Puzzi 10/2 Adv
Puzzi 10/2 Adv: екстрактор с дозираща функция срещу образуването на пяна, отделение за почистващ препарат, интегрирано окачване на захранващия кабел и конектор за PW 30/1 за почистване на по-големи площи.
Puzzi 10/2 Adv: екстрактор с налягане 2 бара. Идеален за почистване на текстилни повърхности. С включване на PW 30/1 екстракторът е подходящ и за средни по размер площи. Дозиращата функция срещу разпенване предотвратява прекомерното образуване на пяна резервоара за отпадна вода. С отделение за почистващ препарат на таблетки, конектор за PW 30/1 за почистване на по-големи площи, кука за захранващия кабел и фиксиране на тръбата.
Характеристики и предимства
Изключителен почистващ резултат
- Перфектно дълбоко почистване на текстилни повърхности.
- Бързото съхнене - означава, че повърхностите могат бързо да се използват отново благодарение на отличното обратно засмукване.
- Отличен почистващ резултат с видим ефект преди и след.
Богат набор от аксесоари за почистване на мокет
- Гъвкава засмукваща устна за оптимален ъгъл на засмукване и максимални резултати при сушене.
- Накрайник за под с ширина 240 мм с интегрирана тръба за пръскане/всмукване.
- Ергономична дръжка с две ръце за допълнителен комфорт на потребителя.
Подвижен, интелигентен контейнер 2 в 1.
- Бързо и лесно зареждане на резервоара за чиста вода.
- Удобен и лесен за отстраняване на мръсна вода.
Лесен за работа благодарение на два големи бутона
- Няма нужда да се навеждате: педал за включване/изключване за бързина и лекота на използване.
- Бърз метод в 1 стъпка: комбинирано пръскане и вакуумиране в една операция.
- Метод в 2 стъпки: Напръскайте върху влакната и оставете да попие – след това вакуумирайте.
Кука за кабела
- За безопасно съхранение на захранващия кабел.
- Практично и предпазва кабелите.
- Машината е лесна и удобна за транспортиране и съхранение.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
- Лесна и удобна за транспортиране и съхранение.
Спецификации
Технически данни
|Максимална ефективност за единица площ (м²/ч)
|30 - 45
|Дебит на въздуха (л/с)
|74
|Вакуум (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Количество на изпръскване (л/мин)
|2
|Налягане на изпръскване (бар)
|2
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|10 / 9
|Мощност турбина (Вт)
|1250
|Мощност на помпата (Вт)
|80
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|11,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|16,88
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|705 x 320 x 435
Обхват на доставката
- Контакт за включване на професионална глава за миене: PW 30/1
- Почистващи препарати: RM 760, таблетки, 2 бр.
- Маркуч за впръскване/екстракция: 2.5 м
- Място за съхранение на таблетките за почистване
- Кука за кабела
- Дюза за почистване на подове: 240 мм
- Пистолет за пръскане/изсмукване
- D-образна дръжка за впръскваща/смукателна тръба
- Подвижен контейнер 2 в 1 за чиста/мръсна вода
- Тръба за пръскане/изсмукване: 1 бр.
Оборудване
- Интегрирано съхранение на аксесоари за дюза за тапицерия/дюза за фуги
- Накрайник с дюза: Дюза за почистване на подове, жълт
Сфера на приложение
- За междинно почистване и целенасочено отстраняване на петна от килими
- За целенасочено дълбоко почистване на по-малки площи с мокет