CV 30/2 Bp
Първата професионална четкова смукачка с батерии за всякакви килими и твърди повърхности: CV 30/2 Bp. С автоматично разпознаване на пода, нисък просвет и функция за почистване на четката.
CV 30/2 Bp, с обем на резервоара 3 литра, е първата четкова смукачка, захранвана с батерии, за професионално почистване на всякакви килими и твърди повърхности. Перфектно се адаптира към подовата настилка благодарение на автоматичното разпознаване на пода. Мощната четка почиства в дълбочина влакната на текстилните подове и видимо ги изправя. Компактната и маневрена прахосмукачка, захранвана с батерии, почиства лесно под легла и други мебели благодарение на изключително ниския си просвет. Това я прави идеална за почистващ персонал при почистване на сгради или хотелиерския сектор. Друго предимство: бърза и хигиенична функция за самопочистване на ролкова четка. Космите, събрани на ролковата четка, се отделят с помощта на крачния превключвател, а останалите автоматично се засмукват. Безжичната прахосмукачка CV 30/2 Bp има много лесен за използване дизайн, включващ иновативна дръжка: превключвател за ВКЛ./ИЗКЛ., режим eco!efficiency и LED дисплей с показване на оставащото време на работа на батерията. Моля, имайте предвид, когато поръчвате, че за тази версия мощната батерия Kärcher Battery Power+ и съвместимото зарядно устройство трябва да се поръчат отделно. Като опция се предлага високоефективен филтър HEPA-14.
Характеристики и предимства
Автоматично разпознаване на подаАвтоматично адаптиране на ефективността на почистване към съответната повърхност. Превъзходни резултати при почистване на текстилни и твърди подове.
Функция за самопочистване на ролковата четка с крачен превключвателКосмите, събрани на ролковата четка, се отделят и засмукват. Бързо и ефективно почистване на ролковата четка, без да се налага да я сваляте. Безконтактно и следователно особено хигиенично почистване на ролковата четка.
Многофункционална, иновативна дръжка с LED дисплейС ергономичен превключвател за ВКЛ./ИЗКЛ. С режим eco!efficiency: удължава времето за работа на батерията, намалява шума при работа. LED дисплей с практично показване на оставащото време за работа на батерията.
Компактен дизайн с много нисък профил
- Гъвкавата прахосмукачка може да бъде подравнена хоризонтално на пода.
- Позволява безпроблемно почистване под легла и други мебели.
36 V Kärcher Battery Power+ акумулаторна платформа
- Съвместима с всички 36 V батерии Kärcher Battery Power+ и батерии Battery Power.
- Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Вакуум (мбар/кПа)
|187 / 18,7
|Дебит на въздуха (л/с)
|34
|Номинална мощност (Вт)
|420
|Ниво на шум (дБ(А))
|64
|Обем на контейнера (л)
|3
|Работна ширина (см)
|30
|Брой необходими батерии (бр.)
|1
|Производителност с едно зареждане на батерията (м²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)
|eco!efficiency режим: / макс. 50 (6,0 Ah) Режим на мощност: / макс. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency режим: / макс. 67 (7,5 Ah) Режим на мощност: / макс. 47 (7,5 Ah)
|Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)
|44 / 68
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|6,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|9,4
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|260 x 310 x 1150
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Дюза за почистване на фуги
- Дюза за почистване на тапицерии
- Твърдост на ролкова четка: средно мек
- Брой ролкови четки: 1 бр.
- Цвят на ролкова четка: черен
- Изсмукваща тръби, свалящи се
- Разтягащ се маркуч за изсмукване
Оборудване
- Материал на филтърната торба: Флийс
Видео
Сфера на приложение
- Силно препоръчително за приложения в почистването на сгради и хотелския сектор.
- За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.