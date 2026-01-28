BD 80/100 W Bp Classic
80 сантиметра работна ширина и 100 литров обем на резервоара гарантират ефективно и продължително почистване с нашата задвижвана от батерия подопочистваща машина BD 80/100 W Bp Classic.
Мощното тягово задвижване, което спомага за безпроблемно изкачване на наклон, е една от най-забележителните характеристики на нашата подопочистваща машина BD 80/100 W Bp Classic. Машината с ръчно управление и задвижвана от батерия е оптимално подготвена за ежедневни и трудни приложения. Например, силно натоварващите се елементи, като смукател и главата с дискови четки, са изработени от твърд алуминий с отливка и също така издържат на изключително високи натоварвания. Изпробваната концепция с пружинен щифт в задната част на дръжката, лесното увеличаване на контактното налягане на четката от 40 до 68 килограма за много упорити замърсявания, както и безстепенно променливата скорост на транспортиране и почистване до 5 км/ч, са много удобни за потребителя. Голямата работна ширина от 80 сантиметра и 100-литровият резервоар правят възможно дългите и ефективни приложения за почистване и производителност за площи до 4800 м² на час. Умната концепция се допълва от адаптера за допълнително оборудване за ръчно почистване, като по този начин допринася за още по-висока ефективност и значително повишава комфорта за потребителя.
Характеристики и предимства
Високо натоварените части като смукател и главата на четката са изработени от висококачествен алуминийЗдрава концепция на машината за работа в трудни условия с ниски нива на повреди Разработена и за приложения в тежки условия
Контактното налягане на четката може да се регулира на 2 степениМоже ръчно да се увеличи от стандартните 40 на 68 килограма, ако е необходимо. По-ниско контактно налягане за по-леки замърсявания или за чувствителни подове. По-високо контактно налягане за упорити замърсявания
Ефективно и мощно задвижване с мощност 300 WСъщо помага за лесно изкачване на наклон и спестява енергията на потребителя. Скоростта на движение може да се регулира чрез достъпен потенциометър.
Оцветени, ясно видими работни елементи
- Цветно кодираните операционни елементи опростяват работата и съкращават времето за обучение.
Умна Home Base система
- Опции за закрепване на оборудване за ръчно почистващо като кофа, моп и др.
Бюджетна машина от клас Classic
- Изключителна цена качество.
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Батерия
|Тягово задвижване
|Тягов двигател
|Работна ширина на четката (мм)
|810
|Ширина на работа, изсмукване (мм)
|1090
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|100 / 100
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|макс. 4000
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|2400
|Батерия (В)
|24
|Брой обороти на четките (об/мин)
|180
|Работен натиска на четката (г/см²/кг)
|21,3 - 36,2 / 40 - 68
|Ниво на шум (дБ(А))
|63 - 65
|Мощност (Вт)
|макс. 1900
|Допустимо максимално тегло (кг)
|435
|Тегло без аксесоари (кг)
|110,6
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1500 x 835 x 1065
Обхват на доставката
- Дискова четка: 2 бр.
Оборудване
- Мощно задвижване
- Система с два резервоара
Видео
Сфера на приложение
- Идеален за почистване в търговски обекти, търговските центрове, индустрия, летища.