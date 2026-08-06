Комбинираната самоходна машина B 300 R I Diesel със странична четка е подходяща за много трудни условия на работа, тъй като има здрава стоманена рамка и надеждна конструкция на задвижване и управление. Тази машина е ефективна, удобна, лесна за използване и има по-дълги интервали за техническа поддръжка и сервизно обслужване, подходяща е за почистване на големи повърхности, а също така позволява качествено метене и подопочистване само с едно минаване. 300-литровият резервоар за вода, голямата ролкова четка, мощното засмукване, както и удобното на високо изпразване на контейнера за отпадъци осигуряват цялостно и спестяващо време почистване и лесно изхвърляне на отпадъците благодарение на високото изпразване на контейнера. Страничната четка - монтирана с пружина от дясната страна на машината с цел предпазване от повреда при евентуален сблъсък с предмет - увеличава работната ширина до около 1350 мм, като позволява почистването да става до стените и по ръбовете. Производителността на машината B 300 R I Diesel е площ до 16 550 m² на час.