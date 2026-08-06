Балсам CarpetPro RM 763, 1л
Ефективният балсам CarpetPro RM 763 за всички видове тъкани улеснява изплакването, отстранява замърсяванията и повърхностно активните остатъци, неутрализира влакната и освежава цветовете.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|1
|Опаковъчна единица (бр.)
|12
|Ниво на pH
|3,8
|Тегло с опаковката (кг)
|1,1
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|75 x 75 x 270
Качества
- Намалява усилията за изплакване с 50 %
- Намалено време за съхнене
- Съкращава времето, в което помещенията не могат да бъдат използвани
- Освежаване на цветовете и тъканите
- Елиминиране на влакната при чувствителните към алкална среда тъкани като вълна
- Приятен, свеж аромат
- Деликатен към материалите
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
Съвместими уреди
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Стари продукти
Сфера на приложение
- Текстилни повърхности