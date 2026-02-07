Нашата ръчно водима машина за почистване BD 80/100 W Bp Pack Classic с мощната батерия, която вече е на борда, а също така и съвместимо зарядно устройство. За да се преодолеят дори и най-трудните задачи, високо натоварените компоненти, като главата на дисковата четка и смукателя са направени от твърд алуминий. Мощното тягово задвижване, което спомага за безпроблемно изкачване на наклони, отличният преглед, както и простата работа, допринасят за високото ниво на удобство за потребителя. С работна ширина от 80 сантиметра, обем на резервоара от 100 литра и безстепенно променливата скорост на транспортиране и почистване до 5 км / ч е възможна производителност на площ до 4800 м² на час. Контактното налягане на дисковите четки може да бъде ръчно адаптирано от 40 до 68 килограма за отстраняване на интензивно замърсяване. Прехвърлянето на допълнително почистващо оборудване се осъществява лесно с интегрирания адаптер Home Base.