Bp 50/50 C Bp Classic предлага ясен поглед на зоната, която трябва да се почисти, поради компактните размери на тази машина с акумулаторни батерии с иновативна дискова технология. Работата с тази машина е ясна, колкото и вида на панела за управление EASY Operation Panel от Kärcher. Характеристиките на машината са намалени до най-важните настройки и функции, за да се даде възможност за ползване след кратка инструкция. Препоръчваме BD 50/50 C Bp Classic за употреба в супермаркети, хотели или здравни заведения.