T 12/1 eco!efficiency
Новата прахосмукачка Керхер T 12/1 Eco! Efficiency е високоефективна и тиха прахосмукачка, която е особено интересна за почистващи форми, хотели и ресторанти, офиси, магазини, болници, както и за частни домакинства. Устройството има удобен превключвател за лесно управление и разполага с две задни и две предни колела за максимална маневреност. Завършена мощна и здрава прахосмукачка от среден клас.
Стандартно оборудванa с високоефективна филтърна торбичка, която позволява до три пъти по-голям обем в сравнение с хартиена торбичка. Това се отплаща с по-дълги периоди на работа между подмяната на торбичките. Работните характеристики на мотора T 12/1 eco!efficiency въздушният поток и 6-степенна филтърна система (вкл. Микрофилтър като специална опция) са проектирани по такъв начин, че почти няма загуба на смукателна мощност. Ниският му център на тежест осигурява стабилност. Захранващият кабел може да бъде навит между хранилището на кабела или върху издърпваща се кука за кабел като бързо съхранение, когато често променяте местоположението, например почистване в хотели, др. Специална характеристика: подовата дюза се закача в държача на гърба на устройството и може да се използва като цялостно фиксиране на аксесоари на машината след работа. Всмукателният маркуч има проста, но ефективна система за закрепване на приставки. Натискате маркуча към всмукателният отвор на устройството, еластичният пръстен се захваща - това е всичко. Тази система гарантира, че смукателният маркуч не се отделя, когато устройството се тегли зад потребителя. Новата система за клип (смяна без инструменти) позволява лесно удължаване на смукателния маркуч с допълнителни 2,5 m (удължаващ смукателен маркуч - номер на част 6.906-237.0). С турбо четка със захранване ESB 28 (допълнителен аксесоар) T 12/1 Eco! Efficiency се превръща в четкова прахосмукачка за текстил. В случаите, когато хигиенните стандарти са особено строги, може да се постави HEPA филтър, който задържа много фини частици (99,95%), вместо стандартния филтър.
Характеристики и предимства
Пестенето на енергия никога не е било толкова забавно!
- Ниска консумация на енергия (500 W).
- До 40% икономия на енергия с едновременно висока ефективност на почистване.
Съхранение на кабела.
- Захранващият кабел по всяко време е прибран по сигурен за транспорт начин.
Нисък шум
- Подходящ за използване в чувствителни на шум зони благодарение на ниския работен шум.
- Приложенията за почистване през нощта също са възможни без никакви проблеми.
С лесна поддръжка
- Лесна, бърза подмяна на захранващия кабел, дори без предварителни познания.
- Намалява изискването за време и разходите за обслужване.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Вакуум (мбар/кПа)
|185 / 18,5
|Дебит на въздуха (л/с)
|46
|Номинална мощност (Вт)
|500
|Обем на контейнера (л)
|12
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|12
|Ниво на шум (дБ(А))
|60
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|6,4
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|8,5
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|410 x 315 x 340
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 505 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
- Постоянна филтърна кошница: Флийс
Оборудване
- Материал на контейнера: Пластмаса
- Интегрирана система за прибиране на захранващия кабел
- Кука за кабела
- Сменяем захранващ кабел: Стандартно
Видео
Сфера на приложение
- Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
- Идеален за работа в чувствителни на шум зони, включително през нощта.