BR 30/4 C
Подопочистващата машина BR 30/4 C е лека и компактна - тежи само 11,5 кг, този високо иновативен и мощен вакуум е идеален за почистване на твърди повърхности от 20 до 200 м² като перфектната алтернатива на ръчното почистване. Подовете са веднага сухи и не се хлъзгат след почистване. Идеален за почистване на по-малки магазини, ресторанти, бензиностанции, супермаркети, санитарни помещения, хотели или като допълнение към съществуваща машина за почистване.
С нейната форма машината маневрира изключително лесно, както прахосмукачка. В сравнение с обикновените методи на почистване машината има десет пъти по-силен натиск при работа и така значително по-голяма ефективност. И това при скорост на оборотите на валяка от около 1500 оборота. Тя може да смуче напред и назад. При упорити замърсявания изсмукващите лайсни могат да бъдат вдигнати. Така почистващите ролки могат по-дълго да работят върху замърсяването.
Характеристики и предимства
Бързо оборотна ролкова четка
- За 10 пъти по-силен натиск в сравнение с чистенето на ръка.
- Ролковата четка почиства релефни повърхности и фуги.
- Ролковата четка се грижи за автоматичното движение напред, така уредът да не трябва да се бута.
Незабавно сух
- Меките гумени пера за изсмукване подсушават пода – напред и назад.
- Подът е незабавно готов за употреба.
- За интензивното почистване изсмукването може да се изключва и от крачния педал.
Изсмукването може да се изключва
- Засмукването може да се изключи чрез крачния педал
- Може да се приложи изчеткване и след това изсмукване за по-дълбоко почистване.
Свалящ се резервоар
- Удобният резервоар за чиста вода може да бъде изваден и напълнен в малки мивки.
- Резервоарът с мръсна вода може да бъде отделен и например да се изпразни в мивката
- Резервоарите могат да се свалят отделно или заедно. Включва дръжка за лесно транспортиране.
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Захранване от електрическата мрежа
|Тягово задвижване
|Напредване чрез въртене на четката
|Работна ширина на четката (мм)
|300
|Ширина на работа, изсмукване (мм)
|300
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|4 / 4
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|200
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|130
|Брой обороти на четките (об/мин)
|1450
|Работен натиска на четката (г/см²)
|100
|Разход на вода (л/мин)
|0,3
|Ниво на шум (дБ(А))
|макс. 72
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Мощност (Вт)
|820
|Цвят
|антрацит
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|507 x 343 x 1145
Обхват на доставката
- Ролкова четка: 1 бр.
- Транспортни колела
- 2 изсмукващи лайсни, прави: 1 бр.
Оборудване
- Система с два резервоара
- Захранване от електрическата мрежа
Видео