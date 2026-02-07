С нашата задвижвана от батерия подопочистваща машина BD 80/100 W Bp Pack Classic се доставя не само с мощната батерия, която вече е на борда, но и със съвместимото зарядно устройство. За да се преодолеят дори и най-трудните работни задачи, високо натоварените компоненти, като главата на четката и смукателя са направени от твърд алуминий. Мощното тягово задвижване, което спомага за безпроблемно изкачване на склонове, отличният поглед върху терена, както и лесната работа, допринасят за високото ниво на удобство за потребителя. С работна ширина от 80 сантиметра, обем на резервоара от 100 литра и променливата скорост на транспортиране и почистване до 5 км/ч е възможна производителност за площ до 4800 м² на час. Контактното налягане на дисковите четки може да бъде адаптирано ръчно от 40 до 68 килограма за отстраняване на интензивно замърсяване. Пренасянето на допълнително почистващо оборудване се осъществява лесно с интегрирания адаптер Home Base.