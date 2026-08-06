B 110 R Bp Pack 170Ah Dose+R75
Мощна, лесна за експлоатация подопочистваща машина B 110 R с широк пакет оборудване, с ролкова четкова глава и с вградено устройство за метене и работна ширина на почистване 75 сантиметра.
Някои добре обмислени и полезни детайли в оборудването с цел икономия на ценни енергийни и водни ресурси, като дозиращата система за почистващия препарат и за дозиране на водата в зависимост от скоростта на машината, са едни от основните елементи в работата на почистващата машина B 110 R. Мощният акумулатор с капацитет 170 Ач и вградено зарядно устройство са включени в стандартния комплект на доставката. Ролкова четка с работна ширина 75 сантиметра и вградена функция за предварително измитане спомага за висококачественото почистване. Интелигентната функция Auto Fill и автоматичната система за изплакване на резервоара са включени като стандартна окомплектовка за бързо пълнене на резервоара с прясна вода или за основно почистване на резервоара за мръсна вода. И двата резервоара имат вместимост 110 литра. В допълнение, потребителите могат да регулират височината на седалката, да направят настройка чрез цветния дисплей на работните команди за управление на машината на над 30 езика, както и да използват включени фаровете през деня за още по-голяма безопасност. С подопочистваща машина B 110 R може да се постигне производителност от около 4500 m² на час.
Характеристики и предимства
Глава за ролкова четка с вграден блок за замитанеИзработена от излят алуминий с големи защитни колела. Спестява време чрез вградената система за предварително измитане на грубите замърсявания. Много плавен ход на движение и тиха работа на двигателя, подходяща за приложение в чувствителни към шум зони.
Седалка с регулируема височинаУдобно седнало положение на водача, независимо от ръста на оператора. Превъзходен комфорт на седалката по време на движение. Позволява по-дълги работни интервали без умора на водача.
Дозиране на водата в зависимост от скоросттаНамалява подаването на вода на завои или по време на движение на бавна скорост. Функцията за икономия на вода увеличава производителността на площт. По-бързо изсъхване на пода и по-малък риск от остатъчна вода на завоите.
Здрав смукател, изработена от излят алуминий
- С устойчиви на разкъсване, дълготрайни всмукателни устни Linatex® за отлични резултати от засмукването.
- Бърза и лесна смяна на смукателните устни.
- Завива при контакт със стената, като по този начин се избягват повреди.
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Батерия
|Хидравлично задвижване
|Тягов двигател
|Работна ширина, четки (мм)
|750
|Работна ширина, изсмукване (мм)
|950
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|110 / 110
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|4500
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|3150
|Батерия (В/Ач)
|24 / 170
|Време на работа на акумулатора (ч)
|макс. 2,5
|Време за зареждане на батерията (ч)
|7
|Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В)
|100 - 230
|Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz)
|50 - 60
|Способност за изкачване (%)
|10
|Обороти на четките (об/мин)
|1200
|Работен натиска на четката (кг)
|75
|Радиус на завой в коридор (мм)
|1750
|Разход на вода (л/мин)
|макс. 5,7
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|59
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|до 2350
|Допустимо общо тегло (кг)
|650
|Актуализации на софтуера, налични до
|2032-01-01
|Тегло без аксесоари (кг)
|373
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1695 x 975 x 1315
Обхват на доставката
- Включена батерия и вграден зарядно устройство
- Смукател, огънат
- туба за дозиране на почистващ препарат със затворена система
Оборудване
- Автоматично пълнене Auto Fill
- Система за изплакване на резервоара
- Мощен задвижващ механизъм
- Автоматично спиране на водата
- DOSE
- Ръчна спирачка
- Интегрирана функция метене
- Магнитен вентил
- Система с два резервоара
- Седалка с регулируема височина
- Индикатор за нивото на чистата вода: Чрез водно налягане
- Дневни светлини
- Малки дозирания на препарат до 0,25%
- Здрава предна броня
- с дозиране на водата в зависимост от скоростта
- актуализациите на софтуера и оценката на щетите могат да се извършват дистанционно чрез управлението на автопарка на Kärcher
- Концепция на Kärcher за цветове и управление
- Интелигентна ключова система Kärcher (KIK) с над 30 потребителски езика и индивидуални потребителски права
- изключително тиха глава с ролкови четки за зони, чувствителни към шум
- Home Base възможности за закрепване на моп и подобни
- електрически и механичен поплавъчен превключвател
- Easy Operation превключвател за лесно управление
Видео
Сфера на приложение
- Подходяща за използване в супермаркети, търговски центрове или болници
- Подходяща и за почистване на производствени площи и складове