Почистването с BR 47/35 ESC се осъществява много практично при движещ се ескалатор, съответно пътека. Машината се поставя в долния край на ескалатора. Дюзите пръскат почистващ препарат върху четките за почистване, които чистят ескалатора, съответно движещата се пътека. Същевременно замърсяването се изсмуква. Специални четки за поемане на замърсяването абсорбират водата и я транспортират до процепите за изсмукване. Формата на главата с четките и двигателят, който е монтиран по средата, дават възможност на двата валяка с четки да работят до ръба и от двете страни. Така ескалаторът се почиства перфектно до двата външни профила. Един централен плъзгач в средната зона на главата на четката се грижи за сигурното управление на машината. BR 47/ 35 ESC е подходяща за ескалатори и за движещи се пътеки на различни производители. Настройката за различните видове ескалатори става чрез смяната на четири различни комплекта с направляващи гребени, които влизат в профила на повърхността на ескалатора и уплътняват при изсмукване.