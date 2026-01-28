BR 30/1 C Bp Pack

Идеална за хигиенно почистване и дезинфекция на подове с малки площи: Компактната акумулаторна подопочистваща машина BR 30/1 C Bp Pack с микрофибърна ролкова технология от Kärcher.

Нашата нова, ултра компактна акумулаторна подопочистваща машина BR 30/1 C Bp е идеалният избор за хигиенно почистване на всички видове твърди подови настилки, включително плочки и обезопасяващи подови настилки. В сравнение с ръчното почистване на пода, ролковата технология с микрофибър постига до 20% по-добри резултати при почистване и до 60% по-бързо време на изсъхване. Захранвана от високоефективна 18-волтова литиево-йонна батерия от Kärcher Battery Universe, пакетът BR 30/1 C Bp Pack е идеалното решение за поддържащо почистване на по-малки площи в офиси, магазини, медицински кабинети, рецепции, хотели и ресторанти или дори в столове, училища и болници. Освен това, когато се използва с дезинфектант Kärcher Cleaner RM 732, тя е идеален и за дезинфекция на подови площи.

Характеристики и предимства
Подопочистваща машина BR 30/1 C Bp Pack: Отлични резултати от почистването.
До 20% по-добри резултати от ръчното почистване на пода. Цялостно събиране на мръсна вода, почистващи препарати, груба мръсотия и косми. Повишава качеството на почистване и хигиенното ниво.
Подопочистваща машина BR 30/1 C Bp Pack: Бързо време на съхнене.
До 60% по-бързо време за изсъхване от ръчното почистване на пода. Краткото време за изсъхване намалява риска от подхлъзване на мокри подове. По-краткото време за почистване означава по-висока производителност и по-ниски разходи.
Подопочистваща машина BR 30/1 C Bp Pack: Високо ниво на хигиена.
Цялостно събиране на мръсна вода, почистващи препарати, груба мръсотия и косми. Хигиенен процес на почистване за повишена безопасност при работа. По-малък риск от кръстосано замърсяване и предаване на патогени.
Паркинг позиция при прекъсване на работа.
  • Няма контакт между мокрите ролки и пода, когато е в паркинг позиция.
  • Бързосъхнещи ролки.
Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
  • Съвместима с машини от 18 V акумулаторна платформа в Kärcher Battery Universe.
  • Дълъг живот и време на работа, кратко време за зареждане, възможност за междинно зареждане.
  • До 25% по-производителни от кабелните машини.
Интегрирана функция за предварително почистване с гребен за вдигане на косми.
  • Намалява и дори премахва необходимостта от прах и почистване с прахосмукачка.
  • Намалява времето за почистване с до 50%.
  • Намалява общите оперативни разходи и разходи за почистване с до 50%.
Компактен, изключително здрав дизайн.
  • Висококачествени, трайни компоненти, изработени от метал.
  • За висока производителност и ниски разходи за поддръжка.
Подходяща за дезинфекция на пода с помощта на почистващ препарат за дезинфекция RM 732.
  • Намалява и дори предотвратява предаването на патогени, включително SARS-CoV-2.
  • Създава хигиенно чиста обстановка.
  • Високият хигиенен стандарт на работното място намалява броя на загубените дни от отсъствия, свързани с болест.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Вид на задвижването Батерия
Тягово задвижване Напредване чрез въртене на четката
Работна ширина на четката (мм) 300
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 1 / 0,7
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) 200
Вид батерия Сменяема литиево-йонна батерия
Напрежение (В) 18
Капацитет (Ач) 3
Брой необходими батерии (бр.) 1
Производителност с едно зареждане на батерията (м²) макс. 200 (3,0 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 60
Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин) 39 / 65
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Брой обороти на четките (об/мин) 500 - 650
Работен натиска на четката (г/см²) 40
Разход на вода (мл/мин) 30
Ниво на шум (дБ(А)) макс. 55
Мощност (Вт) 70
Допустимо максимално тегло (кг) 12
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 6,1
Размери (Д х Ш х В) (мм) 340 x 305 x 1200

Обхват на доставката

  • Вариант: Включена батерия
  • Ролкова четка: 1 бр.

Оборудване

  • Система с два резервоара
Видео

Сфера на приложение
  • Идеално решение за офиси, медицински кабинети, рецепции, хотели и ресторанти.
  • Подходяща за почистване на подове в столове, училища и болници.
  • Идеално подходящ за офиси, търговски обекти, хотели, столове, практики и адвокатски кантори, болници и училища.
Аксесоари
