CV 30/2 Bp

Първата професионална четкова смукачка с батерии за всякакви килими и твърди повърхности: CV 30/2 Bp. С автоматично разпознаване на пода, нисък просвет и функция за почистване на четката.

CV 30/2 Bp, с обем на резервоара 3 литра, е първата четкова смукачка, захранвана с батерии, за професионално почистване на всякакви килими и твърди повърхности. Перфектно се адаптира към подовата настилка благодарение на автоматичното разпознаване на пода. Мощната четка почиства в дълбочина влакната на текстилните подове и видимо ги изправя. Компактната и маневрена прахосмукачка, захранвана с батерии, почиства лесно под легла и други мебели благодарение на изключително ниския си просвет. Това я прави идеална за почистващ персонал при почистване на сгради или хотелиерския сектор. Друго предимство: бърза и хигиенична функция за самопочистване на ролкова четка. Космите, събрани на ролковата четка, се отделят с помощта на крачния превключвател, а останалите автоматично се засмукват. Безжичната прахосмукачка CV 30/2 Bp има много лесен за използване дизайн, включващ иновативна дръжка: превключвател за ВКЛ./ИЗКЛ., режим eco!efficiency и LED дисплей с показване на оставащото време на работа на батерията. Моля, имайте предвид, когато поръчвате, че за тази версия мощната батерия Kärcher Battery Power+ и съвместимото зарядно устройство трябва да се поръчат отделно. Като опция се предлага високоефективен филтър HEPA-14.

Характеристики и предимства
Автоматично разпознаване на пода
Автоматично адаптиране на ефективността на почистване към съответната повърхност. Превъзходни резултати при почистване на текстилни и твърди подове.
Функция за самопочистване на ролковата четка с крачен превключвател
Космите, събрани на ролковата четка, се отделят и засмукват. Бързо и ефективно почистване на ролковата четка, без да се налага да я сваляте. Безконтактно и следователно особено хигиенично почистване на ролковата четка.
Многофункционална, иновативна дръжка с LED дисплей
С ергономичен превключвател за ВКЛ./ИЗКЛ. С режим eco!efficiency: удължава времето за работа на батерията, намалява шума при работа. LED дисплей с практично показване на оставащото време за работа на батерията.
Компактен дизайн с много нисък профил
  • Гъвкавата прахосмукачка може да бъде подравнена хоризонтално на пода.
  • Позволява безпроблемно почистване под легла и други мебели.
36 V Kärcher Battery Power+ акумулаторна платформа
  • Съвместима с всички 36 V батерии Kärcher Battery Power+ и батерии Battery Power.
  • Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Вакуум (мбар/кПа) 187 / 18,7
Дебит на въздуха (л/с) 34
Номинална мощност (Вт) 420
Ниво на шум (дБ(А)) 64
Обем на контейнера (л) 3
Работна ширина (см) 30
Брой необходими батерии (бр.) 1
Производителност с едно зареждане на батерията (м²) 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин) eco!efficiency режим: / макс. 50 (6,0 Ah) Режим на мощност: / макс. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency режим: / макс. 67 (7,5 Ah) Режим на мощност: / макс. 47 (7,5 Ah)
Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин) 44 / 68
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 6,5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 9,4
Размери (Д х Ш х В) (мм) 260 x 310 x 1150

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Дюза за почистване на фуги
  • Дюза за почистване на тапицерии
  • Твърдост на ролкова четка: средно мек
  • Брой ролкови четки: 1 бр.
  • Цвят на ролкова четка: черен
  • Изсмукваща тръби, свалящи се
  • Разтягащ се маркуч за изсмукване

Оборудване

  • Материал на филтърната торба: Флийс
Акумулаторна четкова смукачка CV 30/2 Bp
Сфера на приложение
  • Силно препоръчително за приложения в почистването на сгради и хотелския сектор.
  • За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.
