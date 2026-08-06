BDS 43/ Orbital C Spray

Новата орбитална еднодискова машина BDS 43 / Orbital C Spray е подходяща за много области на приложение в почистването на сгради. Също така е подходяща за дълбоко почистване на килими благодарение на вградените в машината дюзи за пръскане.

С ширина на почистване от 43 сантиметра и с широка гама от приложения, новата орбитална еднодискова машина BDS 43 / Orbital C Spray е предназначена за почистване на сгради. Машината съчетава орбитални и въртеливи движения с постоянна вибрация, като по този начин ефективността на почистване на машината е максимално висока. В допълнение, машината е снабдена с дюзи за пръскане, особено подходящи при почистването на килими и мокети, те разпределят необходимото количество почистващ разтвор върху големи по площ повърхности и освен отличните резултати от почистването способстват за по-бързото им съхнене. Резултат от осцилиращото движение: Здрава машина с много равен и плавен ход, което гарантира удобство за ползване и работа без почивки - независимо дали почиства, сваля покритие, полира или се използва за кристализация.

Характеристики и предимства
Еднодискова машина BDS 43/ Orbital C Spray: Лесно и интуитивно управление
Лесно и интуитивно управление
Удобно и лесно обслужване. Много добър баланс и тиха работа Помага за избягване на грешки в управлението.
Еднодискова машина BDS 43/ Orbital C Spray: Лост за режим на движение на заден ход
Лост за режим на движение на заден ход
Увеличава натиска на четката от 38 на 55 килограма. Висока ефективност на почистване и при трудни условия. Лесна работа, даже в тесни и ограничени пространства.
Еднодискова машина BDS 43/ Orbital C Spray: Вградени, регулируеми дюзи за пръскане
Вградени, регулируеми дюзи за пръскане
За точно регулиране на водния поток и висока производителност. Отличен резултат от почистването и по-кратко време за съхнене.
Роторно-орбитално движение
  • Отличен резултат от почистването с до 50% намалено време за работа.
  • Отлични резултати от почистването на всички видове подови повърхности.
  • Намалени разходи за почистване и за обучение.
Накланяща се на 90 ° глава
  • Позволява лесна и бърза смяна на пада.
  • Повишава комфорта, предпазва от мокри следи по пода след почистването.
Мощен двигател
  • Много издръжлива конструкция и с дълъг експлоатационен живот.
  • Изключително здрав и издръжлив дизайн.
  • Ниски разходи за експлоатация и обслужване.
Спецификации

Технически данни

Тип задвижване Захранване от електрическата мрежа
Работна ширина, четки (мм) 430
Височина на работа (мм) 100
Резервоар, чиста вода (л) 12
Обороти на четките (об/мин) 60
Работен натиска на четката (кг) 38 - 55
Осцилации (O/min) 1500
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 59
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 54,5
Размери (Д × Ш × В) (мм) 430 x 520 x 1070

Обхват на доставката

  • Резервоар: 12 л
  • Падодържач

Оборудване

  • Захранване от електрическата мрежа

Видео

Сфера на приложение
  • Подходяща за офиси, производствени обекти, магазини и търговски обекти, хотели, столове, болници и училища
Аксесоари
Почистващи препарати