NT 611 Mwf
Специално разработена за изискванията на пожарните бригади:Екстракторът за мокро/сухо почистване NT 611 Mwf за елиминиране на големи обеми вода, останали след пожарогасителни операции или наводнения.
С екстрактора NT 611 Mwf за мокро и сухо почистване Kärcher предлага на пожарните бригади изключително високоефективна работна машина за бързо елиминиране на големите обеми вода, които могат да възникнат по време на пожарогасителни операции или наводнения. Оборудван с C съединител за закрепване на всички обичайни пожарни маркучи и мръсна водна помпа, която може да предава до 330 литра в минута, вакуумът на пожарната служба отговаря и на най-високите изисквания. Прекъсвач PRCD-K, проектиран специално за използване с генератори на енергия, както и филтърна кошница за груби замърсявания, която ефективно предпазва водната помпа от запушвания, причинени от засмукване на камъни, листа или дърво, гарантира безопасността. В допълнение, NT 611 Mwf също е оборудван с маслоустойчив смукателен маркуч и висококачествен алуминиев накрайник за под, има вместимост на резервоара 55 литра, с опционален плосък плисиран филтър, може да се използва като традиционен прахосмукачка.
Характеристики и предимства
Вграден филтър за груба мръсотия за защита на помпата.Предпазва помпата за изхвърляне от запушвания от камъни, листа или парчета дърво.
Интегрирана помпа за отпадна водаЧрез помпата за оттичане могат да се отстранят големи количества течности, така че изсмукването да не се прекъсва.
Вграден филтър за груба мръсотия за защита на турбината.Предпазва турбината от повреди, причинени от груби замърсявания и малки части.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
- В големите брони системата за съхранение на аксесоарите е интегрирана.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|57
|Вакуум (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Обем на контейнера (л)
|55
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 2350
|Мощност помпа за отвеждане (Вт)
|800
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 40
|Дължина на кабела (м)
|10
|Ниво на шум (дБ(А))
|63
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|23
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|33,4
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|570 x 430 x 860
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 4 м
- Тип смукателен маркуч: Маслоустойчив
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 370 мм
- Материал на дюзата за мокро/сухо почистване: Алуминий
- Дюза за почистване на фуги
- Филтър за груби замърсявания
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Хартия
- Маркуч за оттичане (маслоустойчив)
- Изцяло сваляща се помпа за отпадна вода
- Ръчна спирачка
- Ръкохватка
Оборудване
- Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
- PRCD-K лична защита: с IP68 щепсел
- Материал на контейнера: Пластмаса
- Система с клип за удължаване на маркучи
- Удароустойчив
- Клас на защита: I
- Смукателни турбини без поддръжка: 1 бр.
Видео
Сфера на приложение
- За премахване на големи обеми вода по време на пожарогасителни операции