита на прахосмукачката и помпата.
Дренажен маркуч
- Помпата за отпадни води отстранява по-голямата част от изсмуканите течности.
- За удобно отстраняване на остатъчните количества течности.
Вграден филтър за груба мръсотия за защита на турбината.
- Предпазва турбината от повреди, причинени от груби замърсявания и малки части.
Висококачествени аксесоари
- Маслоустойчив смукателен маркуч.
- Усъвършенствана дюза за почистване на подове.
- Регулируема дръжка за бутане.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с)
|74
|Вакуум (мбар)
|273
|Обем на контейнера (л)
|50
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|1200
|Мощност помпа за отвеждане (Вт)
|1100
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 40
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Ниво на шум (дБ(А))
|67
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|28
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|32,2
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|640 x 370 x 1045
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 4 м
- Тип смукателен маркуч: Маслоустойчив
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Филтър за груби замърсявания
- Ръкохватка
Оборудване
- Дренажен маркуч
- Интегрирана помпа за отвеждане
- Клас на защита: I
Видео
Сфера на приложение
- Строежи.
- Индустрия