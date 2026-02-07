Въпреки големия 75-литров обем на резервоара, нашата подопочистваща машина BD 70/75 W Bp Pack Classic е изненадващо компактна и маневрена. Това прави универсалната, здрава машина подходяща за множество приложения за почистване. Вградената, необслужваема 170 Ah AGM батерия означава, че можете да почиствате по-дълго. Тя е изключително лесна за използване и поддръжка и може да се похвали с висококачествени функции, като глава на четката с двоен диск, алуминиев смукател и много други полезни функции.