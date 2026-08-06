K Mop 46 Bp Pack 36/150
K-Mop 46 впечатлява с интуитивното си управление, безпроблемното боравене с удобно задвижване и мощната смукателна сила. За първокласни резултати при почистването на всички твърди подови настилки.
K-Mop 46 е идеалното решение за професионалисти, които не искат да правят компромиси с ергономичността, издръжливостта и производителността. Изключително здравата му конструкция, съчетана с плавно управление, се справя с всяко предизвикателство - от тесни пространства до големи площи. Високата маневреност и работната ширина от 46 см гарантират максимална ефективност. Благодарение на мощното засмукване подовете са веднага сухи и безопасни за ходене. Интуитивното управление не изисква много обучение и позволява директна, професионална употреба. Ергономичността, разработена в сътрудничество с експерти, гарантира щадяща гърба и енергоспестяваща работа. С 4-литровите резервоари за прясна и мръсна вода K-Mop 46 впечатлява със своята издръжливост и устойчивост: рециклираното съдържание от 28%, режимът eco!Mode и ниските стойности на потребление пестят ценни ресурси. Като част от системата на Kärcher, машината се интегрира безпроблемно в платформата Battery Power+ и Kärcher Equipment Management. Поемете контрола - с K-Mop 46, вашият надежден партньор за професионално почистване.
Характеристики и предимства
Най-лесна работа
- Приятно задвижване чрез насрещно въртящи се четки.
- Почистване на ръбовете с помощта на буферни ролки, без да се поврежда инвентарът.
- Почистване на 360° чрез накланяне на теглича във всички посоки.
Най-интуитивно управление
- Безгласов HMI за настройка на най-важните функции.
- Добре познатото цветово кодиране на Kärcher (жълти контролни уреди).
- Ниски разходи за обучение благодарение на интуитивния дизайн.
Ергономия
- Разработен в сътрудничество с експерти по ергономичност.
- Регулируема на височина дръжка за перфектно приспособяване към всеки размер на тялото.
- Намалено тегло на ръката по време на работа благодарение на добре обмисленото разположение на компонентите.
Устойчиви характеристики
Най-добри резултати от почистването
- Резервоари за чиста и мръсна вода с вместимост 4 литра за достатъчен обхват.
- Ефективно почистване дори на най-малките, силно обзаведени площи, както и на големи повърхности.
- 2-степенно интензивно почистване с повдигащ се смукател.
Перфектно засмукване
- Стандартно включени смукателни пера Linatex®.
- Регулируем на височина, модерен алуминиев смукател.
- Сухи подове дори при силно текстурирани твърди подови настилки.
Свързаност
- Опционален модул за свързване Plug-in Connect.
- Записване на действителните работни часове и местоположение.
- Показване на данните в реално време в портала Kärcher Equipment Management.
Платформа на батерията
- Сменяеми батерии 36 V Battery Power+.
- Надеждна защита за приложения, включващи вода.
- Литиево-йонната батерия гарантира постоянна производителност и предотвратява саморазреждането и мемори ефекта.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Тип задвижване
|Батерия
|Хидравлично задвижване
|Напредване чрез въртене на четката
|Работна ширина, четки (мм)
|460
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|4 / 4
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|макс. 1840
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|1200
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|36
|Капацитет (Ач)
|7,5
|Брой необходими батерии (бр.)
|1
|Производителност с едно зареждане на батерията
|(7,5 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията
|eco!efficiency режим: (7,5 Ah)
|Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)
|58 / 81
|Изходяща мощност (A)
|6
|Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В)
|100 - 240
|Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz)
|50 - 60
|Обороти на четките (об/мин)
|350
|Разход на вода (мл/мин)
|макс. 440
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|67
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|24,7
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|445,5 x 551 x 1153,5
Обхват на доставката
- Вариант: Батериите и зарядното са включени
- Транспортни колела
Оборудване
- Акумулаторни батерии: Батерия 36 V / 7.5 Ah Battery Power+ (2 бр.)
- Зарядно устройство: 36 V Battery Power+ бързо зарядно (1 бр.)
- Система с два резервоара
Видео
Сфера на приложение
- Перфектен за фирми за почистване, в сектора на търговията на дребно или обществени сгради.
- Идеално решение за изпълнители на строителни услуги, хотели и ресторанти
- Здравеопазване.
- Идеален за поддръжка и междинно почистване, напр. в обществени сгради
- Подходящ и за почистване в сектора на търговията на дребно, столова за хранене или офиси