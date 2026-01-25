BD 50/70 R Classic

За производителност на площи до 2000 m² на час: работещата на батерии подопочистваща машина със седящ оператор BD 50/70 R Classic с дискова четка. Батериите и зарядното устройство трябва да се поръчат отделно.

Изключителна лекота на използване чрез специално цветово кодирани контролни елементи е една от уникалните характеристики на нашата работещата на батерии подопочистваща машина със седящ оператор BD 50/70 R Classic. Нейната компактна, тясна конструкция улеснява управлението и транспорта и осигурява висока степен на маневреност и пъргавина. Това прави машината от 70-литровия клас истинска алтернатива на ръчно водимите машини. Практичните детайли, като Home Base, който улесняват транспортирането на ръчно оборудване за почистване или предлагания по избор държач за торби за боклук и моп за предварително почистване, допълват цялостната концепцията на машината. Моля, обърнете внимание, че батериите и зарядното устройство трябва да се поръчат отделно.

Характеристики и предимства
Подопочистваща машина BD 50/70 R Classic: Лесно управление
Лесно управление
Лесно разбираеми символи и ясен контролен панел Кратко време за обучение Опростените, жълти цветово кодирани контролни елементи правят машината лесна за употреба
Подопочистваща машина BD 50/70 R Classic: Технология с дискова четка
Технология с дискова четка
Здрава конструкция, с интегрирана глава с дискова четка Висока производителност благодарение на голямата работна ширина. Смяната на четката се извършва чрез изваждане с педал
Подопочистваща машина BD 50/70 R Classic: Компактен и тесен дизайн
Компактен и тесен дизайн
Силно маневрен уред Добър преглед в/у повърхностите за почистване. Лесен транспорт.
Опционални принадлежности: Моп за предварително почистване
  • Събира сухите отпадъци и по този начин подпомага процеса на почистване
  • Помага за предотвратяване на задръствания на изсмукващия канал.
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Батерия
Тягово задвижване Тягов двигател
Работна ширина на четката (мм) 510
Ширина на работа, изсмукване (мм) 850
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 70 / 75
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) 2805
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 2000
Батерия (В) 24
Работно време с едно зареждане на батериите (ч) макс. 2,5
Брой обороти на четките (об/мин) 180
Работен натиска на четката (г/см²/кг) 13 / 20
Широчина на обръщане на пътеката (мм) 1650
Разход на вода (л/мин) макс. 2,3
Мощност (Вт) 1400
Допустимо максимално тегло (кг) 345
Тегло без аксесоари (кг) 112
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1310 x 590 x 1060

Обхват на доставката

  • Дискова четка: 1 бр.
  • Смукател V образен

Оборудване

  • Мощно задвижване
  • Автоматично спиране на водата
  • Магнитен вентил
  • Система с два резервоара
