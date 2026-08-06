BVL 3/1 Bp Go!Further
BVL 3/1 Bp Go!Further е лимитирана серия черни акумулаторни прахосмукачки, изработени от 30% рециклирана пластмаса¹⁾ и се предлагат с ексклузивни аксесоари: 10 филтърни торбички от флийс.
Ограничената серия черни прахосмукачки BVL 3/1 Bp Go!Further, захранвани с батерия, изработени от 30% рециклирана пластмаса¹⁾, се предлагат с ексклузивни аксесоари и 10 филтърни торбички от флийс. Благодарение на иновативния материал EPP, тази ултралека и мощна акумулаторна прахосмукачка тежи само 4,5 кг, но е особено здрава и издръжлива. Идеална за портиери, търговци и частна употреба: с обем на резервоара 3 литра, тази прахосмукачка е перфектна за почистване в тесни пространства и улеснява почистването на места и стълбища. Мощната батерия Kärcher Battery Power осигурява дълъг работен цикъл, а ергономичната рамка за носене позволява работа без умора. BVL 3/1 Bp Go!Further е лесна за употреба и лесно се управлява чрез практичния контролен панел на колана за талията. Безчетковият EC мотор също е с много ниска износваемост. В допълнение към обичайните аксесоари, като допълнителна опция се предлагат и допълнителни принадлежности, като HEPA 14 филтър. Моля, имайте предвид: за тази версия батерията Kärcher Battery Power и съвместимото зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.
Характеристики и предимства
Изключително лека безжична прахосмукачка-раницаПроизведена от изключително лек, иновативен EPP (експандиран полипропилен). Позволява ергономична работа. Позволява лесно транспортиране.
Иновативен EPP (експандиран полипропилен)Изключително здрава и с много дълъг експлоатационен живот. Ултра лека. Изключително екологична, тъй като е 100 процента рециклируема.
Устойчиви характеристикиИзработена от 30% рециклирана пластмаса¹⁾. Ултралека и ергономична: иновативният материал EPP прави нашата машина изключително лека и удобна. По-малко суровини – без компромис с комфорта!
Страхотна ергономичност
- deuter® рамка за носене изключително удобна дори при използване за по-дълги периоди на работа.
- Панел за обслужване на колана позволява удобно регулиране и управление на всички функции.
- Смукателният маркуч може да бъде свързан по различен начин за десничари и левичари.
Безчетков електромотор
- Висока износоустойчивост и дълъг експлоатационен живот.
- Позволява дълги периоди на употреба и увеличава ефективността и производителността
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
- Съвместим: всички 36 V батерии Kärcher Battery Power+/Power.
- Практично показване на оставащото време за работа на самата батерия.
- Мощната батерия се сменя бързо и лесно.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Обем на контейнера (л)
|3
|Материал на контейнера
|Пластмаса с рециклиран материал
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|65
|Дебит на въздуха (л/с)
|35,4
|Номинална мощност (Вт)
|350
|Вакуум (мбар/кПа)
|189 / 18,9
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Брой необходими батерии (бр.)
|1
|Производителност с едно зареждане на батерията (м²)
|прибл. 120 (5,0 Ah) / прибл. 130 (6,0 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)
|eco!efficiency режим: / макс. 52 (5,0 Ah) Режим на мощност: / макс. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency режим: / макс. 73 (7,5 Ah) Режим на мощност: / макс. 41 (7,5 Ah)
|Изходяща мощност (A)
|2,5
|Цвят
|черен
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,9
|Тегло с опаковката (кг)
|5,8
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|220 x 317 x 450
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Дължина на смукателния маркуч: 1 м
- Тип смукателен маркуч: С ръкохватка
- Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
- Телескопична изсмукваща тръба: 615 мм, 1007 мм
- Телескопична смукателна тръба, материал: Алуминий
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Дюза за почистване на фуги
- Количество филтърни торбички: 10 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
Оборудване
- eco!efficiency режим
- Рамка за носене
Сфера на приложение
- Подходяща за използване в училище
- Също идеална за търговци и жени
- Идеална за частни домакинства
- Лесно почистване на стълби
- Почистване на петна