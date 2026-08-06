С ширина на почистване от 43 сантиметра и с широка гама от приложения, новата орбитална еднодискова машина BDS 43 / Orbital C Spray е предназначена за почистване на сгради. Машината съчетава орбитални и въртеливи движения с постоянна вибрация, като по този начин ефективността на почистване на машината е максимално висока. В допълнение, машината е снабдена с дюзи за пръскане, особено подходящи при почистването на килими и мокети, те разпределят необходимото количество почистващ разтвор върху големи по площ повърхности и освен отличните резултати от почистването способстват за по-бързото им съхнене. Резултат от осцилиращото движение: Здрава машина с много равен и плавен ход, което гарантира удобство за ползване и работа без почивки - независимо дали почиства, сваля покритие, полира или се използва за кристализация.