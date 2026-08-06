B 110 R Bp Pack 170Ah Dose+R75

Мощна, лесна за експлоатация подопочистваща машина B 110 R с широк пакет оборудване, с ролкова четкова глава и с вградено устройство за метене и работна ширина на почистване 75 сантиметра.

Някои добре обмислени и полезни детайли в оборудването с цел икономия на ценни енергийни и водни ресурси, като дозиращата система за почистващия препарат и за дозиране на водата в зависимост от скоростта на машината, са едни от основните елементи в работата на почистващата машина B 110 R. Мощният акумулатор с капацитет 170 Ач и вградено зарядно устройство са включени в стандартния комплект на доставката. Ролкова четка с работна ширина 75 сантиметра и вградена функция за предварително измитане спомага за висококачественото почистване. Интелигентната функция Auto Fill и автоматичната система за изплакване на резервоара са включени като стандартна окомплектовка за бързо пълнене на резервоара с прясна вода или за основно почистване на резервоара за мръсна вода. И двата резервоара имат вместимост 110 литра. В допълнение, потребителите могат да регулират височината на седалката, да направят настройка чрез цветния дисплей на работните команди за управление на машината на над 30 езика, както и да използват включени фаровете през деня за още по-голяма безопасност. С подопочистваща машина B 110 R може да се постигне производителност от около 4500 m² на час.

Характеристики и предимства
Подопочистваща машина B 110 R Bp Pack 170Ah Dose+R75: Глава за ролкова четка с вграден блок за замитане
Глава за ролкова четка с вграден блок за замитане
Изработена от излят алуминий с големи защитни колела. Спестява време чрез вградената система за предварително измитане на грубите замърсявания. Много плавен ход на движение и тиха работа на двигателя, подходяща за приложение в чувствителни към шум зони.
Подопочистваща машина B 110 R Bp Pack 170Ah Dose+R75: Седалка с регулируема височина
Седалка с регулируема височина
Удобно седнало положение на водача, независимо от ръста на оператора. Превъзходен комфорт на седалката по време на движение. Позволява по-дълги работни интервали без умора на водача.
Подопочистваща машина B 110 R Bp Pack 170Ah Dose+R75: Дозиране на водата в зависимост от скоростта
Дозиране на водата в зависимост от скоростта
Намалява подаването на вода на завои или по време на движение на бавна скорост. Функцията за икономия на вода увеличава производителността на площт. По-бързо изсъхване на пода и по-малък риск от остатъчна вода на завоите.
Здрав смукател, изработена от излят алуминий
  • С устойчиви на разкъсване, дълготрайни всмукателни устни Linatex® за отлични резултати от засмукването.
  • Бърза и лесна смяна на смукателните устни.
  • Завива при контакт със стената, като по този начин се избягват повреди.
Спецификации

Технически данни

Тип задвижване Батерия
Хидравлично задвижване Тягов двигател
Работна ширина, четки (мм) 750
Работна ширина, изсмукване (мм) 950
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 110 / 110
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) 4500
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 3150
Батерия (В/Ач) 24 / 170
Време на работа на акумулатора (ч) макс. 2,5
Време за зареждане на батерията (ч) 7
Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В) 100 - 230
Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz) 50 - 60
Способност за изкачване (%) 10
Обороти на четките (об/мин) 1200
Работен натиска на четката (кг) 75
Радиус на завой в коридор (мм) 1750
Разход на вода (л/мин) макс. 5,7
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 59
Номинална консумирана мощност (Вт) до 2350
Допустимо общо тегло (кг) 650
Актуализации на софтуера, налични до 2032-01-01
Тегло без аксесоари (кг) 373
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1695 x 975 x 1315

Обхват на доставката

  • Включена батерия и вграден зарядно устройство
  • Смукател, огънат
  • туба за дозиране на почистващ препарат със затворена система

Оборудване

  • Автоматично пълнене Auto Fill
  • Система за изплакване на резервоара
  • Мощен задвижващ механизъм
  • Автоматично спиране на водата
  • DOSE
  • Ръчна спирачка
  • Интегрирана функция метене
  • Магнитен вентил
  • Система с два резервоара
  • Седалка с регулируема височина
  • Индикатор за нивото на чистата вода: Чрез водно налягане
  • Дневни светлини
  • Малки дозирания на препарат до 0,25%
  • Здрава предна броня
  • с дозиране на водата в зависимост от скоростта
  • актуализациите на софтуера и оценката на щетите могат да се извършват дистанционно чрез управлението на автопарка на Kärcher
  • Концепция на Kärcher за цветове и управление
  • Интелигентна ключова система Kärcher (KIK) с над 30 потребителски езика и индивидуални потребителски права
  • изключително тиха глава с ролкови четки за зони, чувствителни към шум
  • Home Base възможности за закрепване на моп и подобни
  • електрически и механичен поплавъчен превключвател
  • Easy Operation превключвател за лесно управление
Подопочистваща машина B 110 R Bp Pack 170Ah Dose+R75
Подопочистваща машина B 110 R Bp Pack 170Ah Dose+R75
Подопочистваща машина B 110 R Bp Pack 170Ah Dose+R75
Подопочистваща машина B 110 R Bp Pack 170Ah Dose+R75
Подопочистваща машина B 110 R Bp Pack 170Ah Dose+R75
Подопочистваща машина B 110 R Bp Pack 170Ah Dose+R75
Подопочистваща машина B 110 R Bp Pack 170Ah Dose+R75
Подопочистваща машина B 110 R Bp Pack 170Ah Dose+R75
Подопочистваща машина B 110 R Bp Pack 170Ah Dose+R75
Подопочистваща машина B 110 R Bp Pack 170Ah Dose+R75

Видео

Сфера на приложение
  • Подходяща за използване в супермаркети, търговски центрове или болници
  • Подходяща и за почистване на производствени площи и складове
Аксесоари
Почистващи препарати