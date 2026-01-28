BR 35/12 C Bp Pack

Висока ефективност на почистване, маневреност и ниско тегло: акумулаторната подопочистваща машина BR 35/12 C с технология KART е изработена от 30% рециклирани материали, за пестене ресурси.

Почиства както напред, така и назад, също така преодолява стълбите благодарение на ниското си тегло и се транспортира много лесно: Нашата акумулаторна подопочистваща машина BR 35/12 C е идеалното и ефективно решение за почистване на малки и обзаведени площи. Нейната въртяща се ролкова четка и технология KART (Kärcher Advanced Response Technology) позволява работа в тесни завои, с гарантирана максимална маневреност и гъвкавост. Мощната, дълготрайна литиево-йонна батерия дава възможност за дълги работни периоди, може също така да се презарежда бързо, тя е напълно без поддръжка и издържа до 3 пъти по-дълго от типичните оловни батерии. Отличното оборудване на BR 35/12 C се допълва от режима на eco!efficiency, който значително намалява консумацията на енергия с натискане на бутон, удължава времето на работа на батерията и също намалява работния шум с около 40 процента, като по този начин се допускат приложения в чувствителни към шум райони.

Характеристики и предимства
Въртяща се на +/– 200° глава с четки с KART-технология. Така машината може да се управлява. За комфортно преминаване при завои.
  • Екстремно маневрена и ефективна – идеална за много претрупани площи.
  • Четката винаги е напречно на посоката на движение. Перата на смукателя събират надеждно водата на всеки завой.
  • При нужда може да се почиства и изсмуква и назад.
Устойчив: 30% рециклиран материал и режим eco!efficiency
  • Спестява ресурси и удължава времето за работа с до 50%.
  • 40% по-тих.
  • Намалени емисии на CO2.
Включително мощна литиево-йонна батерия
  • Напълно без поддръжка въпреки 3 пъти по-дългата продължителност на експлоатационния живот в сравнение с обичайните батерии.
  • Безпроблемно междинно и частично зареждане, в зависимост от нуждите.
  • Бързо зареждане (напълно за три часа, на половина за един час).
Компактен уред
  • Преминаване около стени – възможно при позиция под 90° ъгъл.
  • Няма елементи, които да излизат извън уреда; лесна употреба.
Много малко собствено тегло на уреда
  • 35% по-лека от идентични уреди.
  • Лесно преминаване през стъпала, прагове и по стълби.
  • Лесен транспорт в автомобили.
Прибираща се дръжка за управление
  • Компактно съхранение
  • Може да се транспортира и в малки автомобили.
Дръжка за управление с регулиране на височината
  • Ергономично регулиране за различните височини на операторите.
Включително вградено мощно зарядно устройство
  • Зарядното устройство винаги е под ръка; зареждането е възможно по всяко време.
  • Пълното зареждане е три часа, а половин зареждане – 1 час. Междинното зареждане е възможно по всяко време.
  • Зарядното устройство се изключва самостоятелно. Няма разход на енергия в режим на изчакване.
Технология с ролкова четка
  • Силният натиск отстранява упорити замърсявания.
  • Много добър за грапави подове и за почистване на фуги.
  • Равномерен резултат от почистването.
Вкл. функция за метене
  • Ефективно метене, четкане и изсмукване в един процес.
  • Събира камъчета, малки пръчки и други малки предмети.
  • Грижи се за оптималната функция на изсмукващата лайсна.
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Батерия
Тягово задвижване Напредване чрез въртене на четката
Работна ширина на четката (мм) 350
Ширина на работа, изсмукване (мм) 450
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 12 / 12
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) 1400
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 1050
Вид на батериите Литиево-йонна
Батерия (В/Ач) 25,2 / 21
Работно време с едно зареждане на батериите (ч) макс. 1,5
Време за зареждане на батериите (ч) прибл. 2,7
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Брой обороти на четките (об/мин) 700 - 1500
Работен натиска на четката (г/см²/кг) 80 - 150 / 6 - 12
Широчина на обръщане на пътеката (мм) 1050
Разход на вода (л/мин) 1
Ниво на шум (дБ(А)) макс. 65
Мощност (Вт) 500
Цвят антрацит
Допустимо максимално тегло (кг) 48
Тегло без аксесоари (кг) 36
Размери (Д х Ш х В) (мм) 930 x 420 x 1100

Обхват на доставката

  • Ролкова четка: 1 бр.
  • Вкл. батерия и вградено зарядно устройство
  • Транспортни колела
  • Смукател, прав: 1 бр.

Оборудване

  • Система с два резервоара
  • Променлив натиск
Подопочистваща машина BR 35/12 C Bp Pack
