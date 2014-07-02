BDP 50/1500 C
Машината BDP 50/1500 C ултра високоскоростната полираща машина е с 30% по-бърза от конвенционалните високоскоростни машини.
Полиращата машина BDP 50/1500 C убеждава с компактни размери и лесна маневреност благодарение на централното разположеното колело. С обороти от 1500 rpm уредът постига блестящи резултати при полирането. Простите елементи за управление гарантират интуитивна употреба. Престилката по цялата дължина на уреда предпазва от влизане на прах. Прахът се събира чрез пасивно изсмукване в 1 l текстилна филтърна торба за многократна употреба. За машината посоката на почистване не играе роля и е с възможност за последователен ход напред – за максимална продуктивност. Дръжката с възможност за настройка гарантира комфортна височина на работа и може да се прибира с цел съхранение без да се заема място. Лостът, който се издърпва за стартиране на машината предпазва от неволно пускане на машината и спира уреда в момента, в който лостът бъде отпуснат. Подвижният диск за поставяне на кърпите за почистване се настройва автоматично в зависимост от повърхността. Той е с пружинено уравновесяване и упражнява максимален натиск при работа. Поръчващият се като опция комплект Spray-Cleaning се грижи да се впръсква почистващ препарат само там, където е необходимо.
Характеристики и предимства
Интегрирано изсмукване на праха
- Престилката се грижи прахът от полирането да остане под машината. С пасивно изсмукване той се транспортира до контейнера и така се намалява образуването на прах при полирането.
- Събраният прах може лесно да бъде изхвърлен – филтърната торба е за многократно приложение.
Автоматично регулиране на натиска
- Полиращият диск е с пружиниращи лагери. Натискът се регулира автоматично и предоставя равномерен резултат от полирането.
- Подложката е по цялата площ и следва неравностите на пода.
Висока скорост на полиране
- 1500 оборота в минута се грижат за добрия резултат от полирането.
Интегрирана ходова част
- Добра стабилност при насочване - не се отклонява в дясно или ляво - лесно управление.
Компактен
- Компактният BDP 50/1500 C е изключително маневрен.
Двигател с ремъчна предавка
- Много тих.
Електрозахранване
- Дълги интервали на работа/без прекъсване.
Полиращ диск за подложки с Centerlock
- Безопасно закрепване по средата на полиращите подложки.
Централно водещо колело
- За работа близо до ръба – дори и отпред.
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Захранване от електрическата мрежа
|Обороти на четките (об/мин)
|1500
|Работен натиска на четката (г/см²)
|4
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|56 - 61
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|35,4
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1215 x 580 x 1115
Обхват на доставката
- Падодържач
Оборудване
- Прахосмучене
- Захранване от електрическата мрежа