С нейната форма машината маневрира изключително лесно, както прахосмукачка. В сравнение с обикновените методи на почистване машината има десет пъти по-силен натиск при работа и така значително по-голяма ефективност. И това при скорост на оборотите на валяка от около 1500 оборота. Тя може да смуче напред и назад. При упорити замърсявания изсмукващите лайсни могат да бъдат вдигнати. Така почистващите ролки могат по-дълго да работят върху замърсяването.