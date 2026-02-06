CV 38/2 Adv
Мощна, лесна за употреба четкова смукачка CV 38/2 Adv. С висока производителност, интегрирана система за съхранение на аксесоарите, държач за кабела и система за бърза смяна на кабела.
Независимо дали става дума за търговия на дребно, сектора на хотелиерството и ресторантьорството, офиси, обществени сгради или изложбени зали: Навсякъде, където трябва да се почистват бързо и ефикасно големите килими, вие сте добре оборудвани с прахосмукачката CV 38/2 Adv с изключително голяма работна ширина. Ниското й тегло и ергономичната дръжка осигуряват удобна работа и дълги работни часове без умора. Аксесоарите, интегрирани директно върху машината, разширяват възможните приложения за бързо и ефективно почистване на ръбове или тесни ниши, докато лесното регулиране на четката позволява прецизна настройка към дължината на влакното на килима. Патентованата система за подмяната без прах на изключително устойчивите на скъсване филтърни торбички. Други характеристики на оборудването за спестяване на време, като например смяна на четката без инструменти или система за бърза смяна на захранващия кабел с висока гъвкавост без никакви предварителни познания, затвърждават умната концепция на машината.
Характеристики и предимства
Сигнална лампа
Възможност за гъвкаво и добро почистване
Смяна на четките без да се използват инструментиБърза смяна на четката, без да е необходим инструмент.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Работна ширина (см)
|38
|Вакуум (мбар/кПа)
|200 / 20
|Дебит на въздуха (л/с)
|40
|Номинална мощност (Вт)
|850
|Обем на контейнера (л)
|5,5
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|12
|Ниво на шум (дБ(А))
|65
|Мощност на четковия двигател (Вт)
|150
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|8,8
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|12,2
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|370 x 390 x 1215
Обхват на доставката
- Дюза за почистване на фуги
- Дюза за почистване на тапицерии
- Изсмукваща тръби, свалящи се
- Разтягащ се маркуч за изсмукване
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Ролкови четки, стандартни: 1 бр.
Оборудване
- Показател за състоянието на филтъра
- Ръкохватка с регулиране на височината
Видео
Сфера на приложение
- Килими
- Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради