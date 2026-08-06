B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF

Характеристики и предимства
Свързване/приложение за смартфон "Machine connect".
  • Разширен набор от функции и информация.
  • Мониторинг на ресурсите, повишаване на производителността, информационни анимации за поддръжка и отстраняване на проблеми.
  • Регулиране на параметрите, редактиране на разрешенията на KIK.
Четковата глава и смукателя са изработени от лят алуминий
  • Здрави и устойчиви на износване компоненти.
  • По-малко престои на машини и по-висока производителност при по-ниски разходи.
Извит смукател със засмукващи пера от Linatex
  • Перфектно засмукване, дори на структурирани повърхности и при тесни завои.
  • Намален риск от подхлъзване и по-малко ръчна преработка.
Система Eco!Flow
  • Позволява дозиране на вода в зависимост от скоростта.
  • Постоянно добри резултати при почистване, дори в завои.
Нова, интегрирана система за дозиране на почистващи препарати „DOSE“
  • Точно дозиране на почистващия препарат.
  • Постоянно добри резултати от почистването и ефективно спестяване на разходи.
  • Безконтактна смяна на почистващи препарати благодарение на затворена система.
Система за автоматично изплакване на резервоара
  • Безконтактно почистване на резервоара за мръсна вода.
  • Без пръски.
Система за автоматично пълнене с прясна вода
  • Бързо и лесно пълнене на резервоара за чиста вода.
  • Спестяване на време по време на процеса на почистване, без преливане благодарение на автоматичното спиране.
Спецификации

Технически данни

Тип задвижване Батерия
Хидравлично задвижване Тягов двигател
Работна ширина, четки (мм) 510
Работна ширина, изсмукване (мм) 850
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 50 / 50
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) макс. 3060
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 1840
Вид батерия Без поддръжка
Батерия (В/Ач) 24 / 115
Време на работа на акумулатора (ч) макс. 3
Време за зареждане на батерията (ч) прибл. 10
Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В) 100 - 240
Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz) 50 - 60
Скорост на движение (км/ч) макс. 6
Обороти на четките (об/мин) 140
Работен натиска на четката (кг/г/см²) 29 / 32
Радиус на завой в коридор (мм) 1400
Разход на вода (л/мин) макс. 2,5
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 65
Допустимо общо тегло (кг) 245
Тегло без аксесоари (кг) 185
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1367 x 609 x 1082

Обхват на доставката

  • Дискова четка: 1 бр.
  • Батерия
  • Зарядно устройство
  • Смукател, огънат
  • Здрав смукател от лят алуминий
  • туба за дозиране на почистващ препарат със затворена система

Оборудване

  • DOSE
  • Мощен задвижващ механизъм
  • Система с два резервоара
  • Система за изплакване на резервоара
  • Индикатор за нивото на чистата вода: Чрез водно налягане
  • управление чрез приложение
  • Автоматично пълнене Auto Fill
  • Малки дозирания на препарат до 0,25%
  • Вид на засмукващите пера: Linatex®
  • с дозиране на водата в зависимост от скоростта
  • Концепция на Kärcher за цветове и управление
  • Интелигентна ключова система Kärcher (KIK) с над 30 потребителски езика и индивидуални потребителски права
  • Home Base възможности за закрепване на моп и подобни
  • Easy Operation превключвател за лесно управление
Подопочистваща машина B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
Подопочистваща машина B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
Подопочистваща машина B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
Подопочистваща машина B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
Подопочистваща машина B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
Подопочистваща машина B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
Подопочистваща машина B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
Подопочистваща машина B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF

Видео

Сфера на приложение
  • Перфектна за почистване на сгради, в търговския сектор или в обществени сгради
  • Подходяща за почистване на подове в столове, училища и болници.
  • За поддръжка и междинно почистване, напр. в обществени сгради
Аксесоари
Почистващи препарати