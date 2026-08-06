B 110 R BpPack 170Ah Dose+SSD+R75
Подопочистваща мащшина B 110 R има производителност 5100 m² на час, 110-литрови резервоари за прясна и отпадна вода, функция за автоматично пълнене..
Благодарение на обема на резервоара от 110 литра за прясна и мръсна вода, както и на дисковата глава с работна ширина 75 сантиметра, нашата компактна седлова подопочистваща машина B 110 R без усилие постига производителност на площ от около 5100 m² на час. Прикрепена е и странична почистваща платформа, която увеличава работната ширина с 10 сантиметра и позволява почистване близо до краищата и ръбовете. С дозиращата система за почистващия препарат, с времеспестяващата функция за пълнене на резервоара за прясна вода и системата KIK за заключване на коменди с цел избягване на оперативни грешки, машината разполага с допълнителни принадлежности към оборудването за ефективна и лесна работа. Мощният акумулатор 170 Ah и вграденото зарядно устройство също са включени в обхвата на стандартната доставка. Потребителят може да регулира височината на седалката, може да направи настройка чрез цветния дисплей на над 30 езика, както и да използва дневни светлини на фаровете при движение за повишаване на пасивната безопасност.
Характеристики и предимства
Спестяващо време и разходи странична почистваща платформаПозволява почистване близо до ръбовете на стени или рафтове. Скрива се под машината при наличие на препядствие, като по този начин се избягват повреди. Намаляване на разходите чрез избягване преминаване на ръчно управление в граничните области.
Седалка с регулируема височинаУдобно седнало положение на водача, независимо от ръста на оператора. Превъзходен комфорт на седалката по време на движение. Позволява по-дълги работни интервали без умора на водача.
Дозиране на водата в зависимост от скоросттаНамалява подаването на вода на завои или по време на движение на бавна скорост. Функцията за икономия на вода увеличава производителността на площт. По-бързо изсъхване на пода и по-малък риск от остатъчна вода на завоите.
Здрав смукател, изработена от излят алуминий
- С устойчиви на разкъсване, дълготрайни всмукателни устни Linatex® за отлични резултати от засмукването.
- Бърза и лесна смяна на смукателните устни.
- Завива при контакт със стената, като по този начин се избягват повреди.
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Батерия
|Хидравлично задвижване
|Тягов двигател
|Работна ширина, четки (мм)
|750
|Работна ширина, изсмукване (мм)
|950
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|110 / 110
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|макс. 5100
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|3600
|Батерия (В/Ач)
|24 / 170
|Време на работа на акумулатора (ч)
|макс. 2,5
|Време за зареждане на батерията (ч)
|7
|Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В)
|100 - 230
|Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz)
|50 - 60
|Способност за изкачване (%)
|10
|Обороти на четките (об/мин)
|180
|Работен натиска на четката (кг)
|75
|Радиус на завой в коридор (мм)
|1750
|Разход на вода (л/мин)
|макс. 5,7
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|59
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|до 2350
|Допустимо общо тегло (кг)
|650
|Актуализации на софтуера, налични до
|2032-01-01
|Тегло без аксесоари (кг)
|380
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1695 x 975 x 1315
Обхват на доставката
- Включена батерия и вграден зарядно устройство
- Смукател, огънат
- Странична платформа
- Здрав смукател от лят алуминий
- туба за дозиране на почистващ препарат със затворена система
Оборудване
- Автоматично пълнене Auto Fill
- Система за изплакване на резервоара
- Мощен задвижващ механизъм
- Автоматично спиране на водата
- DOSE
- Ръчна спирачка
- Магнитен вентил
- Система с два резервоара
- Седалка с регулируема височина
- Индикатор за нивото на чистата вода: Чрез водно налягане
- Дневни светлини
- Малки дозирания на препарат до 0,25%
- Здрава предна броня
- с дозиране на водата в зависимост от скоростта
- актуализациите на софтуера и оценката на щетите могат да се извършват дистанционно чрез управлението на автопарка на Kärcher
- Концепция на Kärcher за цветове и управление
- Интелигентна ключова система Kärcher (KIK) с над 30 потребителски езика и индивидуални потребителски права
- Home Base възможности за закрепване на моп и подобни
- електрически и механичен поплавъчен превключвател
- Easy Operation превключвател за лесно управление
Видео
Сфера на приложение
- Подходяща за използване в супермаркети, търговски центрове или болници
- Подходяща и за почистване на производствени площи и складове