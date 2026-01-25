BD 43/25 C Bp
Захранване с батерия и икономична: подопочистваща машина BD 43/25 C с дискова технология почиства до 1700 м² / ч. За основно и поддържащо почистване на площи до 900 м².
Компактен, маневрен, безшумен и лесен за експлоатация: това са изключителните характеристики на подопочистващата машина на батерии DB 43/25 C с дискова технология, 43 см работна площ и 25 литров резервоар. Тази машина е идеална за малки и много обзаведени зони, лесна за използване и предлага ясен изглед на зоната, която трябва да се почисти. BD 43/25 C със система EASY-Operation и жълти контролни елементи за лесна работа и от необучени оператори. Машината също е лесна за почистване. Препоръчваме тази машина за ефективно основно и поддържащо почистване на площи до 900 м². Предлагат се прави или извити смукатели, които могат да бъдат поръчани отделно.
Характеристики и предимства
Здрави и издръжливи елементи за управлениеПроектирана за ежедневна употреба. Здрава, издръжлива и надеждна машина.
Лесна работа благодарение на EASY-операционен панелЛесно разбираеми символи и ясен контролен панел Соленоиден клапан за автоматично изключване на водата след освобождаване на превключвателя. Опростените, жълти цветово кодирани контролни елементи правят машината лесна за употреба
Малка, компактна машинаМного маневрен и лесен за използване. Ясен поглед върху почистените повърхности.
Голямо отделение за батерии за всички стандартни видове батерии
- Лесно достъпно отделение за батерии за смяна на батерията.
- Подходяща за работа на няколко смени
Home Base система
- Възможности за закрепване на куки, контейнери, мопове и др.
- Допълнителни прибори за почистване могат да се носят на борда
Достъпен модел на входно ниво в класа от 25 до 35 литра
- Отлично съотношение цена-качество
- Намалени до най-важните функции.
Жълти, ясно видими елементи за управление
- Жълтите елементи за управление опростяват работата и намаляват времето за обучение.
Предлагат се прави или извити смукатели
- Позволява оптимално регулиране към преобладаващите условия на пода.
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Батерия
|Тягово задвижване
|Напредване чрез въртене на четката
|Работна ширина на четката (мм)
|430
|Ширина на работа, изсмукване (мм)
|750
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|25 / 25
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|1720
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|1250
|Батерия (В)
|24
|Работно време с едно зареждане на батериите (ч)
|макс. 2
|Брой обороти на четките (об/мин)
|180
|Работен натиска на четката (г/см²/кг)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Разход на вода (л/мин)
|макс. 2,7
|Мощност (Вт)
|1100
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|44
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1135 x 520 x 1025
Обхват на доставката
- Дискова четка: 1 бр.
- Смукател V образен
Оборудване
- Система с два резервоара
Видео