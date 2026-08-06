BVL 3/1 Bp Go!Further

BVL 3/1 Bp Go!Further е лимитирана серия черни акумулаторни прахосмукачки, изработени от 30% рециклирана пластмаса¹⁾ и се предлагат с ексклузивни аксесоари: 10 филтърни торбички от флийс.

Ограничената серия черни прахосмукачки BVL 3/1 Bp Go!Further, захранвани с батерия, изработени от 30% рециклирана пластмаса¹⁾, се предлагат с ексклузивни аксесоари и 10 филтърни торбички от флийс. Благодарение на иновативния материал EPP, тази ултралека и мощна акумулаторна прахосмукачка тежи само 4,5 кг, но е особено здрава и издръжлива. Идеална за портиери, търговци и частна употреба: с обем на резервоара 3 литра, тази прахосмукачка е перфектна за почистване в тесни пространства и улеснява почистването на места и стълбища. Мощната батерия Kärcher Battery Power осигурява дълъг работен цикъл, а ергономичната рамка за носене позволява работа без умора. BVL 3/1 Bp Go!Further е лесна за употреба и лесно се управлява чрез практичния контролен панел на колана за талията. Безчетковият EC мотор също е с много ниска износваемост. В допълнение към обичайните аксесоари, като допълнителна опция се предлагат и допълнителни принадлежности, като HEPA 14 филтър. Моля, имайте предвид: за тази версия батерията Kärcher Battery Power и съвместимото зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.

Характеристики и предимства
BVL 3/1 Bp Go!Further: Изключително лека безжична прахосмукачка-раница
Изключително лека безжична прахосмукачка-раница
Произведена от изключително лек, иновативен EPP (експандиран полипропилен). Позволява ергономична работа. Позволява лесно транспортиране.
BVL 3/1 Bp Go!Further: Иновативен EPP (експандиран полипропилен)
Иновативен EPP (експандиран полипропилен)
Изключително здрава и с много дълъг експлоатационен живот. Ултра лека. Изключително екологична, тъй като е 100 процента рециклируема.
BVL 3/1 Bp Go!Further: Устойчиви характеристики
Устойчиви характеристики
Изработена от 30% рециклирана пластмаса¹⁾. Ултралека и ергономична: иновативният материал EPP прави нашата машина изключително лека и удобна. По-малко суровини – без компромис с комфорта!
Страхотна ергономичност
  • deuter® рамка за носене изключително удобна дори при използване за по-дълги периоди на работа.
  • Панел за обслужване на колана позволява удобно регулиране и управление на всички функции.
  • Смукателният маркуч може да бъде свързан по различен начин за десничари и левичари.
Безчетков електромотор
  • Висока износоустойчивост и дълъг експлоатационен живот.
  • Позволява дълги периоди на употреба и увеличава ефективността и производителността
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
  • Съвместим: всички 36 V батерии Kärcher Battery Power+/Power.
  • Практично показване на оставащото време за работа на самата батерия.
  • Мощната батерия се сменя бързо и лесно.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Обем на контейнера (л) 3
Материал на контейнера Пластмаса с рециклиран материал
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 65
Дебит на въздуха (л/с) 35,4
Номинална мощност (Вт) 350
Вакуум (мбар/кПа) 189 / 18,9
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Брой необходими батерии (бр.) 1
Производителност с едно зареждане на батерията (м²) прибл. 120 (5,0 Ah) / прибл. 130 (6,0 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин) eco!efficiency режим: / макс. 52 (5,0 Ah) Режим на мощност: / макс. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency режим: / макс. 73 (7,5 Ah) Режим на мощност: / макс. 41 (7,5 Ah)
Изходяща мощност (A) 2,5
Цвят черен
Тегло без аксесоари (кг) 4,9
Тегло с опаковката (кг) 5,8
Размери (Д × Ш × В) (мм) 220 x 317 x 450

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Дължина на смукателния маркуч: 1 м
  • Тип смукателен маркуч: С ръкохватка
  • Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
  • Телескопична изсмукваща тръба: 615 мм, 1007 мм
  • Телескопична смукателна тръба, материал: Алуминий
  • Превключваща се дюза за почистване на подове
  • Дюза за почистване на фуги
  • Количество филтърни торбички: 10 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Предпазен филтър за двигателя

Оборудване

  • eco!efficiency режим
  • Рамка за носене
BVL 3/1 Bp Go!Further
BVL 3/1 Bp Go!Further
BVL 3/1 Bp Go!Further
Сфера на приложение
  • Подходяща за използване в училище
  • Също идеална за търговци и жени
  • Идеална за частни домакинства
  • Лесно почистване на стълби
  • Почистване на петна
Аксесоари
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