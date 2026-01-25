BD 50/60 C Ep Classic
Идеалният базов модел ръчно водени машини: BD 50/60 C Ep Classic, с дискова технология и 60-литров резервоар за площи от 2000 м/ч.
Компактният BD 50/60 C Ep Classic осигурява максимална почистваща ефективност с минимално оборудване. Настройките на машината са намалени до най-важните функции за ефективно използване, а системата EASY-Operation прави машината лесна за работа. Тя е много маневрена и предлага на оператора ясен поглед върху района, който трябва да се почисти - идеална за краткотрайна, така и за продължителна употреба. В допълнение, BD 50/60 C Ep Classic с дискова технология е на много достъпна цена.
Характеристики и предимства
Достъпен модел на базово нивоОтлично съотношение цена-качество Намален до най-важните функции
Голям обем резервоар с компактни размериИзключително маневрена Предлага ясен поглед в/у областта за почистване.
Голяма работна ширинаВградена глава за дискова четка 51-сантиметра / 20-инча За ефективно почистване на средно големи площи
Захранване (230 V, 50 Hz)
- Ниско тегло
- Подходящ за краткотрайна или продължителна употреба
Home Base система
- Могат да бъдат прикрепени допълнителни аксесоари или оборудване
- Допълнителни прибори за почистване могат да се носят на борда
EASY-операционен панел
- 1-ключ
- Много лесна за използване
Лесно разпределение на функциите благодарение на жълтите контролни елементи
- Кратко време за запознаване, дори за необучен персонал
Здрави и издръжливи елементи за управление
- Подходящ за ежедневна употреба.
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Захранване от електрическата мрежа
|Тягово задвижване
|Напредване чрез въртене на четката
|Работна ширина на четката (мм)
|510
|Ширина на работа, изсмукване (мм)
|900
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|60 / 60
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|2040
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|1020
|Брой обороти на четките (об/мин)
|180
|Работен натиска на четката (г/см²/кг)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Разход на вода (л/мин)
|макс. 2,3
|Ниво на шум (дБ(А))
|67
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Мощност (Вт)
|макс. 1100
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|52
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1170 x 570 x 1025
Обхват на доставката
- Дискова четка: 1 бр.
- Транспортни колела
- Смукател V образен
Оборудване
- Система с два резервоара
- Захранване от електрическата мрежа
Видео