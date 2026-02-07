BD 80/100 W Bp Pack Classic 285Ah

Нашата задвижвана от батерия подопочистваща машина BD 80/100 W Bp Pack Classic е напълно оборудвана с батерия и зарядно устройство. С работна ширина 80 см. и резервоар от 100 литра за продължителна експлоатация.

С нашата задвижвана от батерия подопочистваща машина BD 80/100 W Bp Pack Classic се доставя не само с мощната батерия, която вече е на борда, но и със съвместимото зарядно устройство. За да се преодолеят дори и най-трудните работни задачи, високо натоварените компоненти, като главата на четката и смукателя са направени от твърд алуминий. Мощното тягово задвижване, което спомага за безпроблемно изкачване на склонове, отличният поглед върху терена, както и лесната работа, допринасят за високото ниво на удобство за потребителя. С работна ширина от 80 сантиметра, обем на резервоара от 100 литра и променливата скорост на транспортиране и почистване до 5 км/ч е възможна производителност за площ до 4800 м² на час. Контактното налягане на дисковите четки може да бъде адаптирано ръчно от 40 до 68 килограма за отстраняване на интензивно замърсяване. Пренасянето на допълнително почистващо оборудване се осъществява лесно с интегрирания адаптер Home Base.

Характеристики и предимства
Подопочистваща машина BD 80/100 W Bp Pack Classic 285Ah: Високо натоварените части като смукател и главата на четката са изработени от висококачествен алуминий
Високо натоварените части като смукател и главата на четката са изработени от висококачествен алуминий
Здрава концепция на машината за работа в трудни условия с ниски нива на повреди Разработена и за приложения в тежки условия
Подопочистваща машина BD 80/100 W Bp Pack Classic 285Ah: Контактното налягане на четката може да се регулира на 2 степени
Контактното налягане на четката може да се регулира на 2 степени
Може ръчно да се увеличи от стандартните 40 на 68 килограма, ако е необходимо. По-ниско контактно налягане за по-леки замърсявания или за чувствителни подове. По-високо контактно налягане за упорити замърсявания
Подопочистваща машина BD 80/100 W Bp Pack Classic 285Ah: Ефективно и мощно задвижване с мощност 300 W
Ефективно и мощно задвижване с мощност 300 W
Също помага за лесно изкачване на наклон и спестява енергията на потребителя. Скоростта на движение може да се регулира чрез достъпен потенциометър.
Оцветени, ясно видими работни елементи
  • Цветно кодираните операционни елементи опростяват работата и съкращават времето за обучение.
Умна Home Base система
  • Опции за закрепване на оборудване за ръчно почистващо като кофа, моп и др.
Бюджетна машина от клас Classic
  • Изключителна цена качество.
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Батерия
Тягово задвижване Тягов двигател
Работна ширина на четката (мм) 810
Ширина на работа, изсмукване (мм) 1090
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 100 / 100
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) макс. 4000
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 2400
Вид на батериите Без поддръжка
Батерия (В/Ач) 24 / 285
Работно време с едно зареждане на батериите (ч) макс. 4,75
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Брой обороти на четките (об/мин) 180
Работен натиска на четката (г/см²/кг) 21,3 - 36,2 / 40 - 69
Широчина на обръщане на пътеката (мм) 1650
Ниво на шум (дБ(А)) 65
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 1900
Допустимо максимално тегло (кг) 435
Тегло без аксесоари (кг) 110,6
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1500 x 835 x 1065

Обхват на доставката

  • Дискова четка: 2 бр.
  • Вкл. батерия и зарядно устройство
  • Смукател коляновидна форма

Оборудване

  • Мощно задвижване
  • Система с два резервоара
Подопочистваща машина BD 80/100 W Bp Pack Classic 285Ah
Подопочистваща машина BD 80/100 W Bp Pack Classic 285Ah

Видео

Сфера на приложение
  • Идеален за почистване в търговски обекти, търговските центрове, индустрия, летища.
Аксесоари
Почистващи препарати