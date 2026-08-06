Първата Керхер прахосмукачка с клас H с тези размери. Със своята усъвършенствана концепция за цялата система за почистване, NT 75/1 Tact предлага превъзходна безопасност при отстраняване на опасен прах. Снабдена със системата Tact и 75-литров контейнер от неръждаема стомана, тази мокро/сухо смукачка отговаря напълно на законовите изисквания за безопасните смукачки за прах от клас H и дори е одобрена за събиране на азбест (в съответствие с TRGS 519). Тя автоматично следи скоростта на въздуха и се чува звукова аларма, ако скоростта падне под граничната стойност от 20 m / s. Основният филтър H-клас има ефективност на филтриране от 99,995%. Включеният комплект обезопасени филтри гарантира безпрахов изходящ въздух.