Стандартно оборудванa с високоефективна филтърна торбичка, която позволява до три пъти по-голям обем в сравнение с хартиена торбичка. Това се отплаща с по-дълги периоди на работа между подмяната на торбичките. Работните характеристики на мотора T 12/1 eco!efficiency въздушният поток и 6-степенна филтърна система (вкл. Микрофилтър като специална опция) са проектирани по такъв начин, че почти няма загуба на смукателна мощност. Ниският му център на тежест осигурява стабилност. Захранващият кабел може да бъде навит между хранилището на кабела или върху издърпваща се кука за кабел като бързо съхранение, когато често променяте местоположението, например почистване в хотели, др. Специална характеристика: подовата дюза се закача в държача на гърба на устройството и може да се използва като цялостно фиксиране на аксесоари на машината след работа. Всмукателният маркуч има проста, но ефективна система за закрепване на приставки. Натискате маркуча към всмукателният отвор на устройството, еластичният пръстен се захваща - това е всичко. Тази система гарантира, че смукателният маркуч не се отделя, когато устройството се тегли зад потребителя. Новата система за клип (смяна без инструменти) позволява лесно удължаване на смукателния маркуч с допълнителни 2,5 m (удължаващ смукателен маркуч - номер на част 6.906-237.0). С турбо четка със захранване ESB 28 (допълнителен аксесоар) T 12/1 Eco! Efficiency се превръща в четкова прахосмукачка за текстил. В случаите, когато хигиенните стандарти са особено строги, може да се постави HEPA филтър, който задържа много фини частици (99,95%), вместо стандартния филтър.