Компактен, маневрен, безшумен и лесен за експлоатация: това са изключителните характеристики на подопочистващата машина на батерии DB 43/25 C с дискова технология, 43 см работна площ и 25 литров резервоар. Тази машина е идеална за малки и много обзаведени зони, лесна за използване и предлага ясен изглед на зоната, която трябва да се почисти. BD 43/25 C със система EASY-Operation и жълти контролни елементи за лесна работа и от необучени оператори. Машината също е лесна за почистване. Препоръчваме тази машина за ефективно основно и поддържащо почистване на площи до 900 м². Предлагат се прави или извити смукатели, които могат да бъдат поръчани отделно.