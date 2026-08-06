Някои добре обмислени и полезни детайли в оборудването с цел икономия на ценни енергийни и водни ресурси, като дозиращата система за почистващия препарат и за дозиране на водата в зависимост от скоростта на машината, са едни от основните елементи в работата на почистващата машина B 110 R. Мощният акумулатор с капацитет 170 Ач и вградено зарядно устройство са включени в стандартния комплект на доставката. Ролкова четка с работна ширина 75 сантиметра и вградена функция за предварително измитане спомага за висококачественото почистване. Интелигентната функция Auto Fill и автоматичната система за изплакване на резервоара са включени като стандартна окомплектовка за бързо пълнене на резервоара с прясна вода или за основно почистване на резервоара за мръсна вода. И двата резервоара имат вместимост 110 литра. В допълнение, потребителите могат да регулират височината на седалката, да направят настройка чрез цветния дисплей на работните команди за управление на машината на над 30 езика, както и да използват включени фаровете през деня за още по-голяма безопасност. С подопочистваща машина B 110 R може да се постигне производителност от около 4500 m² на час.