BR 35/12 C Bp Pack
Висока ефективност на почистване, маневреност и ниско тегло: акумулаторната подопочистваща машина BR 35/12 C с технология KART е изработена от 30% рециклирани материали, за пестене ресурси.
Почиства както напред, така и назад, също така преодолява стълбите благодарение на ниското си тегло и се транспортира много лесно: Нашата акумулаторна подопочистваща машина BR 35/12 C е идеалното и ефективно решение за почистване на малки и обзаведени площи. Нейната въртяща се ролкова четка и технология KART (Kärcher Advanced Response Technology) позволява работа в тесни завои, с гарантирана максимална маневреност и гъвкавост. Мощната, дълготрайна литиево-йонна батерия дава възможност за дълги работни периоди, може също така да се презарежда бързо, тя е напълно без поддръжка и издържа до 3 пъти по-дълго от типичните оловни батерии. Отличното оборудване на BR 35/12 C се допълва от режима на eco!efficiency, който значително намалява консумацията на енергия с натискане на бутон, удължава времето на работа на батерията и също намалява работния шум с около 40 процента, като по този начин се допускат приложения в чувствителни към шум райони.
Характеристики и предимства
Въртяща се на +/– 200° глава с четки с KART-технология. Така машината може да се управлява. За комфортно преминаване при завои.
- Екстремно маневрена и ефективна – идеална за много претрупани площи.
- Четката винаги е напречно на посоката на движение. Перата на смукателя събират надеждно водата на всеки завой.
- При нужда може да се почиства и изсмуква и назад.
Устойчив: 30% рециклиран материал и режим eco!efficiency
- Спестява ресурси и удължава времето за работа с до 50%.
- 40% по-тих.
- Намалени емисии на CO2.
Включително мощна литиево-йонна батерия
- Напълно без поддръжка въпреки 3 пъти по-дългата продължителност на експлоатационния живот в сравнение с обичайните батерии.
- Безпроблемно междинно и частично зареждане, в зависимост от нуждите.
- Бързо зареждане (напълно за три часа, на половина за един час).
Компактен уред
- Преминаване около стени – възможно при позиция под 90° ъгъл.
- Няма елементи, които да излизат извън уреда; лесна употреба.
Много малко собствено тегло на уреда
- 35% по-лека от идентични уреди.
- Лесно преминаване през стъпала, прагове и по стълби.
- Лесен транспорт в автомобили.
Прибираща се дръжка за управление
- Компактно съхранение
- Може да се транспортира и в малки автомобили.
Дръжка за управление с регулиране на височината
- Ергономично регулиране за различните височини на операторите.
Включително вградено мощно зарядно устройство
- Зарядното устройство винаги е под ръка; зареждането е възможно по всяко време.
- Пълното зареждане е три часа, а половин зареждане – 1 час. Междинното зареждане е възможно по всяко време.
- Зарядното устройство се изключва самостоятелно. Няма разход на енергия в режим на изчакване.
Технология с ролкова четка
- Силният натиск отстранява упорити замърсявания.
- Много добър за грапави подове и за почистване на фуги.
- Равномерен резултат от почистването.
Вкл. функция за метене
- Ефективно метене, четкане и изсмукване в един процес.
- Събира камъчета, малки пръчки и други малки предмети.
- Грижи се за оптималната функция на изсмукващата лайсна.
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Батерия
|Тягово задвижване
|Напредване чрез въртене на четката
|Работна ширина на четката (мм)
|350
|Ширина на работа, изсмукване (мм)
|450
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|12 / 12
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|1400
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|1050
|Вид на батериите
|Литиево-йонна
|Батерия (В/Ач)
|25,2 / 21
|Работно време с едно зареждане на батериите (ч)
|макс. 1,5
|Време за зареждане на батериите (ч)
|прибл. 2,7
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Брой обороти на четките (об/мин)
|700 - 1500
|Работен натиска на четката (г/см²/кг)
|80 - 150 / 6 - 12
|Широчина на обръщане на пътеката (мм)
|1050
|Разход на вода (л/мин)
|1
|Ниво на шум (дБ(А))
|макс. 65
|Мощност (Вт)
|500
|Цвят
|антрацит
|Допустимо максимално тегло (кг)
|48
|Тегло без аксесоари (кг)
|36
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|930 x 420 x 1100
Обхват на доставката
- Ролкова четка: 1 бр.
- Вкл. батерия и вградено зарядно устройство
- Транспортни колела
- Смукател, прав: 1 бр.
Оборудване
- Система с два резервоара
- Променлив натиск
Видео