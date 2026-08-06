NT 75/1 Tact Me Te H
Професионална мокро/сухо смукачка със здрав 75-литров контейнер от неръждаема стомана за вреден за здравето прах от клас H (включително азбест). С Te функция за свързване на електрически инструменти.
Първата Керхер прахосмукачка с клас H с тези размери. Със своята усъвършенствана концепция за цялата система за почистване, NT 75/1 Tact предлага превъзходна безопасност при отстраняване на опасен прах. Снабдена със системата Tact и 75-литров контейнер от неръждаема стомана, тази мокро/сухо смукачка отговаря напълно на законовите изисквания за безопасните смукачки за прах от клас H и дори е одобрена за събиране на азбест (в съответствие с TRGS 519). Тя автоматично следи скоростта на въздуха и се чува звукова аларма, ако скоростта падне под граничната стойност от 20 m / s. Основният филтър H-клас има ефективност на филтриране от 99,995%. Включеният комплект обезопасени филтри гарантира безпрахов изходящ въздух.
Характеристики и предимства
Изпълнява изискванията за изпитване за клас прах H с допълнително изпитване за „Азбест“ в съответствие с TRGS 519
- В Германия са разрешени само прахосмукачки с този лиценз да се използват за засмукване на прах, съдържащ азбест.
Прекъсвач за избор на маркуч
- Диаметърът на свързания маркуч за изсмукване може да се определи от таблото за управление.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|74
|Вакуум (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Обем на контейнера (л)
|75
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 1000
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|10
|Материал на кабела
|Гума
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|67
|Цвят
|сребрист
|Тегло без аксесоари (кг)
|24,6
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|640 x 540 x 925
Обхват на доставката
- Безопасна филтърна торба: 1 бр.
- Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
- Тип смукателен маркуч: Коляно (електропроводимо)
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 505 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
- Материал на филтърната торба: Хартия
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Адаптер за електрически инструменти
- Плосък нагънат филтър: HEPA-14 (H14)
- Ръкохватка
Оборудване
- Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
- Система за антистатичност
- Клас на защита: I
- Управляващо колело със стопер
- Прахов клас: H
- Материал на контейнера: Неръждаема стомана
Видео
Сфера на приложение
- Обезопасена смукачка за прах клас H за безопасно отстраняване на прахове, вредни за здравето и/или канцерогенни