С работна ширина от 51 сантиметра и големите резервоари от 55 l за чиста и мръсна вода, универсалната акумулаторна подопочистваща BD 50/55 W Bp Pack почиства до 2000 m² на час. Благодарение на компактния си дизайн, интегрираното тягово задвижване, както и удобната система на четирите колела е лесно маневрена, без усилия. Смукателя с дължина 850 mm и главата с дискова четка с 27 килограма контактно налягане на четката са изработени от висококачествен, здрав и дълготраен алуминий и гарантират отлични резултати при почистване. Стандартното външно зарядно устройство позволява мощната и необслужваема AGM батерия с капацитет 115 Ah да се зарежда в ежедневния работен ден за дълго използване.