BD 80/100 W Bp Classic

80 сантиметра работна ширина и 100 литров обем на резервоара гарантират ефективно и продължително почистване с нашата задвижвана от батерия подопочистваща машина BD 80/100 W Bp Classic.

Мощното тягово задвижване, което спомага за безпроблемно изкачване на наклон, е една от най-забележителните характеристики на нашата подопочистваща машина BD 80/100 W Bp Classic. Машината с ръчно управление и задвижвана от батерия е оптимално подготвена за ежедневни и трудни приложения. Например, силно натоварващите се елементи, като смукател и главата с дискови четки, са изработени от твърд алуминий с отливка и също така издържат на изключително високи натоварвания. Изпробваната концепция с пружинен щифт в задната част на дръжката, лесното увеличаване на контактното налягане на четката от 40 до 68 килограма за много упорити замърсявания, както и безстепенно променливата скорост на транспортиране и почистване до 5 км/ч, са много удобни за потребителя. Голямата работна ширина от 80 сантиметра и 100-литровият резервоар правят възможно дългите и ефективни приложения за почистване и производителност за площи до 4800 м² на час. Умната концепция се допълва от адаптера за допълнително оборудване за ръчно почистване, като по този начин допринася за още по-висока ефективност и значително повишава комфорта за потребителя.

Характеристики и предимства
Подопочистваща машина BD 80/100 W Bp Classic: Високо натоварените части като смукател и главата на четката са изработени от висококачествен алуминий
Високо натоварените части като смукател и главата на четката са изработени от висококачествен алуминий
Здрава концепция на машината за работа в трудни условия с ниски нива на повреди Разработена и за приложения в тежки условия
Подопочистваща машина BD 80/100 W Bp Classic: Контактното налягане на четката може да се регулира на 2 степени
Контактното налягане на четката може да се регулира на 2 степени
Може ръчно да се увеличи от стандартните 40 на 68 килограма, ако е необходимо. По-ниско контактно налягане за по-леки замърсявания или за чувствителни подове. По-високо контактно налягане за упорити замърсявания
Подопочистваща машина BD 80/100 W Bp Classic: Ефективно и мощно задвижване с мощност 300 W
Ефективно и мощно задвижване с мощност 300 W
Също помага за лесно изкачване на наклон и спестява енергията на потребителя. Скоростта на движение може да се регулира чрез достъпен потенциометър.
Оцветени, ясно видими работни елементи
  • Цветно кодираните операционни елементи опростяват работата и съкращават времето за обучение.
Умна Home Base система
  • Опции за закрепване на оборудване за ръчно почистващо като кофа, моп и др.
Бюджетна машина от клас Classic
  • Изключителна цена качество.
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Батерия
Тягово задвижване Тягов двигател
Работна ширина на четката (мм) 810
Ширина на работа, изсмукване (мм) 1090
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 100 / 100
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) макс. 4000
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 2400
Батерия (В) 24
Брой обороти на четките (об/мин) 180
Работен натиска на четката (г/см²/кг) 21,3 - 36,2 / 40 - 68
Ниво на шум (дБ(А)) 63 - 65
Мощност (Вт) макс. 1900
Допустимо максимално тегло (кг) 435
Тегло без аксесоари (кг) 110,6
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1500 x 835 x 1065

Обхват на доставката

  • Дискова четка: 2 бр.

Оборудване

  • Мощно задвижване
  • Система с два резервоара
Подопочистваща машина BD 80/100 W Bp Classic
Подопочистваща машина BD 80/100 W Bp Classic

Видео

Сфера на приложение
  • Идеален за почистване в търговски обекти, търговските центрове, индустрия, летища.
Аксесоари
Почистващи препарати