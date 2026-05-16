CV 30/2 Bp, с обем на резервоара 3 литра, е първата четкова смукачка, захранвана с батерии, за професионално почистване на всякакви килими и твърди повърхности. Перфектно се адаптира към подовата настилка благодарение на автоматичното разпознаване на пода. Мощната четка почиства в дълбочина влакната на текстилните подове и видимо ги изправя. Компактната и маневрена прахосмукачка, захранвана с батерии, почиства лесно под легла и други мебели благодарение на изключително ниския си просвет. Това я прави идеална за почистващ персонал при почистване на сгради или хотелиерския сектор. Друго предимство: бърза и хигиенична функция за самопочистване на ролкова четка. Космите, събрани на ролковата четка, се отделят с помощта на крачния превключвател, а останалите автоматично се засмукват. Безжичната прахосмукачка CV 30/2 Bp има много лесен за използване дизайн, включващ иновативна дръжка: превключвател за ВКЛ./ИЗКЛ., режим eco!efficiency и LED дисплей с показване на оставащото време на работа на батерията. Моля, имайте предвид, когато поръчвате, че за тази версия мощната батерия Kärcher Battery Power+ и съвместимото зарядно устройство трябва да се поръчат отделно. Като опция се предлага високоефективен филтър HEPA-14.