Благодарение на обема на резервоара от 110 литра за прясна и мръсна вода, както и на дисковата глава с работна ширина 75 сантиметра, нашата компактна седлова подопочистваща машина B 110 R без усилие постига производителност на площ от около 5100 m² на час. Прикрепена е и странична почистваща платформа, която увеличава работната ширина с 10 сантиметра и позволява почистване близо до краищата и ръбовете. С дозиращата система за почистващия препарат, с времеспестяващата функция за пълнене на резервоара за прясна вода и системата KIK за заключване на коменди с цел избягване на оперативни грешки, машината разполага с допълнителни принадлежности към оборудването за ефективна и лесна работа. Мощният акумулатор 170 Ah и вграденото зарядно устройство също са включени в обхвата на стандартната доставка. Потребителят може да регулира височината на седалката, може да направи настройка чрез цветния дисплей на над 30 езика, както и да използва дневни светлини на фаровете при движение за повишаване на пасивната безопасност.