Компактната седлова подопочистваща машина B 110 R е оборудвана с мощна батерия от 170 Ah и с вградено зарядно устройство в стандартния комплект, има 110 литрови резервоари за вода и почиства до 5100 m² на час. Това се постига с ролковата четка с работна ширина 75 сантиметра и устройство за метене, както и със страничната почистваща платформа за удължаване на работната ширина с 10 сантиметра, за да позволи почистване близо до краищата, също и под рафтове. Следните функции също се предлагат като стандарт: дозиране на водата в зависимост от скоростта и дозираща система за почистващияа препарат с цел икономия на ресурси, функция Auto Fill за спестяване на време на пълнене на резервоара за прясна вода и система за изплакване и бързо почистване на резервоара за мръсна вода. Всички функции са удобни, разбираеми и могат да се управляват на 30 езика на голям цветен дисплей или с превключвател EASY Operation. Интегрираната система за заключване на командите KIK позволява индивидуалното даване на права за достъп за важни функции на машината, като по този начин ефективно се спомага да се избегнат оперативни грешки. Дневните фарови светлини при шофиране също са интегрирани за повишаване на пасивната безопасност.