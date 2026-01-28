BD 50/70 R Classic Bp Pack
Лесна за работа, маневрена, захранвана от батерия BD 50/70 R Bp Pack е класическа седлова подопочистваща машина с дискова четка. Включени са батерии и зарядно устройство.
Благодарение на неговия тесен и компактен дизайн нашата BD 50/70 R Bp Pack, захранвана от мощни батерии от 105 Ah, е изключително лесна за маневриране и транспортиране, дори и в асансьори. В резултат на това този достъпен базов модел е истинска алтернатива на големите машини. Включени са батерии и подходящо зарядно устройство. Управлява лесно благодарение на цветно кодираните работни елементи; това, заедно с много други умни и полезни детайли, я правят печеливш продукт. Стандартната машина може да бъде оборудвана с куки за транспортиране на ръчни почистващи инструменти. Освен това, като допълнителна принадлежност се предлага държач за чували за боклук и моп за предварително почистване.
Характеристики и предимства
Лесно управлениеЛесно разбираеми символи и ясен контролен панел Кратко време за обучение Опростените, жълти цветово кодирани контролни елементи правят машината лесна за употреба
Технология с дискова четкаЗдрава конструкция, с интегрирана глава с дискова четка Висока производителност благодарение на голямата работна ширина. Смяната на четката се извършва чрез изваждане с педал
Компактен и тесен дизайнСилно маневрен уред Добър преглед в/у повърхностите за почистване. Лесен транспорт.
Опционални принадлежности: Моп за предварително почистване
- Събира сухите отпадъци и по този начин подпомага процеса на почистване
- Помага да се предотврати блокирането на канала за всмукване
Литиево-йонни батерии по избор
- Пести на време: Може да бъде напълно заредена за два часа, в зависимост от зарядното устройство. Заряда може да се допълва и между пълни зареждания
- Животът е няколко пъти по-дълъг сравнено с оловните или гелови батерии
- Вместо обичайните 80%, осигурени от традиционните батерии, той може да използва целия капацитет на батерията
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Батерия
|Тягово задвижване
|Тягов двигател
|Работна ширина на четката (мм)
|510
|Ширина на работа, изсмукване (мм)
|900
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|70 / 75
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|2805
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|2000
|Батерия (В/Ач)
|24 / 105
|Работно време с едно зареждане на батериите (ч)
|макс. 2,5
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|95 - 253 / 50 - 60
|Брой обороти на четките (об/мин)
|180
|Работен натиска на четката (г/см²/кг)
|13 / 20
|Широчина на обръщане на пътеката (мм)
|1650
|Разход на вода (л/мин)
|макс. 2,3
|Ниво на шум (дБ(А))
|66
|Мощност (Вт)
|1400
|Допустимо максимално тегло (кг)
|345
|Тегло без аксесоари (кг)
|100
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1310 x 590 x 1060
Обхват на доставката
- Дискова четка: 1 бр.
- Батерия
- Вкл. батерия и зарядно устройство
- Смукател V образен
Оборудване
- Мощно задвижване
- Автоматично спиране на водата
- Магнитен вентил
- Система с два резервоара
- Kärcher оцветяване и концепция за работа
Сфера на приложение
- Подходяща за използване в супермаркети, търговски центрове или болници
- Подходяща и за почистване на производствени площи и складове