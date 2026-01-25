BD 43/25 C Bp

Захранване с батерия и икономична: подопочистваща машина BD 43/25 C с дискова технология почиства до 1700 м² / ч. За основно и поддържащо почистване на площи до 900 м².

Компактен, маневрен, безшумен и лесен за експлоатация: това са изключителните характеристики на подопочистващата машина на батерии DB 43/25 C с дискова технология, 43 см работна площ и 25 литров резервоар. Тази машина е идеална за малки и много обзаведени зони, лесна за използване и предлага ясен изглед на зоната, която трябва да се почисти. BD 43/25 C със система EASY-Operation и жълти контролни елементи за лесна работа и от необучени оператори. Машината също е лесна за почистване. Препоръчваме тази машина за ефективно основно и поддържащо почистване на площи до 900 м². Предлагат се прави или извити смукатели, които могат да бъдат поръчани отделно.

Характеристики и предимства
Здрави и издръжливи елементи за управление
Здрави и издръжливи елементи за управление
Проектирана за ежедневна употреба. Здрава, издръжлива и надеждна машина.
Лесна работа благодарение на EASY-операционен панел
Лесна работа благодарение на EASY-операционен панел
Лесно разбираеми символи и ясен контролен панел Соленоиден клапан за автоматично изключване на водата след освобождаване на превключвателя. Опростените, жълти цветово кодирани контролни елементи правят машината лесна за употреба
Малка, компактна машина
Малка, компактна машина
Много маневрен и лесен за използване. Ясен поглед върху почистените повърхности.
Голямо отделение за батерии за всички стандартни видове батерии
  • Лесно достъпно отделение за батерии за смяна на батерията.
  • Подходяща за работа на няколко смени
Home Base система
  • Възможности за закрепване на куки, контейнери, мопове и др.
  • Допълнителни прибори за почистване могат да се носят на борда
Достъпен модел на входно ниво в класа от 25 до 35 литра
  • Отлично съотношение цена-качество
  • Намалени до най-важните функции.
Жълти, ясно видими елементи за управление
  • Жълтите елементи за управление опростяват работата и намаляват времето за обучение.
Предлагат се прави или извити смукатели
  • Позволява оптимално регулиране към преобладаващите условия на пода.
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Батерия
Тягово задвижване Напредване чрез въртене на четката
Работна ширина на четката (мм) 430
Ширина на работа, изсмукване (мм) 750
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 25 / 25
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) 1720
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 1250
Батерия (В) 24
Работно време с едно зареждане на батериите (ч) макс. 2
Брой обороти на четките (об/мин) 180
Работен натиска на четката (г/см²/кг) 30 - 40 / 22,5 - 28
Разход на вода (л/мин) макс. 2,7
Мощност (Вт) 1100
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 44
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1135 x 520 x 1025

Обхват на доставката

  • Дискова четка: 1 бр.
  • Смукател V образен

Оборудване

  • Система с два резервоара
Подопочистваща машина BD 43/25 C Bp

Видео

