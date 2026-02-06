Независимо дали става дума за търговия на дребно, сектора на хотелиерството и ресторантьорството, офиси, обществени сгради или изложбени зали: Навсякъде, където трябва да се почистват бързо и ефикасно големите килими, вие сте добре оборудвани с прахосмукачката CV 38/2 Adv с изключително голяма работна ширина. Ниското й тегло и ергономичната дръжка осигуряват удобна работа и дълги работни часове без умора. Аксесоарите, интегрирани директно върху машината, разширяват възможните приложения за бързо и ефективно почистване на ръбове или тесни ниши, докато лесното регулиране на четката позволява прецизна настройка към дължината на влакното на килима. Патентованата система за подмяната без прах на изключително устойчивите на скъсване филтърни торбички. Други характеристики на оборудването за спестяване на време, като например смяна на четката без инструменти или система за бърза смяна на захранващия кабел с висока гъвкавост без никакви предварителни познания, затвърждават умната концепция на машината.