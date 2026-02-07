B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
Характеристики и предимства
Иновативна система KIK
- Функции за защита срещу неправилна употреба.
- Намаляване на сервизните разходи.
- Оптимално напасване към конкретната задача, без с това да се натоварва допълнително оператора.
Голям цветен дисплей
- Прегледно представяне на текущата програма.
- Улеснено обслужване и кратък срок на обучение за работа.
Глава за ролкова четка с вграден блок за замитане
- Спестява време чрез вградената система за предварително измитане на грубите замърсявания.
Енергоспестяващ режим eco!efficiency
- Намален разход на енергия.
- 40% по-дълга работа на батерията.
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Батерия
|Тягово задвижване
|Тягов двигател
|Работна ширина на четката (см)
|100
|Ширина на работа с 1 странична четка (мм)
|1220
|Ширина на работа с 2 странични четки (мм)
|1220
|Ширина на работа, изсмукване (см)
|114
|Резервоар за чиста/мръсна вода ( )
|260 / 260
|Контейнер за отпадъци (л)
|26
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|макс. 10000
|Практическа ефективност за единица площ (м²)
|7000
|Вид на батериите
|обслужваем
|Батерия (В/Ач)
|36 / 630
|Работно време с едно зареждане на батериите (ч)
|макс. 5
|Време за зареждане на батериите (ч)
|прибл. 12
|Скорост на задвижване (км/ч)
|макс. 10
|Способност за изкачване (%)
|макс. 15
|Брой обороти на четките (об/мин)
|1250
|Работен натиска на четката (кг/г/см²)
|150 / 210
|Широчина на обръщане на пътеката (см)
|212
|Разход на вода (л/мин)
|макс. 9
|Ниво на шум (дБ(А))
|73
|Допустимо максимално тегло (кг)
|1840
|Тегло без аксесоари (кг)
|1430
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|2000 x 1180 x 1570
Обхват на доставката
- Ролкова четка: 2 бр.
- Вкл. батерия и зарядно устройство
- Смукател, огънат
- Странична четка
- Дозиращ контейнер за почистващ препарат със затворена система
Оборудване
- Автоматично пълнене
- Система за изплакване на резервоара
- Мощно задвижване
- Автоматично спиране на водата
- DOSE
- Ръчна спирачка
- Интегрирана функция метене
- Волан с възможност за регулиране
- Функция метене
- Магнитен вентил
- Система с два резервоара
- Дневни светлини
- Тип смукателни пера: Linatex®
- Kärcher оцветяване и концепция за работа
- Интелигентна ключова система Kärcher (KIK) с над 30 потребителски езика и индивидуални потребителски права
- Home Base възможности за закрепване на моп и подобни
- Намаляване на скоростта при завой за по-голяма сигурност
- Електрически и механичен поплавъков ключ
- Easy Operation превключвател за лесно управление
Сфера на приложение
- Подходящи за използване в производствени халета, складове, логистични сгради и съоръжения за тежка промишленост