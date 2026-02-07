С нашата четкова смукачка CV 48/2 Adv вие сте оптимално позиционирани за интензивно почистване в търговията на дребно, в хотелския сектор и ресторанти, офиси, обществени сгради или шоуруми. Изключително голямата работна ширина на машината прави възможно бързо и ефективно почистване на големи площи. Аксесоарите, интегрирани директно в машината, гарантират, че и ръбовете и малките ниши могат да бъдат почистени, докато визуалната помощ за регулиране на четката гарантира, че височината на четката съвпада точно с дължината влакната. Интелигентните решения, като бърза смяна на захранващия кабел, безконтактна смяна на четката или патентована система за отстраняване почти без прах на устойчивите на разкъсване филтърни торбички, подчертават удобствата на тази много лесна за използване машина. CV 48/2 Adv впечатлява също с ергономични характеристики, като ниското тегло, което благоприятства дълго работно време, без излишни усилия.