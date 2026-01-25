Изключителна лекота на използване чрез специално цветово кодирани контролни елементи е една от уникалните характеристики на нашата работещата на батерии подопочистваща машина със седящ оператор BD 50/70 R Classic. Нейната компактна, тясна конструкция улеснява управлението и транспорта и осигурява висока степен на маневреност и пъргавина. Това прави машината от 70-литровия клас истинска алтернатива на ръчно водимите машини. Практичните детайли, като Home Base, който улесняват транспортирането на ръчно оборудване за почистване или предлагания по избор държач за торби за боклук и моп за предварително почистване, допълват цялостната концепцията на машината. Моля, обърнете внимание, че батериите и зарядното устройство трябва да се поръчат отделно.