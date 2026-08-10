B 300 R I LPG
Комбинираната машина на втечнен газ B 300 R I LPG има странична четка отдясно, която увеличава общата работна ширина на почистване до около 1350 мм.
Тази екологична комбинирана машина на втечнен газ B 300 R I LPG, оборудвана със странична дясна четка, увеличаваща общата работна ширина на почистване до около 1350 мм. Тя е подходяща за дълбоко и периодично почистване на по-големи повърхности. Страничната четка - монтирана с пружина от дясната страна на машината, за да предотвратява повреди при евентуално блъскане в предмет - позволява почистването да става плътно до стените и ръбовете. Машината има много голяма ролкова четка, 300-литров резервоар за вода и широк, извит смукател, което спестява време и осигурява метене и измиване с едно минаване, както и голяма производителност с площ на почистване до 16 550 м² / ч. Впоследствие отпадъците могат да бъдат изхвърлени много лесно и удобно с хидравлично изсипване до големи височини. Паради здравата си стоманена рамка, B 300 R I LPG е подходяща за работа при трудни условия и места.
Характеристики и предимства
Подопочиства и измита в един работен процес
- Двойна продуктивност от човек и машина
- Намаляване на половината на работните часове
- Не е необходимо предварително измитане
Лесно изпразване на контейнера за боклук
- Удобен за оператора
- Няма директен контакт с мръсотията
- Изпразването на контейнера за боклук се извършва, докато сте седнал
Гъвкави странични четки/странични платформи за почистване от двете страни на машината
- Разширяване на работната ширина до 1,755 мм.
- Позволява почистването на площ от над 16 000 m²/h.
- Защитава машината и обектите
Повдигната позиция на водача
- Много добър поглед в/у подлежащата на почистване повърхност.
- Лесна работа
Масивна стоманена рамка
- Здрава машина, която е подходяща и за тежки задачи
Извити смукатели
- Много добро засмукване, дори при остри завои
Икономичен двигател с вътрешно горене на втечнен газ (LPG)
- Дълги, непрекъснати периоди на работа.
- Подходяща също за ползване и в затворени помещения
- Независимо почистване
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|втечнен газ
|Работна ширина, четки (мм)
|1045 - 1400
|Работна ширина с 2 странични четки (мм)
|1755
|Работна ширина, изсмукване (мм)
|1440
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|300 / 300
|Контейнер за отпадъци (л)
|180
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|16550
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|12400
|Вид батерия
|стартов акумулатор
|Батерия (В/Ач)
|12 / 80
|Способност за изкачване (%)
|12
|Обороти на четките (об/мин)
|460
|Разход на вода (л/мин)
|макс. 12
|Тегло без аксесоари (кг)
|1465
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|2720 x 1720 x 1850
Обхват на доставката
- Смукател, огънат
- Странична четка
Оборудване
- Мощен задвижващ механизъм
- Ръчна спирачка
- Интегрирана функция метене
- Функция метене
- Магнитен вентил
- Система с два резервоара
Видео