Нашата нова, ултра компактна акумулаторна подопочистваща машина BR 30/1 C Bp е идеалният избор за хигиенно почистване на всички видове твърди подови настилки, включително плочки и обезопасяващи подови настилки. В сравнение с ръчното почистване на пода, ролковата технология с микрофибър постига до 20% по-добри резултати при почистване и до 60% по-бързо време на изсъхване. Захранвана от високоефективна 18-волтова литиево-йонна батерия от Kärcher Battery Universe, пакетът BR 30/1 C Bp Pack е идеалното решение за поддържащо почистване на по-малки площи в офиси, магазини, медицински кабинети, рецепции, хотели и ресторанти или дори в столове, училища и болници. Освен това, когато се използва с дезинфектант Kärcher Cleaner RM 732, тя е идеален и за дезинфекция на подови площи.