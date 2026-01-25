Компактният BD 50/60 C Ep Classic осигурява максимална почистваща ефективност с минимално оборудване. Настройките на машината са намалени до най-важните функции за ефективно използване, а системата EASY-Operation прави машината лесна за работа. Тя е много маневрена и предлага на оператора ясен поглед върху района, който трябва да се почисти - идеална за краткотрайна, така и за продължителна употреба. В допълнение, BD 50/60 C Ep Classic с дискова технология е на много достъпна цена.