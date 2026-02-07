CV 30/1

Четковата смукачка CV 30/1 впечатлява с патентованият центробежен куплунг, три-степенна филтрираща система, смяна на четката без използването на инструменти и система за бърза подмяна на кабела.

С голяма работна широчина от 300 mm нашата четкова смукачка CV 30/1 е идеална за почистването на по-големи площи - в магазини, хотели, ресторанти и много други. Ръбовете, лайсните и малките ниши се почистват безпроблемно, бързо и интензивно с помощта на изваждащата се смукателна тръба с разтегателен маркуч. Иновативни детайли на оборудването, като например патентованият центробежен съединител, който автоматично освобождава валяка, ако четката е блокирана с мръсотия и така предотвратява деформацията на четките у увреждане по настилката в положение на празен ход. Две здрави панти между главата на четката и всмукателната част, както и плъзгащата се плоча, изработена от висококачествена пластмаса, са доказателство за нашето високо качество. Обслужването е удобно: ако е необходимо, четката може лесно да бъде сменена без необходимост от каквито и да било инструменти. И дори захранващият кабел може да бъде заменен по всяко време без никакви предварителни познания, благодарение на системата за бърза смяна.

Характеристики и предимства
Четкова смукачка за текстил CV 30/1: Ръчно регулиране на валяка с четките
Благодарение на регулирането на височината, четката може да се регулира към всяка височина на килима.
Четкова смукачка за текстил CV 30/1: Смяна на четките без да се използват инструменти
Бърза смяна на четката, без да е необходим инструмент.
Четкова смукачка за текстил CV 30/1: Система за бърза смяна на захранващия кабел
Спестяваща време и средства система за смяна на захранващия кабел, която не изисква предварителни познания.
Патентован центробежен куплунг
  • За по-дълга продължителност на експлоатационния живот: Иновативният патентован центробежен куплунг предпазва цялата глава на четката от претоварване и така пести разходи за поддръжка.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Работна ширина (см) 30
Вакуум (мбар/кПа) 193 / 19,3
Дебит на въздуха (л/с) 43
Номинална мощност (Вт) 850
Обем на контейнера (л) 5,5
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 12
Ниво на шум (дБ(А)) 66
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 8,3
Тегло вкл. Опаковка (кг) 11,4
Размери (Д х Ш х В) (мм) 340 x 310 x 1215

Обхват на доставката

  • Дюза за почистване на фуги
  • Дюза за почистване на тапицерии
  • Изсмукваща тръби, свалящи се
  • Разтягащ се маркуч за изсмукване
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Ролкови четки, стандартни: 1 бр.
  • Порест филтър: 1 бр.

Оборудване

  • Показател за състоянието на филтъра
  • Сменяем захранващ кабел: Стандартно
  • Ръкохватка с регулиране на височината
  • Клас на защита: II
Четкова смукачка за текстил CV 30/1

Видео

Аксесоари