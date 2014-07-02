Полиращата машина BDP 50/1500 C убеждава с компактни размери и лесна маневреност благодарение на централното разположеното колело. С обороти от 1500 rpm уредът постига блестящи резултати при полирането. Простите елементи за управление гарантират интуитивна употреба. Престилката по цялата дължина на уреда предпазва от влизане на прах. Прахът се събира чрез пасивно изсмукване в 1 l текстилна филтърна торба за многократна употреба. За машината посоката на почистване не играе роля и е с възможност за последователен ход напред – за максимална продуктивност. Дръжката с възможност за настройка гарантира комфортна височина на работа и може да се прибира с цел съхранение без да се заема място. Лостът, който се издърпва за стартиране на машината предпазва от неволно пускане на машината и спира уреда в момента, в който лостът бъде отпуснат. Подвижният диск за поставяне на кърпите за почистване се настройва автоматично в зависимост от повърхността. Той е с пружинено уравновесяване и упражнява максимален натиск при работа. Поръчващият се като опция комплект Spray-Cleaning се грижи да се впръсква почистващ препарат само там, където е необходимо.