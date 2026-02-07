С голяма работна широчина от 300 mm нашата четкова смукачка CV 30/1 е идеална за почистването на по-големи площи - в магазини, хотели, ресторанти и много други. Ръбовете, лайсните и малките ниши се почистват безпроблемно, бързо и интензивно с помощта на изваждащата се смукателна тръба с разтегателен маркуч. Иновативни детайли на оборудването, като например патентованият центробежен съединител, който автоматично освобождава валяка, ако четката е блокирана с мръсотия и така предотвратява деформацията на четките у увреждане по настилката в положение на празен ход. Две здрави панти между главата на четката и всмукателната част, както и плъзгащата се плоча, изработена от висококачествена пластмаса, са доказателство за нашето високо качество. Обслужването е удобно: ако е необходимо, четката може лесно да бъде сменена без необходимост от каквито и да било инструменти. И дори захранващият кабел може да бъде заменен по всяко време без никакви предварителни познания, благодарение на системата за бърза смяна.