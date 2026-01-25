BD 50/60 C Ep Classic

Идеалният базов модел ръчно водени машини: BD 50/60 C Ep Classic, с дискова технология и 60-литров резервоар за площи от 2000 м/ч.

Компактният BD 50/60 C Ep Classic осигурява максимална почистваща ефективност с минимално оборудване. Настройките на машината са намалени до най-важните функции за ефективно използване, а системата EASY-Operation прави машината лесна за работа. Тя е много маневрена и предлага на оператора ясен поглед върху района, който трябва да се почисти - идеална за краткотрайна, така и за продължителна употреба. В допълнение, BD 50/60 C Ep Classic с дискова технология е на много достъпна цена.

Характеристики и предимства
Подопочистваща машина BD 50/60 C Ep Classic: Достъпен модел на базово ниво
Достъпен модел на базово ниво
Отлично съотношение цена-качество Намален до най-важните функции
Подопочистваща машина BD 50/60 C Ep Classic: Голям обем резервоар с компактни размери
Голям обем резервоар с компактни размери
Изключително маневрена Предлага ясен поглед в/у областта за почистване.
Подопочистваща машина BD 50/60 C Ep Classic: Голяма работна ширина
Голяма работна ширина
Вградена глава за дискова четка 51-сантиметра / 20-инча За ефективно почистване на средно големи площи
Захранване (230 V, 50 Hz)
  • Ниско тегло
  • Подходящ за краткотрайна или продължителна употреба
Home Base система
  • Могат да бъдат прикрепени допълнителни аксесоари или оборудване
  • Допълнителни прибори за почистване могат да се носят на борда
EASY-операционен панел
  • 1-ключ
  • Много лесна за използване
Лесно разпределение на функциите благодарение на жълтите контролни елементи
  • Кратко време за запознаване, дори за необучен персонал
Здрави и издръжливи елементи за управление
  • Подходящ за ежедневна употреба.
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Захранване от електрическата мрежа
Тягово задвижване Напредване чрез въртене на четката
Работна ширина на четката (мм) 510
Ширина на работа, изсмукване (мм) 900
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 60 / 60
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) 2040
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 1020
Брой обороти на четките (об/мин) 180
Работен натиска на четката (г/см²/кг) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Разход на вода (л/мин) макс. 2,3
Ниво на шум (дБ(А)) 67
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Мощност (Вт) макс. 1100
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 52
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1170 x 570 x 1025

Обхват на доставката

  • Дискова четка: 1 бр.
  • Транспортни колела
  • Смукател V образен

Оборудване

  • Система с два резервоара
  • Захранване от електрическата мрежа

Видео

Аксесоари
Почистващи препарати