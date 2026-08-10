Тази екологична комбинирана машина на втечнен газ B 300 R I LPG, оборудвана със странична дясна четка, увеличаваща общата работна ширина на почистване до около 1350 мм. Тя е подходяща за дълбоко и периодично почистване на по-големи повърхности. Страничната четка - монтирана с пружина от дясната страна на машината, за да предотвратява повреди при евентуално блъскане в предмет - позволява почистването да става плътно до стените и ръбовете. Машината има много голяма ролкова четка, 300-литров резервоар за вода и широк, извит смукател, което спестява време и осигурява метене и измиване с едно минаване, както и голяма производителност с площ на почистване до 16 550 м² / ч. Впоследствие отпадъците могат да бъдат изхвърлени много лесно и удобно с хидравлично изсипване до големи височини. Паради здравата си стоманена рамка, B 300 R I LPG е подходяща за работа при трудни условия и места.