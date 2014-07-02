Екстракторът за мокро и сухо почистване NT 611 Eco К е особено лесен за употреба уред, който е подходящ за универсална употреба в занаятчийството и индустрията. Уредът е в състояние да отвежда големи количества на засмукани течности чрез вградената помпа, така че да може да се почиства без прекъсване. Електронната система за наблюдение на нивото на резервоара се включва при достигане на максималното ниво на течността и изключва автоматично турбината. С двете големи колела отзад и двете управляващи ролки отпред уредът е стабилен срещу преобръщане и много маневрен благодарение на малкото си тегло и може безпроблемно да се носи. Комфорт предлагат и големият бутон за вкл./изкл. и системата за съхранение на кабела и аксесоарите в уреда. Много практичен е плоският нагънат филтър (опция) на новия екстрактор, който предлага множество предимства: операторът може да сменя между режим на сухо и мокро почистване без да има дълги прекъсвания на работата, защото филтърът (опция за ползване на плосък нагънат филтър) винаги е над нивото на течността. До филтъра се достига лесно и бързо, без да се налага да се сваля главата на турбината. Плоският нагънат филтър увеличава обема на ползване на резервоара, защото не влиза в него.