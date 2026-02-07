BD 50/55 W Bp Pack 115Ah

Благодарение на AGM акумулатор без поддръжка (115 Ah), резервоари от 55 l и тягово задвижване, нашата подопочистваща машина BD 50/55 W Bp Pack позволява дълги интервали на почистване без умора.

С работна ширина от 51 сантиметра и големите резервоари от 55 l за чиста и мръсна вода, универсалната акумулаторна подопочистваща BD 50/55 W Bp Pack почиства до 2000 m² на час. Благодарение на компактния си дизайн, интегрираното тягово задвижване, както и удобната система на четирите колела е лесно маневрена, без усилия. Смукателя с дължина 850 mm и главата с дискова четка с 27 килограма контактно налягане на четката са изработени от висококачествен, здрав и дълготраен алуминий и гарантират отлични резултати при почистване. Стандартното външно зарядно устройство позволява мощната и необслужваема AGM батерия с капацитет 115 Ah да се зарежда в ежедневния работен ден за дълго използване.

Характеристики и предимства
Подопочистваща машина BD 50/55 W Bp Pack 115Ah: Повдигаща се алуминиева глава на четка
Повдигаща се алуминиева глава на четка
За отлично почистване. Изключително здрава конструкция. Висококачествен материал за продължителна експлоатация.
Подопочистваща машина BD 50/55 W Bp Pack 115Ah: Четириколесна система с двуколесно задвижване
Четириколесна система с двуколесно задвижване
Много лесен за транспортиране. Повишава удобството за потребителя и намалява значително физическите усилия. Подходяща за продължителна работа без почивка.
Подопочистваща машина BD 50/55 W Bp Pack 115Ah: Не изискваща пояснения операция
Не изискваща пояснения операция
Лесно стартиране на машината. Намалява изискванията за обучение и съкращава фазите на запознаване. Експлоатационните грешки са почти изключени благодарение на разбираемата концепция.
Стандартен извит смукател
  • Бързо изсъхване на повърхността заради по-малкото количество остатъчна вода върху почистените места.
  • Минимизира риска от подхлъзване на наскоро почистени зони.
  • Повишава мощността на всмукване и безопасността.
Ергономичен дизайн
  • За оператори с различен ръст.
  • Повишава комфорта при работа.
  • Позволява по-висока производителност по време на почистването.
Здраво стандартно шаси
  • Високото качество предотвратява деформации.
  • Повишава надеждността.
  • Намалява усилията и разходите за поддръжка.
Уникален дизайн на системата за засмукване
  • Лесно поддържане.
  • Намалява работния шум.
  • Повишава удобството за ползване.
Отделна система от резервоари за мръсна вода
  • Много лесно почистване.
  • Повишава хигиената.
Капачка за прясна вода с дозиране на почистващия препарат
  • За удобно и точно дозиране на почистващите препарати.
  • Намалява консумацията и разходите за почистващ препарат.
Практично допълнение за моп
  • За пренасяне на различни аксесоари.
  • Приборите за ръчно почистване винаги да бъдат лесно достъпни.
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Батерия
Тягово задвижване Тягов двигател
Работна ширина на четката (мм) 510
Ширина на работа, изсмукване (мм) 850
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 55 / 55
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) макс. 2550
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 1530
Вид на батериите Без поддръжка
Батерия (В/Ач) 24 / 105
Работно време с едно зареждане на батериите (ч) макс. 3
Време за зареждане на батериите (ч) прибл. 12
Скорост на задвижване (км/ч) макс. 6
Брой обороти на четките (об/мин) 180
Работен натиска на четката (кг) 27
Широчина на обръщане на пътеката (мм) 1400
Разход на вода (л/мин) макс. 2,6
Ниво на шум (дБ(А)) 65,2
Допустимо максимално тегло (кг) 240
Тегло без аксесоари (кг) 153
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1328 x 610 x 1073

Обхват на доставката

  • Дискова четка: 1 бр.
  • Вкл. батерия и зарядно устройство
  • Здрав смукател от лят алуминий

Оборудване

  • Мощно задвижване
  • Система с два резервоара
  • Тип смукателни пера: Linatex®
  • Kärcher оцветяване и концепция за работа
  • Home Base възможности за закрепване на моп и подобни
Подопочистваща машина BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
Подопочистваща машина BD 50/55 W Bp Pack 115Ah

Видео

Сфера на приложение
  • Подходяща за отговорниците за управлението на обществени сгради или офиси
  • За използване в хотели и в кетъринг индустрията, търговията на дребно и автокъщите
  • За почистване в сектора на здравеопазването, в транспортната индустрия и в индустрията.
Аксесоари
Почистващи препарати