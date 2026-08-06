NT 75/1 Tact Me Te H

Професионална мокро/сухо смукачка със здрав 75-литров контейнер от неръждаема стомана за вреден за здравето прах от клас H (включително азбест). С Te функция за свързване на електрически инструменти.

Първата Керхер прахосмукачка с клас H с тези размери. Със своята усъвършенствана концепция за цялата система за почистване, NT 75/1 Tact предлага превъзходна безопасност при отстраняване на опасен прах. Снабдена със системата Tact и 75-литров контейнер от неръждаема стомана, тази мокро/сухо смукачка отговаря напълно на законовите изисквания за безопасните смукачки за прах от клас H и дори е одобрена за събиране на азбест (в съответствие с TRGS 519). Тя автоматично следи скоростта на въздуха и се чува звукова аларма, ако скоростта падне под граничната стойност от 20 m / s. Основният филтър H-клас има ефективност на филтриране от 99,995%. Включеният комплект обезопасени филтри гарантира безпрахов изходящ въздух.

Характеристики и предимства
Изпълнява изискванията за изпитване за клас прах H с допълнително изпитване за „Азбест“ в съответствие с TRGS 519
  • В Германия са разрешени само прахосмукачки с този лиценз да се използват за засмукване на прах, съдържащ азбест.
Прекъсвач за избор на маркуч
  • Диаметърът на свързания маркуч за изсмукване може да се определи от таблото за управление.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит на въздуха (л/с) 74
Вакуум (мбар/кПа) 254 / 25,4
Обем на контейнера (л) 75
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 1000
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 10
Материал на кабела Гума
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 67
Цвят сребрист
Тегло без аксесоари (кг) 24,6
Размери (Д × Ш × В) (мм) 640 x 540 x 925

Обхват на доставката

  • Безопасна филтърна торба: 1 бр.
  • Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
  • Тип смукателен маркуч: Коляно (електропроводимо)
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 505 мм
  • Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
  • Материал на филтърната торба: Хартия
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Адаптер за електрически инструменти
  • Плосък нагънат филтър: HEPA-14 (H14)
  • Ръкохватка

Оборудване

  • Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
  • Система за антистатичност
  • Клас на защита: I
  • Управляващо колело със стопер
  • Прахов клас: H
  • Материал на контейнера: Неръждаема стомана
Сухо/мокро смукачка NT 75/1 Tact Me Te H
Сухо/мокро смукачка NT 75/1 Tact Me Te H

Видео

Сфера на приложение
  • Обезопасена смукачка за прах клас H за безопасно отстраняване на прахове, вредни за здравето и/или канцерогенни
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