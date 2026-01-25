BD 50/50 C Classic Bp
Bp 50/50 C Bp Classic е достъпен, компактен модел входно ниво в класа подопочистващи модели на батерии. Машината е с производителност за площи до 2000 м² / ч.
Bp 50/50 C Bp Classic предлага ясен поглед на зоната, която трябва да се почисти, поради компактните размери на тази машина с акумулаторни батерии с иновативна дискова технология. Работата с тази машина е ясна, колкото и вида на панела за управление EASY Operation Panel от Kärcher. Характеристиките на машината са намалени до най-важните настройки и функции, за да се даде възможност за ползване след кратка инструкция. Препоръчваме BD 50/50 C Bp Classic за употреба в супермаркети, хотели или здравни заведения.
Характеристики и предимства
Снабден с електромагнитен клапан и транспортна ролка за максимален комфортСоленоиден клапан за автоматично изключване на водата след освобождаване на превключвателя. Сгъваемата транспортна ролка прави възможно удобния метод в две стъпки. Разгънатата транспортна ролка улеснява значително транспортирането на машината.
Лесна работа благодарение на EASY-операционен панелЛесно разбираеми символи и ясен контролен панел Кратко време за обучение Опростените, жълти цветово кодирани контролни елементи правят машината лесна за употреба
Достъпен модел на базово нивоОтлично съотношение цена-качество Намален до най-важните функции
Голям обем резервоар с компактни размери
- Изключително маневрена
- Предлага ясен поглед в/у областта за почистване.
Голямо отделение за батерии за всички стандартни видове батерии
- Лесно достъпно отделение за батерии за бърза смяна на батерията
- Подходяща за работа на няколко смени
Home Base система
- Възможности за закрепване на допълнителни аксесоари или оборудване
- Допълнителни прибори за почистване могат да се носят на борда
EASY-операционен панел
- 1-ключ
- Много лесна за използване
Снабден с електромагнитен клапан и транспортна ролка за максимален комфорт
- Кратко време за запознаване, дори за необучен персонал
Здрави и издръжливи елементи за управление
- Подходящ за ежедневна употреба.
- Изключително издръжлив.
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Батерия
|Тягово задвижване
|Напредване чрез въртене на четката
|Работна ширина на четката (мм)
|510
|Ширина на работа, изсмукване (мм)
|900
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|50 / 50
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|макс. 2040
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|1200
|Батерия (В)
|24
|Брой обороти на четките (об/мин)
|180
|Работен натиска на четката (г/см²/кг)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Широчина на обръщане на пътеката (мм)
|1240
|Разход на вода (л/мин)
|макс. 2,3
|Ниво на шум (дБ(А))
|66 - 66
|Мощност (Вт)
|макс. 1100
|Тегло без аксесоари (кг)
|52
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1170 x 570 x 1025
Обхват на доставката
- Дискова четка: 1 бр.
- Смукател V образен
Оборудване
- Система с два резервоара
Видео