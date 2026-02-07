BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
Благодарение на AGM акумулатор без поддръжка (115 Ah), резервоари от 55 l и тягово задвижване, нашата подопочистваща машина BD 50/55 W Bp Pack позволява дълги интервали на почистване без умора.
С работна ширина от 51 сантиметра и големите резервоари от 55 l за чиста и мръсна вода, универсалната акумулаторна подопочистваща BD 50/55 W Bp Pack почиства до 2000 m² на час. Благодарение на компактния си дизайн, интегрираното тягово задвижване, както и удобната система на четирите колела е лесно маневрена, без усилия. Смукателя с дължина 850 mm и главата с дискова четка с 27 килограма контактно налягане на четката са изработени от висококачествен, здрав и дълготраен алуминий и гарантират отлични резултати при почистване. Стандартното външно зарядно устройство позволява мощната и необслужваема AGM батерия с капацитет 115 Ah да се зарежда в ежедневния работен ден за дълго използване.
Характеристики и предимства
Повдигаща се алуминиева глава на четкаЗа отлично почистване. Изключително здрава конструкция. Висококачествен материал за продължителна експлоатация.
Четириколесна система с двуколесно задвижванеМного лесен за транспортиране. Повишава удобството за потребителя и намалява значително физическите усилия. Подходяща за продължителна работа без почивка.
Не изискваща пояснения операцияЛесно стартиране на машината. Намалява изискванията за обучение и съкращава фазите на запознаване. Експлоатационните грешки са почти изключени благодарение на разбираемата концепция.
Стандартен извит смукател
- Бързо изсъхване на повърхността заради по-малкото количество остатъчна вода върху почистените места.
- Минимизира риска от подхлъзване на наскоро почистени зони.
- Повишава мощността на всмукване и безопасността.
Ергономичен дизайн
- За оператори с различен ръст.
- Повишава комфорта при работа.
- Позволява по-висока производителност по време на почистването.
Здраво стандартно шаси
- Високото качество предотвратява деформации.
- Повишава надеждността.
- Намалява усилията и разходите за поддръжка.
Уникален дизайн на системата за засмукване
- Лесно поддържане.
- Намалява работния шум.
- Повишава удобството за ползване.
Отделна система от резервоари за мръсна вода
- Много лесно почистване.
- Повишава хигиената.
Капачка за прясна вода с дозиране на почистващия препарат
- За удобно и точно дозиране на почистващите препарати.
- Намалява консумацията и разходите за почистващ препарат.
Практично допълнение за моп
- За пренасяне на различни аксесоари.
- Приборите за ръчно почистване винаги да бъдат лесно достъпни.
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Батерия
|Тягово задвижване
|Тягов двигател
|Работна ширина на четката (мм)
|510
|Ширина на работа, изсмукване (мм)
|850
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|55 / 55
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|макс. 2550
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|1530
|Вид на батериите
|Без поддръжка
|Батерия (В/Ач)
|24 / 105
|Работно време с едно зареждане на батериите (ч)
|макс. 3
|Време за зареждане на батериите (ч)
|прибл. 12
|Скорост на задвижване (км/ч)
|макс. 6
|Брой обороти на четките (об/мин)
|180
|Работен натиска на четката (кг)
|27
|Широчина на обръщане на пътеката (мм)
|1400
|Разход на вода (л/мин)
|макс. 2,6
|Ниво на шум (дБ(А))
|65,2
|Допустимо максимално тегло (кг)
|240
|Тегло без аксесоари (кг)
|153
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1328 x 610 x 1073
Обхват на доставката
- Дискова четка: 1 бр.
- Вкл. батерия и зарядно устройство
- Здрав смукател от лят алуминий
Оборудване
- Мощно задвижване
- Система с два резервоара
- Тип смукателни пера: Linatex®
- Kärcher оцветяване и концепция за работа
- Home Base възможности за закрепване на моп и подобни
Видео
Сфера на приложение
- Подходяща за отговорниците за управлението на обществени сгради или офиси
- За използване в хотели и в кетъринг индустрията, търговията на дребно и автокъщите
- За почистване в сектора на здравеопазването, в транспортната индустрия и в индустрията.