NT 48/1 има обем на резервоара от 48 литра. Уредът е оборудван с интегрирана кука за захранващия кабел в горната част на турбината, държач за принадлежности за смукателни тръби, както и дюза за подове и фуги върху контейнера. Големият патронен филтър с филтрираща повърхност от 0,8 m² се грижи за константно висока смукателна мощност на уреда. Надеждната система с поплавък се грижи за своевременно прекъсване на въздушния поток при всички засмуквани течности. Благодарение на голямата повърхност върху горната част на корпуса могат да се поставят инструменти и други принадлежности, които да са готови за използване по всяко време. NT 48/1 е допълнително оборудван с маркуч за оттичане и здраво шаси с големи фиксирани колела и метални водачи. Ръчна спирачка и интегрирани вдлъбнатини за хващане върху контейнера позволяват лесен транспорт.