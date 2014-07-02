BR 47/35 Esc
Машина за основно и поддържащо почистване на ескалатори и движещи се пътеки с производителност 2-3 ескалатори/движещи се пътеки на час.
Почистването с BR 47/35 ESC се осъществява много практично при движещ се ескалатор, съответно пътека. Машината се поставя в долния край на ескалатора. Дюзите пръскат почистващ препарат върху четките за почистване, които чистят ескалатора, съответно движещата се пътека. Същевременно замърсяването се изсмуква. Специални четки за поемане на замърсяването абсорбират водата и я транспортират до процепите за изсмукване. Формата на главата с четките и двигателят, който е монтиран по средата, дават възможност на двата валяка с четки да работят до ръба и от двете страни. Така ескалаторът се почиства перфектно до двата външни профила. Един централен плъзгач в средната зона на главата на четката се грижи за сигурното управление на машината. BR 47/ 35 ESC е подходяща за ескалатори и за движещи се пътеки на различни производители. Настройката за различните видове ескалатори става чрез смяната на четири различни комплекта с направляващи гребени, които влизат в профила на повърхността на ескалатора и уплътняват при изсмукване.
Характеристики и предимства
Изключителна мощност на изсмукване при движение назад
- Чрез двете много мощни вакуумни турбини заедно с 4 прави маркуча за изсмукване и подходящите гребени надеждно се изсмуква останалата вода.
- Предотвратява попадането на вода в машинната шахта на ескалатора.
Съобразен с ескалатора
- Гребените, които влизат с процепите на стълбите на ескалатора осигуряват необходимия натиск.
- За различните видове ескалатори се предлагат различни видове гребени. Течността се изсмуква оптимално от ескалатора.
Удобно изправено положение на задната страна на уреда по време на работа
- За лесно управление
Смяна на четките и гребените без инструменти
- При празни резервоари четките и гребените могат да се сменят съвсем лесно без инструменти.
Главата с четките се сваля до ескалатора
- Безопасна употреба
Високо качество
- Висококачествените компоненти намаляват разходите за поддръжка до минимум
Няма вибрационни трептения
- Повече комфорт
Мощна вакуумна турбина
- За изключително добро изсмукване. Заедно във връзка с 4 прави маркуча за изсмукване и подходящите гребени надеждно се изсмуква останалата вода.
Къса глава с четки
- За универсална употреба. Така могат да се почистят ескалатори, които се изкачват след 1,2 стъпала.
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Захранване от електрическата мрежа
|Работна ширина, четки (мм)
|470
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|35 / 35
|Обороти на четките (об/мин)
|870 - 1090
|Разход на вода (л/мин)
|макс. 1
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|75
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1129 x 480 x 1031
Обхват на доставката
- Четка за почистване
- Четки за събиране
- Захранване от електрическата мрежа
Оборудване
- Засмукващ мотор: 800 Вт
Видео