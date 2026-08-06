BD 50/40 RS Bp
Компактна стъпкова подопочистваща машина с ролкова четка, работна ширина 51 см. резервоар от 40 литра и около 120 см радиус на завой. С еко режим за енергоспестяващо и екологично почистване.
Много компактна и ефективна подопочистващата машина BD 50/40 RS Bp съчетава маневреността на компактна машина със скоростта на машина със седящ оператор. Малкият радиус на завиване, около 120 см. прави възможно покритие на много голяма площ, дори в тесни, криволичещи пространства. Повдигнатото работно положение осигурява оптимален поглед. Усъвършенстваната дискова технология с големи дискови четки гарантира максимална ефективност на почистване. Благодарение на смукателя, който може да се върти около главата на четката, мръсната вода се абсорбира напълно при завиване. Смукателят може да бъде сменен за секунди без нужда за инструменти. Интегрираният блок за метене прави отнемащото време предварително метене почти излишно. Еко режимът на машината може да се активира с натискане на бутон. Еко режимът позволява поддържащото почистване да се извършва по енергоспестяващ и екологичен начин и спестява време и разходи - с перфектни резултати при почистване.
Характеристики и предимства
Лесна експлоатация
- Лесна и нагледно разбираема употреба и минимален разход за обучение.
- eco!efficiency-режимът пести време, енергия, вода и почистващи препарати.
Автоматична възможност за пълнене
- Машината се свързва лесно с водопреносната мрежа. Когато машината е напълно заредена, автоматично се изключва подаването на вода.
- Това пести време, през което можете да свършите нещо друго.
Eco-режим
- Пести време, енергия, вода и почистващи препарати.
Лесни за разбиране елементи за управление
- Само 1 бутон за регулиране на всички процеси. За нагледно разбираема и лесна употреба и минимален разход за обучение.
Лесна смяна
- Изсмукващите ленти и четките се сменят без инструменти.
- Изсмукващите лайсни се сменят за 3 секунди.
Уникален принцип на въртене на изсмукващите лайсни
- За 100% изсмукване на водата на всеки завой.
Екстремно маневрена.
- За добра маневреност, по-голям обхват на площите и малко допълнително почистване.
Компактни размери
- Видимостта започва още на 30 cm пред уреда. За предвидимо почистване.
Компактен дизайн
- Лесен за транспорт и съхранение.
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Батерия
|Хидравлично задвижване
|Тягов двигател
|Работна ширина, четки (мм)
|510
|Работна ширина, изсмукване (мм)
|691
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|40 / 40
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|2805
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|2000
|Батерия (В)
|36
|Време на работа на акумулатора (ч)
|макс. 2,5
|Обороти на четките (об/мин)
|180
|Работен натиска на четката (г/см²/кг)
|20 / 26
|Разход на вода (л/мин)
|1,5
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|66,9
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 1080
|Допустимо общо тегло (кг)
|330
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1118 x 691 x 1316
Обхват на доставката
- Дискова четка: 1 бр.
- Смукател, огънат
Оборудване
- Мощен задвижващ механизъм
- Автоматично спиране на водата
- Система с два резервоара