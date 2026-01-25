BD 50/70 R Classic
За производителност на площи до 2000 m² на час: работещата на батерии подопочистваща машина със седящ оператор BD 50/70 R Classic с дискова четка. Батериите и зарядното устройство трябва да се поръчат отделно.
Изключителна лекота на използване чрез специално цветово кодирани контролни елементи е една от уникалните характеристики на нашата работещата на батерии подопочистваща машина със седящ оператор BD 50/70 R Classic. Нейната компактна, тясна конструкция улеснява управлението и транспорта и осигурява висока степен на маневреност и пъргавина. Това прави машината от 70-литровия клас истинска алтернатива на ръчно водимите машини. Практичните детайли, като Home Base, който улесняват транспортирането на ръчно оборудване за почистване или предлагания по избор държач за торби за боклук и моп за предварително почистване, допълват цялостната концепцията на машината. Моля, обърнете внимание, че батериите и зарядното устройство трябва да се поръчат отделно.
Характеристики и предимства
Лесно управлениеЛесно разбираеми символи и ясен контролен панел Кратко време за обучение Опростените, жълти цветово кодирани контролни елементи правят машината лесна за употреба
Технология с дискова четкаЗдрава конструкция, с интегрирана глава с дискова четка Висока производителност благодарение на голямата работна ширина. Смяната на четката се извършва чрез изваждане с педал
Компактен и тесен дизайнСилно маневрен уред Добър преглед в/у повърхностите за почистване. Лесен транспорт.
Опционални принадлежности: Моп за предварително почистване
- Събира сухите отпадъци и по този начин подпомага процеса на почистване
- Помага за предотвратяване на задръствания на изсмукващия канал.
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Батерия
|Тягово задвижване
|Тягов двигател
|Работна ширина на четката (мм)
|510
|Ширина на работа, изсмукване (мм)
|850
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|70 / 75
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|2805
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|2000
|Батерия (В)
|24
|Работно време с едно зареждане на батериите (ч)
|макс. 2,5
|Брой обороти на четките (об/мин)
|180
|Работен натиска на четката (г/см²/кг)
|13 / 20
|Широчина на обръщане на пътеката (мм)
|1650
|Разход на вода (л/мин)
|макс. 2,3
|Мощност (Вт)
|1400
|Допустимо максимално тегло (кг)
|345
|Тегло без аксесоари (кг)
|112
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1310 x 590 x 1060
Обхват на доставката
- Дискова четка: 1 бр.
- Смукател V образен
Оборудване
- Мощно задвижване
- Автоматично спиране на водата
- Магнитен вентил
- Система с два резервоара
Видео