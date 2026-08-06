B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
Характеристики и предимства
Свързване/приложение за смартфон "Machine connect".
- Разширен набор от функции и информация.
- Мониторинг на ресурсите, повишаване на производителността, информационни анимации за поддръжка и отстраняване на проблеми.
- Регулиране на параметрите, редактиране на разрешенията на KIK.
Четковата глава и смукателя са изработени от лят алуминий
- Здрави и устойчиви на износване компоненти.
- По-малко престои на машини и по-висока производителност при по-ниски разходи.
Извит смукател със засмукващи пера от Linatex
- Перфектно засмукване, дори на структурирани повърхности и при тесни завои.
- Намален риск от подхлъзване и по-малко ръчна преработка.
Система Eco!Flow
- Позволява дозиране на вода в зависимост от скоростта.
- Постоянно добри резултати при почистване, дори в завои.
Нова, интегрирана система за дозиране на почистващи препарати „DOSE“
- Точно дозиране на почистващия препарат.
- Постоянно добри резултати от почистването и ефективно спестяване на разходи.
- Безконтактна смяна на почистващи препарати благодарение на затворена система.
Система за автоматично изплакване на резервоара
- Безконтактно почистване на резервоара за мръсна вода.
- Без пръски.
Система за автоматично пълнене с прясна вода
- Бързо и лесно пълнене на резервоара за чиста вода.
- Спестяване на време по време на процеса на почистване, без преливане благодарение на автоматичното спиране.
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Батерия
|Хидравлично задвижване
|Тягов двигател
|Работна ширина, четки (мм)
|510
|Работна ширина, изсмукване (мм)
|850
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|50 / 50
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|макс. 3060
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|1840
|Вид батерия
|Без поддръжка
|Батерия (В/Ач)
|24 / 115
|Време на работа на акумулатора (ч)
|макс. 3
|Време за зареждане на батерията (ч)
|прибл. 10
|Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В)
|100 - 240
|Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz)
|50 - 60
|Скорост на движение (км/ч)
|макс. 6
|Обороти на четките (об/мин)
|140
|Работен натиска на четката (кг/г/см²)
|29 / 32
|Радиус на завой в коридор (мм)
|1400
|Разход на вода (л/мин)
|макс. 2,5
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|65
|Допустимо общо тегло (кг)
|245
|Тегло без аксесоари (кг)
|185
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1367 x 609 x 1082
Обхват на доставката
- Дискова четка: 1 бр.
- Батерия
- Зарядно устройство
- Смукател, огънат
- Здрав смукател от лят алуминий
- туба за дозиране на почистващ препарат със затворена система
Оборудване
- DOSE
- Мощен задвижващ механизъм
- Система с два резервоара
- Система за изплакване на резервоара
- Индикатор за нивото на чистата вода: Чрез водно налягане
- управление чрез приложение
- Автоматично пълнене Auto Fill
- Малки дозирания на препарат до 0,25%
- Вид на засмукващите пера: Linatex®
- с дозиране на водата в зависимост от скоростта
- Концепция на Kärcher за цветове и управление
- Интелигентна ключова система Kärcher (KIK) с над 30 потребителски езика и индивидуални потребителски права
- Home Base възможности за закрепване на моп и подобни
- Easy Operation превключвател за лесно управление
Видео
Сфера на приложение
- Перфектна за почистване на сгради, в търговския сектор или в обществени сгради
- Подходяща за почистване на подове в столове, училища и болници.
- За поддръжка и междинно почистване, напр. в обществени сгради