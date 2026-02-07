BD 70/75 W Bp Pack Classic
Лесна за използване, здрава, с дълго време на работа: Нашата BD 70/75 W Bp Pack Classic подопочистваща машина е впечатляващо универсална и разполага с 170 Ah AGM батерия.
Въпреки големия 75-литров обем на резервоара, нашата подопочистваща машина BD 70/75 W Bp Pack Classic е изненадващо компактна и маневрена. Това прави универсалната, здрава машина подходяща за множество приложения за почистване. Вградената, необслужваема 170 Ah AGM батерия означава, че можете да почиствате по-дълго. Тя е изключително лесна за използване и поддръжка и може да се похвали с висококачествени функции, като глава на четката с двоен диск, алуминиев смукател и много други полезни функции.
Характеристики и предимства
Главата на четката и смукателя са изработени от дълготраен алуминий
- Здрава концепция на машината за работа в трудни условия с ниски нива на повреди
- Разработена и за приложения в тежки условия
Изключително опростена концепция за работа
- Всички функции на машината могат да се управляват с помощта на превключватели, бутони и копчета.
- Цветово кодирани контролери за лесна работа и кратко време за обучение.
Компактен и здрав дизайн
- Много гъвкава, лесна за маневриране машина, която осигурява добър преглед.
- Намалява риска от повреда на машината или оборудването.
Контактното налягане на четката може да се регулира според нуждите
- При необходимост контактното налягане може да се увеличи от 30 на 50 килограма.
- Намалете контактното налягане, когато има само малко мръсотия или ако подът е деликатен.
- Високо контактно налягане за отстраняване на упорита замърсяване или покрития.
Не се нуждае от поддръжка 170 Ah AGM батерия и външно зарядно, включени стандартно
- Технология на батерията за използване в широк спектър от ситуации.
- Позволява дълги работни цикли
- Повишава ефективността и производителността.
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Батерия
|Тягово задвижване
|Тягов двигател
|Работна ширина на четката (мм)
|705
|Ширина на работа, изсмукване (мм)
|1030
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|75 / 75
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|макс. 3525
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|2115
|Вид на батериите
|Без поддръжка
|Батерия (В/Ач)
|24 / 170
|Работно време с едно зареждане на батериите (ч)
|макс. 3
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Скорост на задвижване (км/ч)
|макс. 5
|Брой обороти на четките (об/мин)
|180
|Работен натиска на четката (г/см²/кг)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Широчина на обръщане на пътеката (мм)
|1550
|Разход на вода (л/мин)
|макс. 2,75
|Ниво на шум (дБ(А))
|63 - 65
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 1850
|Допустимо максимално тегло (кг)
|325
|Тегло без аксесоари (кг)
|100
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1445 x 750 x 1065
Обхват на доставката
- Дискова четка: 2 бр.
- Батерия
- Вкл. батерия и зарядно устройство
- Смукател коляновидна форма
Оборудване
- Мощно задвижване
- Система с два резервоара
Сфера на приложение
- Идеален за почистване на магазини и търговски центрове.
- Идеална за почистване на летища, в промишлеността и в транспортната индустрия
- Добре подхожда на фирми за почистване, напр. за спортни зали