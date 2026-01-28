BD 50/70 R Classic Bp Pack

Лесна за работа, маневрена, захранвана от батерия BD 50/70 R Bp Pack е класическа седлова подопочистваща машина с дискова четка. Включени са батерии и зарядно устройство.

Благодарение на неговия тесен и компактен дизайн нашата BD 50/70 R Bp Pack, захранвана от мощни батерии от 105 Ah, е изключително лесна за маневриране и транспортиране, дори и в асансьори. В резултат на това този достъпен базов модел е истинска алтернатива на големите машини. Включени са батерии и подходящо зарядно устройство. Управлява лесно благодарение на цветно кодираните работни елементи; това, заедно с много други умни и полезни детайли, я правят печеливш продукт. Стандартната машина може да бъде оборудвана с куки за транспортиране на ръчни почистващи инструменти. Освен това, като допълнителна принадлежност се предлага държач за чували за боклук и моп за предварително почистване.

Характеристики и предимства
Лесно управление
Лесно управление
Лесно разбираеми символи и ясен контролен панел Кратко време за обучение Опростените, жълти цветово кодирани контролни елементи правят машината лесна за употреба
Технология с дискова четка
Технология с дискова четка
Здрава конструкция, с интегрирана глава с дискова четка Висока производителност благодарение на голямата работна ширина. Смяната на четката се извършва чрез изваждане с педал
Компактен и тесен дизайн
Компактен и тесен дизайн
Силно маневрен уред Добър преглед в/у повърхностите за почистване. Лесен транспорт.
Опционални принадлежности: Моп за предварително почистване
  • Събира сухите отпадъци и по този начин подпомага процеса на почистване
  • Помага да се предотврати блокирането на канала за всмукване
Литиево-йонни батерии по избор
  • Пести на време: Може да бъде напълно заредена за два часа, в зависимост от зарядното устройство. Заряда може да се допълва и между пълни зареждания
  • Животът е няколко пъти по-дълъг сравнено с оловните или гелови батерии
  • Вместо обичайните 80%, осигурени от традиционните батерии, той може да използва целия капацитет на батерията
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Батерия
Тягово задвижване Тягов двигател
Работна ширина на четката (мм) 510
Ширина на работа, изсмукване (мм) 900
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 70 / 75
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) 2805
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 2000
Батерия (В/Ач) 24 / 105
Работно време с едно зареждане на батериите (ч) макс. 2,5
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 95 - 253 / 50 - 60
Брой обороти на четките (об/мин) 180
Работен натиска на четката (г/см²/кг) 13 / 20
Широчина на обръщане на пътеката (мм) 1650
Разход на вода (л/мин) макс. 2,3
Ниво на шум (дБ(А)) 66
Мощност (Вт) 1400
Допустимо максимално тегло (кг) 345
Тегло без аксесоари (кг) 100
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1310 x 590 x 1060

Обхват на доставката

  • Дискова четка: 1 бр.
  • Батерия
  • Вкл. батерия и зарядно устройство
  • Смукател V образен

Оборудване

  • Мощно задвижване
  • Автоматично спиране на водата
  • Магнитен вентил
  • Система с два резервоара
  • Kärcher оцветяване и концепция за работа
Подопочистваща машина BD 50/70 R Classic Bp Pack
Сфера на приложение
  • Подходяща за използване в супермаркети, търговски центрове или болници
  • Подходяща и за почистване на производствени площи и складове
Аксесоари
