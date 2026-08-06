Много компактна и ефективна подопочистващата машина BD 50/40 RS Bp съчетава маневреността на компактна машина със скоростта на машина със седящ оператор. Малкият радиус на завиване, около 120 см. прави възможно покритие на много голяма площ, дори в тесни, криволичещи пространства. Повдигнатото работно положение осигурява оптимален поглед. Усъвършенстваната дискова технология с големи дискови четки гарантира максимална ефективност на почистване. Благодарение на смукателя, който може да се върти около главата на четката, мръсната вода се абсорбира напълно при завиване. Смукателят може да бъде сменен за секунди без нужда за инструменти. Интегрираният блок за метене прави отнемащото време предварително метене почти излишно. Еко режимът на машината може да се активира с натискане на бутон. Еко режимът позволява поддържащото почистване да се извършва по енергоспестяващ и екологичен начин и спестява време и разходи - с перфектни резултати при почистване.