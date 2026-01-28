Мощното тягово задвижване, което спомага за безпроблемно изкачване на наклон, е една от най-забележителните характеристики на нашата подопочистваща машина BD 80/100 W Bp Classic. Машината с ръчно управление и задвижвана от батерия е оптимално подготвена за ежедневни и трудни приложения. Например, силно натоварващите се елементи, като смукател и главата с дискови четки, са изработени от твърд алуминий с отливка и също така издържат на изключително високи натоварвания. Изпробваната концепция с пружинен щифт в задната част на дръжката, лесното увеличаване на контактното налягане на четката от 40 до 68 килограма за много упорити замърсявания, както и безстепенно променливата скорост на транспортиране и почистване до 5 км/ч, са много удобни за потребителя. Голямата работна ширина от 80 сантиметра и 100-литровият резервоар правят възможно дългите и ефективни приложения за почистване и производителност за площи до 4800 м² на час. Умната концепция се допълва от адаптера за допълнително оборудване за ръчно почистване, като по този начин допринася за още по-висока ефективност и значително повишава комфорта за потребителя.