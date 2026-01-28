Благодарение на неговия тесен и компактен дизайн нашата BD 50/70 R Bp Pack, захранвана от мощни батерии от 105 Ah, е изключително лесна за маневриране и транспортиране, дори и в асансьори. В резултат на това този достъпен базов модел е истинска алтернатива на големите машини. Включени са батерии и подходящо зарядно устройство. Управлява лесно благодарение на цветно кодираните работни елементи; това, заедно с много други умни и полезни детайли, я правят печеливш продукт. Стандартната машина може да бъде оборудвана с куки за транспортиране на ръчни почистващи инструменти. Освен това, като допълнителна принадлежност се предлага държач за чували за боклук и моп за предварително почистване.