CV 48/2 Adv
Нашата четкова смукачка CV 48/2 Adv впечатлява с отлично съотношение цена - производителност. Висок ергономичен комфорт, лесна употреба и висока производителност.
С нашата четкова смукачка CV 48/2 Adv вие сте оптимално позиционирани за интензивно почистване в търговията на дребно, в хотелския сектор и ресторанти, офиси, обществени сгради или шоуруми. Изключително голямата работна ширина на машината прави възможно бързо и ефективно почистване на големи площи. Аксесоарите, интегрирани директно в машината, гарантират, че и ръбовете и малките ниши могат да бъдат почистени, докато визуалната помощ за регулиране на четката гарантира, че височината на четката съвпада точно с дължината влакната. Интелигентните решения, като бърза смяна на захранващия кабел, безконтактна смяна на четката или патентована система за отстраняване почти без прах на устойчивите на разкъсване филтърни торбички, подчертават удобствата на тази много лесна за използване машина. CV 48/2 Adv впечатлява също с ергономични характеристики, като ниското тегло, което благоприятства дълго работно време, без излишни усилия.
Характеристики и предимства
Сигнална лампа
Възможност за гъвкаво и добро почистванеРазтягащият се маркуч на прахосмукачката се сваля лесно. Така лесно могат да се отстранят запушвания.
Смяна на четките без да се използват инструментиБърза смяна на четката, без да е необходим инструмент.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Работна ширина (см)
|48
|Вакуум (мбар/кПа)
|200 / 20
|Дебит на въздуха (л/с)
|40
|Номинална мощност (Вт)
|850
|Обем на контейнера (л)
|5,5
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|12
|Ниво на шум (дБ(А))
|65
|Мощност на четковия двигател (Вт)
|150
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|9,1
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|13,4
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|370 x 485 x 1215
Обхват на доставката
- Дюза за почистване на фуги
- Дюза за почистване на тапицерии
- Изсмукваща тръби, свалящи се
- Разтягащ се маркуч за изсмукване
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Ролкови четки, стандартни: 1 бр.
Оборудване
- Показател за състоянието на филтъра
- Ръкохватка
- Ръкохватка с регулиране на височината
Сфера на приложение
- Килими
- Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради