Балсам CarpetPro RM 763, 1л

Ефективният балсам CarpetPro RM 763 за всички видове тъкани улеснява изплакването, отстранява замърсяванията и повърхностно активните остатъци, неутрализира влакната и освежава цветовете.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 1
Опаковъчна единица (бр.) 12
Ниво на pH 3,8
Тегло с опаковката (кг) 1,1
Размери (Д × Ш × В) (мм) 75 x 75 x 270
Качества
  • Намалява усилията за изплакване с 50 %
  • Намалено време за съхнене
  • Съкращава времето, в което помещенията не могат да бъдат използвани
  • Освежаване на цветовете и тъканите
  • Елиминиране на влакната при чувствителните към алкална среда тъкани като вълна
  • Приятен, свеж аромат
  • Деликатен към материалите
Балсам CarpetPro RM 763, 1л
Балсам CarpetPro RM 763, 1л
Балсам CarpetPro RM 763, 1л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Текстилни повърхности
Аксесоари