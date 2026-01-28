Почиства както напред, така и назад, също така преодолява стълбите благодарение на ниското си тегло и се транспортира много лесно: Нашата акумулаторна подопочистваща машина BR 35/12 C е идеалното и ефективно решение за почистване на малки и обзаведени площи. Нейната въртяща се ролкова четка и технология KART (Kärcher Advanced Response Technology) позволява работа в тесни завои, с гарантирана максимална маневреност и гъвкавост. Мощната, дълготрайна литиево-йонна батерия дава възможност за дълги работни периоди, може също така да се презарежда бързо, тя е напълно без поддръжка и издържа до 3 пъти по-дълго от типичните оловни батерии. Отличното оборудване на BR 35/12 C се допълва от режима на eco!efficiency, който значително намалява консумацията на енергия с натискане на бутон, удължава времето на работа на батерията и също намалява работния шум с около 40 процента, като по този начин се допускат приложения в чувствителни към шум райони.