BDS 43/ Orbital C Spray
Новата орбитална еднодискова машина BDS 43 / Orbital C Spray е подходяща за много области на приложение в почистването на сгради. Също така е подходяща за дълбоко почистване на килими благодарение на вградените в машината дюзи за пръскане.
С ширина на почистване от 43 сантиметра и с широка гама от приложения, новата орбитална еднодискова машина BDS 43 / Orbital C Spray е предназначена за почистване на сгради. Машината съчетава орбитални и въртеливи движения с постоянна вибрация, като по този начин ефективността на почистване на машината е максимално висока. В допълнение, машината е снабдена с дюзи за пръскане, особено подходящи при почистването на килими и мокети, те разпределят необходимото количество почистващ разтвор върху големи по площ повърхности и освен отличните резултати от почистването способстват за по-бързото им съхнене. Резултат от осцилиращото движение: Здрава машина с много равен и плавен ход, което гарантира удобство за ползване и работа без почивки - независимо дали почиства, сваля покритие, полира или се използва за кристализация.
Характеристики и предимства
Лесно и интуитивно управлениеУдобно и лесно обслужване. Много добър баланс и тиха работа Помага за избягване на грешки в управлението.
Лост за режим на движение на заден ходУвеличава натиска на четката от 38 на 55 килограма. Висока ефективност на почистване и при трудни условия. Лесна работа, даже в тесни и ограничени пространства.
Вградени, регулируеми дюзи за пръсканеЗа точно регулиране на водния поток и висока производителност. Отличен резултат от почистването и по-кратко време за съхнене.
Роторно-орбитално движение
- Отличен резултат от почистването с до 50% намалено време за работа.
- Отлични резултати от почистването на всички видове подови повърхности.
- Намалени разходи за почистване и за обучение.
Накланяща се на 90 ° глава
- Позволява лесна и бърза смяна на пада.
- Повишава комфорта, предпазва от мокри следи по пода след почистването.
Мощен двигател
- Много издръжлива конструкция и с дълъг експлоатационен живот.
- Изключително здрав и издръжлив дизайн.
- Ниски разходи за експлоатация и обслужване.
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Захранване от електрическата мрежа
|Работна ширина, четки (мм)
|430
|Височина на работа (мм)
|100
|Резервоар, чиста вода (л)
|12
|Обороти на четките (об/мин)
|60
|Работен натиска на четката (кг)
|38 - 55
|Осцилации (O/min)
|1500
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|59
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|54,5
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|430 x 520 x 1070
Обхват на доставката
- Резервоар: 12 л
- Падодържач
Оборудване
- Захранване от електрическата мрежа
Видео
Сфера на приложение
- Подходяща за офиси, производствени обекти, магазини и търговски обекти, хотели, столове, болници и училища