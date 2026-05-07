B 110 R BpPack 170Ah Dose +D75
Подопочистваща машина B 110 R с резервоар 110 л., с дозираща система за почистващия препарат, 2 дискови четки, акумулатор 170 Ah заедно с вградено зарядно устройство.
Много добри резултати от почистването, системи за пестене на ресурси, лесна експлоатация и високо ниво на удобство при работа: нашата седлова подопочистваща машина B 110 R е подходяща за почистване на всякакви места и райони. Задвижва се от мощен акумулатор 170 Ah, който се зарежда удобно чрез вградено зарядно устройство, 2 дискови четки с работна ширина 75 сантиметра, дозиране на водата в зависимост от скоростта, и дозираща система на почистващия препарат осигуряват висока производителност на почистване с едновременно ниска консумация на вода и препарати. Цветово кодирани работни елементи, превключвател EASY Operation за избор на програма за почистване и голям цветен дисплей с управление на 30 езика също способстват за лесното управление. Функцията Auto Fill за спестяване на време на пълнене на резервоара за прясна вода и системата за изплакване и бързо почистване на резервоара за мръсна вода са интегрирани за максимално удобство на потребителя. Машината е оборудвана с регулируема по височина седалка на водача и дневни светлини за повишен комфорт и безопасност при работа.
Характеристики и предимства
Седалка с регулируема височинаУдобно седнало положение на водача, независимо от ръста на оператора. Превъзходен комфорт на седалката по време на движение. Позволява по-дълги работни интервали без умора на водача.
Дозиране на водата в зависимост от скоросттаНамалява подаването на вода на завои или по време на движение на бавна скорост. Функцията за икономия на вода увеличава производителността на площт. По-бързо изсъхване на пода и по-малък риск от остатъчна вода на завоите.
Иновативна система KIKКлючове с цветно обозначение за различни права на достъп за защита от грашки в управлението. Режимите за почистване и другите функции могат да бъдат предварително настроени за всеки потребител. Оптимално адаптиране към индивидуалните задачи на съответния потребител.
Здрав смукател, изработена от излят алуминий
- С устойчиви на разкъсване, дълготрайни всмукателни устни Linatex® за отлични резултати от засмукването.
- Бърза и лесна смяна на смукателните устни.
- Завива при контакт със стената, като по този начин се избягват повреди.
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Батерия
|Хидравлично задвижване
|Тягов двигател
|Работна ширина на четката (мм)
|750
|Ширина на работа, изсмукване (мм)
|950
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|110 / 110
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|4500
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|3150
|Батерия (В/Ач)
|24 / 170
|Работно време с едно зареждане на батериите (ч)
|макс. 2,5
|Време за зареждане на батериите (ч)
|7
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 230 / 50 - 60
|Способност за изкачване (%)
|10
|Брой обороти на четките (об/мин)
|180
|Работен натиска на четката (кг)
|75
|Широчина на обръщане на пътеката (мм)
|1750
|Разход на вода (л/мин)
|макс. 5,7
|Ниво на шум (дБ(А))
|59
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|до 2350
|Допустимо общо тегло (кг)
|650
|Тегло без аксесоари (кг)
|373
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1695 x 975 x 1315
Обхват на доставката
- Вкл. батерия и вградено зарядно устройство
- Смукател, огънат
- Дозиращ контейнер за почистващ препарат със затворена система
Оборудване
- Автоматично пълнене
- Система за изплакване на резервоара
- Мощно задвижване
- Автоматично спиране на водата
- DOSE
- Ръчна спирачка
- Магнитен вентил
- Система с два резервоара
- Седалка с регулируема височина
- Показател за нивото на чистата вода: Чрез водно налягане
- Дневни светлини
- Малки дозирания на препарат до 0,25%
- Здрава предна броня
- Дозиране на водата съобразено със скоростта на движение
- Актуализациите на софтуера и оценката на загубите могат да се извършват дистанционно чрез Kärcher fleet
- Kärcher оцветяване и концепция за работа
- Интелигентна ключова система Kärcher (KIK) с над 30 потребителски езика и индивидуални потребителски права
- Home Base възможности за закрепване на моп и подобни
- Електрически и механичен поплавъков ключ
- Easy Operation превключвател за лесно управление
Видео
Сфера на приложение
- Подходяща за използване в супермаркети, търговски центрове или болници
- Подходяща и за почистване на производствени площи и складове