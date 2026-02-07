CV 30/1
Четковата смукачка CV 30/1 впечатлява с патентованият центробежен куплунг, три-степенна филтрираща система, смяна на четката без използването на инструменти и система за бърза подмяна на кабела.
С голяма работна широчина от 300 mm нашата четкова смукачка CV 30/1 е идеална за почистването на по-големи площи - в магазини, хотели, ресторанти и много други. Ръбовете, лайсните и малките ниши се почистват безпроблемно, бързо и интензивно с помощта на изваждащата се смукателна тръба с разтегателен маркуч. Иновативни детайли на оборудването, като например патентованият центробежен съединител, който автоматично освобождава валяка, ако четката е блокирана с мръсотия и така предотвратява деформацията на четките у увреждане по настилката в положение на празен ход. Две здрави панти между главата на четката и всмукателната част, както и плъзгащата се плоча, изработена от висококачествена пластмаса, са доказателство за нашето високо качество. Обслужването е удобно: ако е необходимо, четката може лесно да бъде сменена без необходимост от каквито и да било инструменти. И дори захранващият кабел може да бъде заменен по всяко време без никакви предварителни познания, благодарение на системата за бърза смяна.
Характеристики и предимства
Ръчно регулиране на валяка с четкитеБлагодарение на регулирането на височината, четката може да се регулира към всяка височина на килима.
Смяна на четките без да се използват инструментиБърза смяна на четката, без да е необходим инструмент.
Система за бърза смяна на захранващия кабелСпестяваща време и средства система за смяна на захранващия кабел, която не изисква предварителни познания.
Патентован центробежен куплунг
- За по-дълга продължителност на експлоатационния живот: Иновативният патентован центробежен куплунг предпазва цялата глава на четката от претоварване и така пести разходи за поддръжка.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Работна ширина (см)
|30
|Вакуум (мбар/кПа)
|193 / 19,3
|Дебит на въздуха (л/с)
|43
|Номинална мощност (Вт)
|850
|Обем на контейнера (л)
|5,5
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|12
|Ниво на шум (дБ(А))
|66
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|8,3
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|11,4
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|340 x 310 x 1215
Обхват на доставката
- Дюза за почистване на фуги
- Дюза за почистване на тапицерии
- Изсмукваща тръби, свалящи се
- Разтягащ се маркуч за изсмукване
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Ролкови четки, стандартни: 1 бр.
- Порест филтър: 1 бр.
Оборудване
- Показател за състоянието на филтъра
- Сменяем захранващ кабел: Стандартно
- Ръкохватка с регулиране на височината
- Клас на защита: II
Видео