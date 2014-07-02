С екстрактора NT 611 Mwf за мокро и сухо почистване Kärcher предлага на пожарните бригади изключително високоефективна работна машина за бързо елиминиране на големите обеми вода, които могат да възникнат по време на пожарогасителни операции или наводнения. Оборудван с C съединител за закрепване на всички обичайни пожарни маркучи и мръсна водна помпа, която може да предава до 330 литра в минута, вакуумът на пожарната служба отговаря и на най-високите изисквания. Прекъсвач PRCD-K, проектиран специално за използване с генератори на енергия, както и филтърна кошница за груби замърсявания, която ефективно предпазва водната помпа от запушвания, причинени от засмукване на камъни, листа или дърво, гарантира безопасността. В допълнение, NT 611 Mwf също е оборудван с маслоустойчив смукателен маркуч и висококачествен алуминиев накрайник за под, има вместимост на резервоара 55 литра, с опционален плосък плисиран филтър, може да се използва като традиционен прахосмукачка.