BR 30/1 C Bp Pack
Идеална за хигиенно почистване и дезинфекция на подове с малки площи: Компактната акумулаторна подопочистваща машина BR 30/1 C Bp Pack с микрофибърна ролкова технология от Kärcher.
Нашата нова, ултра компактна акумулаторна подопочистваща машина BR 30/1 C Bp е идеалният избор за хигиенно почистване на всички видове твърди подови настилки, включително плочки и обезопасяващи подови настилки. В сравнение с ръчното почистване на пода, ролковата технология с микрофибър постига до 20% по-добри резултати при почистване и до 60% по-бързо време на изсъхване. Захранвана от високоефективна 18-волтова литиево-йонна батерия от Kärcher Battery Universe, пакетът BR 30/1 C Bp Pack е идеалното решение за поддържащо почистване на по-малки площи в офиси, магазини, медицински кабинети, рецепции, хотели и ресторанти или дори в столове, училища и болници. Освен това, когато се използва с дезинфектант Kärcher Cleaner RM 732, тя е идеален и за дезинфекция на подови площи.
Характеристики и предимства
Отлични резултати от почистването.До 20% по-добри резултати от ръчното почистване на пода. Цялостно събиране на мръсна вода, почистващи препарати, груба мръсотия и косми. Повишава качеството на почистване и хигиенното ниво.
Бързо време на съхнене.До 60% по-бързо време за изсъхване от ръчното почистване на пода. Краткото време за изсъхване намалява риска от подхлъзване на мокри подове. По-краткото време за почистване означава по-висока производителност и по-ниски разходи.
Високо ниво на хигиена.Цялостно събиране на мръсна вода, почистващи препарати, груба мръсотия и косми. Хигиенен процес на почистване за повишена безопасност при работа. По-малък риск от кръстосано замърсяване и предаване на патогени.
Паркинг позиция при прекъсване на работа.
- Няма контакт между мокрите ролки и пода, когато е в паркинг позиция.
- Бързосъхнещи ролки.
Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
- Съвместима с машини от 18 V акумулаторна платформа в Kärcher Battery Universe.
- Дълъг живот и време на работа, кратко време за зареждане, възможност за междинно зареждане.
- До 25% по-производителни от кабелните машини.
Интегрирана функция за предварително почистване с гребен за вдигане на косми.
- Намалява и дори премахва необходимостта от прах и почистване с прахосмукачка.
- Намалява времето за почистване с до 50%.
- Намалява общите оперативни разходи и разходи за почистване с до 50%.
Компактен, изключително здрав дизайн.
- Висококачествени, трайни компоненти, изработени от метал.
- За висока производителност и ниски разходи за поддръжка.
Подходяща за дезинфекция на пода с помощта на почистващ препарат за дезинфекция RM 732.
- Намалява и дори предотвратява предаването на патогени, включително SARS-CoV-2.
- Създава хигиенно чиста обстановка.
- Високият хигиенен стандарт на работното място намалява броя на загубените дни от отсъствия, свързани с болест.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Вид на задвижването
|Батерия
|Тягово задвижване
|Напредване чрез въртене на четката
|Работна ширина на четката (мм)
|300
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|1 / 0,7
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|200
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна батерия
|Напрежение (В)
|18
|Капацитет (Ач)
|3
|Брой необходими батерии (бр.)
|1
|Производителност с едно зареждане на батерията (м²)
|макс. 200 (3,0 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 60
|Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)
|39 / 65
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Брой обороти на четките (об/мин)
|500 - 650
|Работен натиска на четката (г/см²)
|40
|Разход на вода (мл/мин)
|30
|Ниво на шум (дБ(А))
|макс. 55
|Мощност (Вт)
|70
|Допустимо максимално тегло (кг)
|12
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|6,1
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|340 x 305 x 1200
Обхват на доставката
- Вариант: Включена батерия
- Ролкова четка: 1 бр.
Оборудване
- Система с два резервоара
Сфера на приложение
- Идеално решение за офиси, медицински кабинети, рецепции, хотели и ресторанти.
- Подходяща за почистване на подове в столове, училища и болници.
- Идеално подходящ за офиси, търговски обекти, хотели, столове, практики и адвокатски кантори, болници и училища.