NT 48/1

Тази машина е много здрава, функционална и мощна мокро/сухо смукачка с оптимални ергономични качества, компактна конструкция, разработена за специфичните нужди на почистващите фирми, автомобилизма и малки търговски площи.

NT 48/1 има обем на резервоара от 48 литра. Уредът е оборудван с интегрирана кука за захранващия кабел в горната част на турбината, държач за принадлежности за смукателни тръби, както и дюза за подове и фуги върху контейнера. Големият патронен филтър с филтрираща повърхност от 0,8 m² се грижи за константно висока смукателна мощност на уреда. Надеждната система с поплавък се грижи за своевременно прекъсване на въздушния поток при всички засмуквани течности. Благодарение на голямата повърхност върху горната част на корпуса могат да се поставят инструменти и други принадлежности, които да са готови за използване по всяко време. NT 48/1 е допълнително оборудван с маркуч за оттичане и здраво шаси с големи фиксирани колела и метални водачи. Ръчна спирачка и интегрирани вдлъбнатини за хващане върху контейнера позволяват лесен транспорт.

Характеристики и предимства
Изпразване на контейнера
Благодарение на лесно достъпния маркуч за оттичане всички изсмукани течности могат удобно да се отстраняват.
Система за съхранение на аксесоарите
Върху задната страна на уреда принадлежностите могат да се закрепят директно върху контейнера.
Стабилни метални скоби за затваряне
Особено стабилните скоби сега затварят още по-надеждно.
Кука за кабела
  • Захранващият кабел по всяко време е прибран по сигурен за транспорт начин.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 72
Вакуум (мбар/кПа) 249 / 24,9
Обем на контейнера (л) 48
Материал на контейнера Пластмаса
Мощност (Вт) макс. 1380
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 7,5
Ниво на шум (дБ(А)) 71
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 10,2
Тегло вкл. Опаковка (кг) 14,635
Размери (Д х Ш х В) (мм) 490 x 390 x 780

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
  • Коляно: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Хартия
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Патронен филтър: PES
  • Дренажен маркуч

Оборудване

  • Удароустойчив
  • Клас на защита: II
  • Управляващо колело със стопер
Сухо/мокро смукачка NT 48/1

Видео

Аксесоари