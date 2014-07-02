NT 611 ECO K
Екстрактор с един двигател, за професионална употреба за мокро и сухо почистване с 55 литра обем на резервоара за всякакъв вид приложение в занаятчийството, индустрията и в почистването на сгради. Серийно се предлага с филтър за груби замърсявания за мокро почистване. Специалната филтърна система дава възможност за смяна на режима на работа между сухо и мокро почистване без изваждане на филтъра (при използване на опцията за плосък нагънат филтър). Оборудван със серийно предлаганите аксесоари C-DN 40, система за съхранение на аксесоарите, гумиран кабел и интегрирана помпа за отвеждане на течностите. Механично почистване на плоския нагънат филтър, предлаган като опция.
Екстракторът за мокро и сухо почистване NT 611 Eco К е особено лесен за употреба уред, който е подходящ за универсална употреба в занаятчийството и индустрията. Уредът е в състояние да отвежда големи количества на засмукани течности чрез вградената помпа, така че да може да се почиства без прекъсване. Електронната система за наблюдение на нивото на резервоара се включва при достигане на максималното ниво на течността и изключва автоматично турбината. С двете големи колела отзад и двете управляващи ролки отпред уредът е стабилен срещу преобръщане и много маневрен благодарение на малкото си тегло и може безпроблемно да се носи. Комфорт предлагат и големият бутон за вкл./изкл. и системата за съхранение на кабела и аксесоарите в уреда. Много практичен е плоският нагънат филтър (опция) на новия екстрактор, който предлага множество предимства: операторът може да сменя между режим на сухо и мокро почистване без да има дълги прекъсвания на работата, защото филтърът (опция за ползване на плосък нагънат филтър) винаги е над нивото на течността. До филтъра се достига лесно и бързо, без да се налага да се сваля главата на турбината. Плоският нагънат филтър увеличава обема на ползване на резервоара, защото не влиза в него.
Характеристики и предимства
Интегрирана помпа за отпадна водаЧрез помпата за оттичане могат да се отстранят големи количества течности, така че изсмукването да не се прекъсва.
Дренажен маркучСъбраната течност се източва лесно чрез маркуч.
Вграден филтър за груба мръсотия за защита на турбината.Предпазва турбината от повреди, причинени от груби замърсявания и малки части.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|57
|Вакуум (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Обем на контейнера (л)
|55
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 2350
|Мощност помпа за отвеждане (Вт)
|1100
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 40
|Дължина на кабела (м)
|10
|Ниво на шум (дБ(А))
|63
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|23
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|570 x 430 x 860
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 4 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Филтър за груби замърсявания
- Маркуч за оттичане (маслоустойчив)
- Изцяло сваляща се помпа за отпадна вода
- Ръчна спирачка
- Ръкохватка
Оборудване
- Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
- Материал на контейнера: Пластмаса
- Система с клип за удължаване на маркучи
- Бутон за включване/изключване
- Удароустойчив
- Клас на защита: I
- Смукателни турбини без поддръжка: 1 бр.
Видео
Сфера на приложение
- Строежи.
- Индустрия