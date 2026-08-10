B 300 R I LPG

Комбинираната машина на втечнен газ B 300 R I LPG има странична четка отдясно, която увеличава общата работна ширина на почистване до около 1350 мм.

Тази екологична комбинирана машина на втечнен газ B 300 R I LPG, оборудвана със странична дясна четка, увеличаваща общата работна ширина на почистване до около 1350 мм. Тя е подходяща за дълбоко и периодично почистване на по-големи повърхности. Страничната четка - монтирана с пружина от дясната страна на машината, за да предотвратява повреди при евентуално блъскане в предмет - позволява почистването да става плътно до стените и ръбовете. Машината има много голяма ролкова четка, 300-литров резервоар за вода и широк, извит смукател, което спестява време и осигурява метене и измиване с едно минаване, както и голяма производителност с площ на почистване до 16 550 м² / ч. Впоследствие отпадъците могат да бъдат изхвърлени много лесно и удобно с хидравлично изсипване до големи височини. Паради здравата си стоманена рамка, B 300 R I LPG е подходяща за работа при трудни условия и места.

Характеристики и предимства
Подопочиства и измита в един работен процес
  • Двойна продуктивност от човек и машина
  • Намаляване на половината на работните часове
  • Не е необходимо предварително измитане
Лесно изпразване на контейнера за боклук
  • Удобен за оператора
  • Няма директен контакт с мръсотията
  • Изпразването на контейнера за боклук се извършва, докато сте седнал
Гъвкави странични четки/странични платформи за почистване от двете страни на машината
  • Разширяване на работната ширина до 1,755 мм.
  • Позволява почистването на площ от над 16 000 m²/h.
  • Защитава машината и обектите
Повдигната позиция на водача
  • Много добър поглед в/у подлежащата на почистване повърхност.
  • Лесна работа
Масивна стоманена рамка
  • Здрава машина, която е подходяща и за тежки задачи
Извити смукатели
  • Много добро засмукване, дори при остри завои
Икономичен двигател с вътрешно горене на втечнен газ (LPG)
  • Дълги, непрекъснати периоди на работа.
  • Подходяща също за ползване и в затворени помещения
  • Независимо почистване
Спецификации

Технически данни

Тип задвижване втечнен газ
Работна ширина, четки (мм) 1045 - 1400
Работна ширина с 2 странични четки (мм) 1755
Работна ширина, изсмукване (мм) 1440
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 300 / 300
Контейнер за отпадъци (л) 180
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) 16550
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 12400
Вид батерия стартов акумулатор
Батерия (В/Ач) 12 / 80
Способност за изкачване (%) 12
Обороти на четките (об/мин) 460
Разход на вода (л/мин) макс. 12
Тегло без аксесоари (кг) 1465
Размери (Д × Ш × В) (мм) 2720 x 1720 x 1850

Обхват на доставката

  • Смукател, огънат
  • Странична четка

Оборудване

  • Мощен задвижващ механизъм
  • Ръчна спирачка
  • Интегрирана функция метене
  • Функция метене
  • Магнитен вентил
  • Система с два резервоара
Подопочистваща машина B 300 R I LPG
Подопочистваща машина B 300 R I LPG
Подопочистваща машина B 300 R I LPG

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