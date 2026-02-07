BD 80/100 W Bp Pack Classic 285Ah
Нашата задвижвана от батерия подопочистваща машина BD 80/100 W Bp Pack Classic е напълно оборудвана с батерия и зарядно устройство. С работна ширина 80 см. и резервоар от 100 литра за продължителна експлоатация.
С нашата задвижвана от батерия подопочистваща машина BD 80/100 W Bp Pack Classic се доставя не само с мощната батерия, която вече е на борда, но и със съвместимото зарядно устройство. За да се преодолеят дори и най-трудните работни задачи, високо натоварените компоненти, като главата на четката и смукателя са направени от твърд алуминий. Мощното тягово задвижване, което спомага за безпроблемно изкачване на склонове, отличният поглед върху терена, както и лесната работа, допринасят за високото ниво на удобство за потребителя. С работна ширина от 80 сантиметра, обем на резервоара от 100 литра и променливата скорост на транспортиране и почистване до 5 км/ч е възможна производителност за площ до 4800 м² на час. Контактното налягане на дисковите четки може да бъде адаптирано ръчно от 40 до 68 килограма за отстраняване на интензивно замърсяване. Пренасянето на допълнително почистващо оборудване се осъществява лесно с интегрирания адаптер Home Base.
Характеристики и предимства
Високо натоварените части като смукател и главата на четката са изработени от висококачествен алуминийЗдрава концепция на машината за работа в трудни условия с ниски нива на повреди Разработена и за приложения в тежки условия
Контактното налягане на четката може да се регулира на 2 степениМоже ръчно да се увеличи от стандартните 40 на 68 килограма, ако е необходимо. По-ниско контактно налягане за по-леки замърсявания или за чувствителни подове. По-високо контактно налягане за упорити замърсявания
Ефективно и мощно задвижване с мощност 300 WСъщо помага за лесно изкачване на наклон и спестява енергията на потребителя. Скоростта на движение може да се регулира чрез достъпен потенциометър.
Оцветени, ясно видими работни елементи
- Цветно кодираните операционни елементи опростяват работата и съкращават времето за обучение.
Умна Home Base система
- Опции за закрепване на оборудване за ръчно почистващо като кофа, моп и др.
Бюджетна машина от клас Classic
- Изключителна цена качество.
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Батерия
|Тягово задвижване
|Тягов двигател
|Работна ширина на четката (мм)
|810
|Ширина на работа, изсмукване (мм)
|1090
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|100 / 100
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|макс. 4000
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|2400
|Вид на батериите
|Без поддръжка
|Батерия (В/Ач)
|24 / 285
|Работно време с едно зареждане на батериите (ч)
|макс. 4,75
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Брой обороти на четките (об/мин)
|180
|Работен натиска на четката (г/см²/кг)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Широчина на обръщане на пътеката (мм)
|1650
|Ниво на шум (дБ(А))
|65
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 1900
|Допустимо максимално тегло (кг)
|435
|Тегло без аксесоари (кг)
|110,6
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1500 x 835 x 1065
Обхват на доставката
- Дискова четка: 2 бр.
- Вкл. батерия и зарядно устройство
- Смукател коляновидна форма
Оборудване
- Мощно задвижване
- Система с два резервоара
Видео
Сфера на приложение
- Идеален за почистване в търговски обекти, търговските центрове, индустрия, летища.