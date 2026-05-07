Много добри резултати от почистването, системи за пестене на ресурси, лесна експлоатация и високо ниво на удобство при работа: нашата седлова подопочистваща машина B 110 R е подходяща за почистване на всякакви места и райони. Задвижва се от мощен акумулатор 170 Ah, който се зарежда удобно чрез вградено зарядно устройство, 2 дискови четки с работна ширина 75 сантиметра, дозиране на водата в зависимост от скоростта, и дозираща система на почистващия препарат осигуряват висока производителност на почистване с едновременно ниска консумация на вода и препарати. Цветово кодирани работни елементи, превключвател EASY Operation за избор на програма за почистване и голям цветен дисплей с управление на 30 езика също способстват за лесното управление. Функцията Auto Fill за спестяване на време на пълнене на резервоара за прясна вода и системата за изплакване и бързо почистване на резервоара за мръсна вода са интегрирани за максимално удобство на потребителя. Машината е оборудвана с регулируема по височина седалка на водача и дневни светлини за повишен комфорт и безопасност при работа.