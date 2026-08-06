B 110 R BpPack 170Ah Dose+SSD+D75
Подопочистваща машина B 110 R с акумулатор 170 Ah с вградено зарядно устройство, странична почистваща платформа и система за дозиране на препарата за почистване. Производителност до 5100 м2 / час.
Компактната седлова подопочистваща машина B 110 R е оборудвана с мощна батерия от 170 Ah и с вградено зарядно устройство в стандартния комплект, има 110 литрови резервоари за вода и почиства до 5100 m² на час. Това се постига с ролковата четка с работна ширина 75 сантиметра и устройство за метене, както и със страничната почистваща платформа за удължаване на работната ширина с 10 сантиметра, за да позволи почистване близо до краищата, също и под рафтове. Следните функции също се предлагат като стандарт: дозиране на водата в зависимост от скоростта и дозираща система за почистващияа препарат с цел икономия на ресурси, функция Auto Fill за спестяване на време на пълнене на резервоара за прясна вода и система за изплакване и бързо почистване на резервоара за мръсна вода. Всички функции са удобни, разбираеми и могат да се управляват на 30 езика на голям цветен дисплей или с превключвател EASY Operation. Интегрираната система за заключване на командите KIK позволява индивидуалното даване на права за достъп за важни функции на машината, като по този начин ефективно се спомага да се избегнат оперативни грешки. Дневните фарови светлини при шофиране също са интегрирани за повишаване на пасивната безопасност.
Характеристики и предимства
Глава за ролкова четка с вграден блок за замитанеИзработена от излят алуминий с големи защитни колела. Спестява време чрез вградената система за предварително измитане на грубите замърсявания. Много плавен ход на движение и тиха работа на двигателя, подходяща за приложение в чувствителни към шум зони.
Спестяващо време и разходи странична почистваща платформаПозволява почистване близо до ръбовете на стени или рафтове. Скрива се под машината при наличие на препядствие, като по този начин се избягват повреди. Намаляване на разходите чрез избягване преминаване на ръчно управление в граничните области.
Седалка с регулируема височинаУдобно седнало положение на водача, независимо от ръста на оператора. Превъзходен комфорт на седалката по време на движение. Позволява по-дълги работни интервали без умора на водача.
Дозиране на водата в зависимост от скоростта
- Намалява подаването на вода на завои или по време на движение на бавна скорост.
- Функцията за икономия на вода увеличава производителността на площт.
- По-бързо изсъхване на пода и по-малък риск от остатъчна вода на завоите.
Здрав смукател, изработена от излят алуминий
- С устойчиви на разкъсване, дълготрайни всмукателни устни Linatex® за отлични резултати от засмукването.
- Бърза и лесна смяна на смукателните устни.
- Завива при контакт със стената, като по този начин се избягват повреди.
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Батерия
|Хидравлично задвижване
|Тягов двигател
|Работна ширина, четки (мм)
|750
|Работна ширина, изсмукване (мм)
|950
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|110 / 110
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|макс. 5100
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|3600
|Батерия (В/Ач)
|24 / 170
|Време на работа на акумулатора (ч)
|макс. 2,5
|Време за зареждане на батерията (ч)
|7
|Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В)
|100 - 230
|Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz)
|50 - 60
|Способност за изкачване (%)
|10
|Обороти на четките (об/мин)
|1200
|Работен натиска на четката (кг)
|75
|Радиус на завой в коридор (мм)
|1750
|Разход на вода (л/мин)
|макс. 5,7
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|59
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|до 2350
|Допустимо общо тегло (кг)
|650
|Актуализации на софтуера, налични до
|2032-01-01
|Тегло без аксесоари (кг)
|380
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1695 x 975 x 1315
Обхват на доставката
- Включена батерия и вграден зарядно устройство
- Смукател, огънат
- Странична платформа
- Здрав смукател от лят алуминий
- туба за дозиране на почистващ препарат със затворена система
Оборудване
- Автоматично пълнене Auto Fill
- Система за изплакване на резервоара
- Мощен задвижващ механизъм
- Автоматично спиране на водата
- DOSE
- Ръчна спирачка
- Интегрирана функция метене
- Магнитен вентил
- Система с два резервоара
- Седалка с регулируема височина
- Индикатор за нивото на чистата вода: Чрез водно налягане
- Дневни светлини
- Малки дозирания на препарат до 0,25%
- Здрава предна броня
- с дозиране на водата в зависимост от скоростта
- актуализациите на софтуера и оценката на щетите могат да се извършват дистанционно чрез управлението на автопарка на Kärcher
- Концепция на Kärcher за цветове и управление
- Интелигентна ключова система Kärcher (KIK) с над 30 потребителски езика и индивидуални потребителски права
- изключително тиха глава с ролкови четки за зони, чувствителни към шум
- Home Base възможности за закрепване на моп и подобни
- електрически и механичен поплавъчен превключвател
- Easy Operation превключвател за лесно управление
Видео
Сфера на приложение
- Подходяща за използване в супермаркети, търговски центрове или болници
- Подходяща и за почистване на производствени площи и складове