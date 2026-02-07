B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100

Характеристики и предимства
Иновативна система KIK
  • Функции за защита срещу неправилна употреба.
  • Намаляване на сервизните разходи.
  • Оптимално напасване към конкретната задача, без с това да се натоварва допълнително оператора.
Голям цветен дисплей
  • Прегледно представяне на текущата програма.
  • Улеснено обслужване и кратък срок на обучение за работа.
Глава за ролкова четка с вграден блок за замитане
  • Спестява време чрез вградената система за предварително измитане на грубите замърсявания.
Енергоспестяващ режим eco!efficiency
  • Намален разход на енергия.
  • 40% по-дълга работа на батерията.
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Батерия
Тягово задвижване Тягов двигател
Работна ширина на четката (см) 100
Ширина на работа с 1 странична четка (мм) 1220
Ширина на работа с 2 странични четки (мм) 1220
Ширина на работа, изсмукване (см) 114
Резервоар за чиста/мръсна вода ( ) 260 / 260
Контейнер за отпадъци (л) 26
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) макс. 10000
Практическа ефективност за единица площ (м²) 7000
Вид на батериите обслужваем
Батерия (В/Ач) 36 / 630
Работно време с едно зареждане на батериите (ч) макс. 5
Време за зареждане на батериите (ч) прибл. 12
Скорост на задвижване (км/ч) макс. 10
Способност за изкачване (%) макс. 15
Брой обороти на четките (об/мин) 1250
Работен натиска на четката (кг/г/см²) 150 / 210
Широчина на обръщане на пътеката (см) 212
Разход на вода (л/мин) макс. 9
Ниво на шум (дБ(А)) 73
Допустимо максимално тегло (кг) 1840
Тегло без аксесоари (кг) 1430
Размери (Д х Ш х В) (мм) 2000 x 1180 x 1570

Обхват на доставката

  • Ролкова четка: 2 бр.
  • Вкл. батерия и зарядно устройство
  • Смукател, огънат
  • Странична четка
  • Дозиращ контейнер за почистващ препарат със затворена система

Оборудване

  • Автоматично пълнене
  • Система за изплакване на резервоара
  • Мощно задвижване
  • Автоматично спиране на водата
  • DOSE
  • Ръчна спирачка
  • Интегрирана функция метене
  • Волан с възможност за регулиране
  • Функция метене
  • Магнитен вентил
  • Система с два резервоара
  • Дневни светлини
  • Тип смукателни пера: Linatex®
  • Kärcher оцветяване и концепция за работа
  • Интелигентна ключова система Kärcher (KIK) с над 30 потребителски езика и индивидуални потребителски права
  • Home Base възможности за закрепване на моп и подобни
  • Намаляване на скоростта при завой за по-голяма сигурност
  • Електрически и механичен поплавъков ключ
  • Easy Operation превключвател за лесно управление
Подопочистваща машина B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
Сфера на приложение
  • Подходящи за използване в производствени халета, складове, логистични сгради и съоръжения за тежка промишленост
