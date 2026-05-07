B 110 R BpPack 170Ah Dose +D75

Подопочистваща машина B 110 R с резервоар 110 л., с дозираща система за почистващия препарат, 2 дискови четки, акумулатор 170 Ah заедно с вградено зарядно устройство.

Много добри резултати от почистването, системи за пестене на ресурси, лесна експлоатация и високо ниво на удобство при работа: нашата седлова подопочистваща машина B 110 R е подходяща за почистване на всякакви места и райони. Задвижва се от мощен акумулатор 170 Ah, който се зарежда удобно чрез вградено зарядно устройство, 2 дискови четки с работна ширина 75 сантиметра, дозиране на водата в зависимост от скоростта, и дозираща система на почистващия препарат осигуряват висока производителност на почистване с едновременно ниска консумация на вода и препарати. Цветово кодирани работни елементи, превключвател EASY Operation за избор на програма за почистване и голям цветен дисплей с управление на 30 езика също способстват за лесното управление. Функцията Auto Fill за спестяване на време на пълнене на резервоара за прясна вода и системата за изплакване и бързо почистване на резервоара за мръсна вода са интегрирани за максимално удобство на потребителя. Машината е оборудвана с регулируема по височина седалка на водача и дневни светлини за повишен комфорт и безопасност при работа.

Характеристики и предимства
Седалка с регулируема височина
Удобно седнало положение на водача, независимо от ръста на оператора. Превъзходен комфорт на седалката по време на движение. Позволява по-дълги работни интервали без умора на водача.
Дозиране на водата в зависимост от скоростта
Намалява подаването на вода на завои или по време на движение на бавна скорост. Функцията за икономия на вода увеличава производителността на площт. По-бързо изсъхване на пода и по-малък риск от остатъчна вода на завоите.
Иновативна система KIK
Ключове с цветно обозначение за различни права на достъп за защита от грашки в управлението. Режимите за почистване и другите функции могат да бъдат предварително настроени за всеки потребител. Оптимално адаптиране към индивидуалните задачи на съответния потребител.
Здрав смукател, изработена от излят алуминий
  • С устойчиви на разкъсване, дълготрайни всмукателни устни Linatex® за отлични резултати от засмукването.
  • Бърза и лесна смяна на смукателните устни.
  • Завива при контакт със стената, като по този начин се избягват повреди.
Спецификации

Технически данни

Тип задвижване Батерия
Хидравлично задвижване Тягов двигател
Работна ширина на четката (мм) 750
Ширина на работа, изсмукване (мм) 950
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 110 / 110
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) 4500
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 3150
Батерия (В/Ач) 24 / 170
Работно време с едно зареждане на батериите (ч) макс. 2,5
Време за зареждане на батериите (ч) 7
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 100 - 230 / 50 - 60
Способност за изкачване (%) 10
Брой обороти на четките (об/мин) 180
Работен натиска на четката (кг) 75
Широчина на обръщане на пътеката (мм) 1750
Разход на вода (л/мин) макс. 5,7
Ниво на шум (дБ(А)) 59
Номинална консумирана мощност (Вт) до 2350
Допустимо общо тегло (кг) 650
Тегло без аксесоари (кг) 373
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1695 x 975 x 1315

Обхват на доставката

  • Вкл. батерия и вградено зарядно устройство
  • Смукател, огънат
  • Дозиращ контейнер за почистващ препарат със затворена система

Оборудване

  • Автоматично пълнене
  • Система за изплакване на резервоара
  • Мощно задвижване
  • Автоматично спиране на водата
  • DOSE
  • Ръчна спирачка
  • Магнитен вентил
  • Система с два резервоара
  • Седалка с регулируема височина
  • Показател за нивото на чистата вода: Чрез водно налягане
  • Дневни светлини
  • Малки дозирания на препарат до 0,25%
  • Здрава предна броня
  • Дозиране на водата съобразено със скоростта на движение
  • Актуализациите на софтуера и оценката на загубите могат да се извършват дистанционно чрез Kärcher fleet
  • Kärcher оцветяване и концепция за работа
  • Интелигентна ключова система Kärcher (KIK) с над 30 потребителски езика и индивидуални потребителски права
  • Home Base възможности за закрепване на моп и подобни
  • Електрически и механичен поплавъков ключ
  • Easy Operation превключвател за лесно управление
Подопочистваща машина B 110 R BpPack 170Ah Dose +D75
Сфера на приложение
  • Подходяща за използване в супермаркети, търговски центрове или болници
  • Подходяща и за почистване на производствени площи и складове
