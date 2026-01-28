BR 30/4 C

Подопочистващата машина BR 30/4 C е лека и компактна - тежи само 11,5 кг, този високо иновативен и мощен вакуум е идеален за почистване на твърди повърхности от 20 до 200 м² като перфектната алтернатива на ръчното почистване. Подовете са веднага сухи и не се хлъзгат след почистване. Идеален за почистване на по-малки магазини, ресторанти, бензиностанции, супермаркети, санитарни помещения, хотели или като допълнение към съществуваща машина за почистване.

С нейната форма машината маневрира изключително лесно, както прахосмукачка. В сравнение с обикновените методи на почистване машината има десет пъти по-силен натиск при работа и така значително по-голяма ефективност. И това при скорост на оборотите на валяка от около 1500 оборота. Тя може да смуче напред и назад. При упорити замърсявания изсмукващите лайсни могат да бъдат вдигнати. Така почистващите ролки могат по-дълго да работят върху замърсяването.

Характеристики и предимства
Бързо оборотна ролкова четка
  • За 10 пъти по-силен натиск в сравнение с чистенето на ръка.
  • Ролковата четка почиства релефни повърхности и фуги.
  • Ролковата четка се грижи за автоматичното движение напред, така уредът да не трябва да се бута.
Незабавно сух
  • Меките гумени пера за изсмукване подсушават пода – напред и назад.
  • Подът е незабавно готов за употреба.
  • За интензивното почистване изсмукването може да се изключва и от крачния педал.
Изсмукването може да се изключва
  • Засмукването може да се изключи чрез крачния педал
  • Може да се приложи изчеткване и след това изсмукване за по-дълбоко почистване.
Свалящ се резервоар
  • Удобният резервоар за чиста вода може да бъде изваден и напълнен в малки мивки.
  • Резервоарът с мръсна вода може да бъде отделен и например да се изпразни в мивката
  • Резервоарите могат да се свалят отделно или заедно. Включва дръжка за лесно транспортиране.
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Захранване от електрическата мрежа
Тягово задвижване Напредване чрез въртене на четката
Работна ширина на четката (мм) 300
Ширина на работа, изсмукване (мм) 300
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 4 / 4
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) 200
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 130
Брой обороти на четките (об/мин) 1450
Работен натиска на четката (г/см²) 100
Разход на вода (л/мин) 0,3
Ниво на шум (дБ(А)) макс. 72
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Мощност (Вт) 820
Цвят антрацит
Размери (Д х Ш х В) (мм) 507 x 343 x 1145

Обхват на доставката

  • Ролкова четка: 1 бр.
  • Транспортни колела
  • 2 изсмукващи лайсни, прави: 1 бр.

Оборудване

  • Система с два резервоара
  • Захранване от електрическата мрежа
Подопочистваща машина BR 30/4 C
