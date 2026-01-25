BD 50/50 C Classic Bp

Bp 50/50 C Bp Classic е достъпен, компактен модел входно ниво в класа подопочистващи модели на батерии. Машината е с производителност за площи до 2000 м² / ч.

Bp 50/50 C Bp Classic предлага ясен поглед на зоната, която трябва да се почисти, поради компактните размери на тази машина с акумулаторни батерии с иновативна дискова технология. Работата с тази машина е ясна, колкото и вида на панела за управление EASY Operation Panel от Kärcher. Характеристиките на машината са намалени до най-важните настройки и функции, за да се даде възможност за ползване след кратка инструкция. Препоръчваме BD 50/50 C Bp Classic за употреба в супермаркети, хотели или здравни заведения.

Характеристики и предимства
Подопочистваща машина BD 50/50 C Classic Bp: Снабден с електромагнитен клапан и транспортна ролка за максимален комфорт
Соленоиден клапан за автоматично изключване на водата след освобождаване на превключвателя. Сгъваемата транспортна ролка прави възможно удобния метод в две стъпки. Разгънатата транспортна ролка улеснява значително транспортирането на машината.
Подопочистваща машина BD 50/50 C Classic Bp: Лесна работа благодарение на EASY-операционен панел
Лесно разбираеми символи и ясен контролен панел Кратко време за обучение Опростените, жълти цветово кодирани контролни елементи правят машината лесна за употреба
Подопочистваща машина BD 50/50 C Classic Bp: Достъпен модел на базово ниво
Отлично съотношение цена-качество Намален до най-важните функции
Голям обем резервоар с компактни размери
  • Изключително маневрена
  • Предлага ясен поглед в/у областта за почистване.
Голямо отделение за батерии за всички стандартни видове батерии
  • Лесно достъпно отделение за батерии за бърза смяна на батерията
  • Подходяща за работа на няколко смени
Home Base система
  • Възможности за закрепване на допълнителни аксесоари или оборудване
  • Допълнителни прибори за почистване могат да се носят на борда
EASY-операционен панел
  • 1-ключ
  • Много лесна за използване
  • Кратко време за запознаване, дори за необучен персонал
Здрави и издръжливи елементи за управление
  • Подходящ за ежедневна употреба.
  • Изключително издръжлив.
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Батерия
Тягово задвижване Напредване чрез въртене на четката
Работна ширина на четката (мм) 510
Ширина на работа, изсмукване (мм) 900
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 50 / 50
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) макс. 2040
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 1200
Батерия (В) 24
Брой обороти на четките (об/мин) 180
Работен натиска на четката (г/см²/кг) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Широчина на обръщане на пътеката (мм) 1240
Разход на вода (л/мин) макс. 2,3
Ниво на шум (дБ(А)) 66 - 66
Мощност (Вт) макс. 1100
Тегло без аксесоари (кг) 52
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1170 x 570 x 1025

Обхват на доставката

  • Дискова четка: 1 бр.
  • Смукател V образен

Оборудване

  • Система с два резервоара
Подопочистваща машина BD 50/50 C Classic Bp

Видео

Аксесоари
Почистващи препарати