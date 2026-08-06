Ограничената серия черни прахосмукачки BVL 3/1 Bp Go!Further, захранвани с батерия, изработени от 30% рециклирана пластмаса¹⁾, се предлагат с ексклузивни аксесоари и 10 филтърни торбички от флийс. Благодарение на иновативния материал EPP, тази ултралека и мощна акумулаторна прахосмукачка тежи само 4,5 кг, но е особено здрава и издръжлива. Идеална за портиери, търговци и частна употреба: с обем на резервоара 3 литра, тази прахосмукачка е перфектна за почистване в тесни пространства и улеснява почистването на места и стълбища. Мощната батерия Kärcher Battery Power осигурява дълъг работен цикъл, а ергономичната рамка за носене позволява работа без умора. BVL 3/1 Bp Go!Further е лесна за употреба и лесно се управлява чрез практичния контролен панел на колана за талията. Безчетковият EC мотор също е с много ниска износваемост. В допълнение към обичайните аксесоари, като допълнителна опция се предлагат и допълнителни принадлежности, като HEPA 14 филтър. Моля, имайте предвид: за тази версия батерията Kärcher Battery Power и съвместимото зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.