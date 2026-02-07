BD 70/75 W Bp Pack Classic

Лесна за използване, здрава, с дълго време на работа: Нашата BD 70/75 W Bp Pack Classic подопочистваща машина е впечатляващо универсална и разполага с 170 Ah AGM батерия.

Въпреки големия 75-литров обем на резервоара, нашата подопочистваща машина BD 70/75 W Bp Pack Classic е изненадващо компактна и маневрена. Това прави универсалната, здрава машина подходяща за множество приложения за почистване. Вградената, необслужваема 170 Ah AGM батерия означава, че можете да почиствате по-дълго. Тя е изключително лесна за използване и поддръжка и може да се похвали с висококачествени функции, като глава на четката с двоен диск, алуминиев смукател и много други полезни функции.

Характеристики и предимства
Главата на четката и смукателя са изработени от дълготраен алуминий
  • Здрава концепция на машината за работа в трудни условия с ниски нива на повреди
  • Разработена и за приложения в тежки условия
Изключително опростена концепция за работа
  • Всички функции на машината могат да се управляват с помощта на превключватели, бутони и копчета.
  • Цветово кодирани контролери за лесна работа и кратко време за обучение.
Компактен и здрав дизайн
  • Много гъвкава, лесна за маневриране машина, която осигурява добър преглед.
  • Намалява риска от повреда на машината или оборудването.
Контактното налягане на четката може да се регулира според нуждите
  • При необходимост контактното налягане може да се увеличи от 30 на 50 килограма.
  • Намалете контактното налягане, когато има само малко мръсотия или ако подът е деликатен.
  • Високо контактно налягане за отстраняване на упорита замърсяване или покрития.
Не се нуждае от поддръжка 170 Ah AGM батерия и външно зарядно, включени стандартно
  • Технология на батерията за използване в широк спектър от ситуации.
  • Позволява дълги работни цикли
  • Повишава ефективността и производителността.
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Батерия
Тягово задвижване Тягов двигател
Работна ширина на четката (мм) 705
Ширина на работа, изсмукване (мм) 1030
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 75 / 75
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) макс. 3525
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 2115
Вид на батериите Без поддръжка
Батерия (В/Ач) 24 / 170
Работно време с едно зареждане на батериите (ч) макс. 3
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Скорост на задвижване (км/ч) макс. 5
Брой обороти на четките (об/мин) 180
Работен натиска на четката (г/см²/кг) 20,4 - 34 / 30 - 50
Широчина на обръщане на пътеката (мм) 1550
Разход на вода (л/мин) макс. 2,75
Ниво на шум (дБ(А)) 63 - 65
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 1850
Допустимо максимално тегло (кг) 325
Тегло без аксесоари (кг) 100
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1445 x 750 x 1065

Обхват на доставката

  • Дискова четка: 2 бр.
  • Батерия
  • Вкл. батерия и зарядно устройство
  • Смукател коляновидна форма

Оборудване

  • Мощно задвижване
  • Система с два резервоара
Подопочистваща машина BD 70/75 W Bp Pack Classic
Видео

Сфера на приложение
  • Идеален за почистване на магазини и търговски центрове.
  • Идеална за почистване на летища, в промишлеността и в транспортната индустрия
  • Добре подхожда на фирми за почистване, напр. за спортни зали
Аксесоари
Почистващи препарати