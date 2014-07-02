Puzzi 10/2 Adv

Puzzi 10/2 Adv: екстрактор с дозираща функция срещу образуването на пяна, отделение за почистващ препарат, интегрирано окачване на захранващия кабел и конектор за PW 30/1 за почистване на по-големи площи.

Puzzi 10/2 Adv: екстрактор с налягане 2 бара. Идеален за почистване на текстилни повърхности. С включване на PW 30/1 екстракторът е подходящ и за средни по размер площи. Дозиращата функция срещу разпенване предотвратява прекомерното образуване на пяна резервоара за отпадна вода. С отделение за почистващ препарат на таблетки, конектор за PW 30/1 за почистване на по-големи площи, кука за захранващия кабел и фиксиране на тръбата.

Характеристики и предимства
Изключителен почистващ резултат
  • Перфектно дълбоко почистване на текстилни повърхности.
  • Бързото съхнене - означава, че повърхностите могат бързо да се използват отново благодарение на отличното обратно засмукване.
  • Отличен почистващ резултат с видим ефект преди и след.
Богат набор от аксесоари за почистване на мокет
  • Гъвкава засмукваща устна за оптимален ъгъл на засмукване и максимални резултати при сушене.
  • Накрайник за под с ширина 240 мм с интегрирана тръба за пръскане/всмукване.
  • Ергономична дръжка с две ръце за допълнителен комфорт на потребителя.
Подвижен, интелигентен контейнер 2 в 1.
  • Бързо и лесно зареждане на резервоара за чиста вода.
  • Удобен и лесен за отстраняване на мръсна вода.
Лесен за работа благодарение на два големи бутона
  • Няма нужда да се навеждате: педал за включване/изключване за бързина и лекота на използване.
  • Бърз метод в 1 стъпка: комбинирано пръскане и вакуумиране в една операция.
  • Метод в 2 стъпки: Напръскайте върху влакната и оставете да попие – след това вакуумирайте.
Кука за кабела
  • За безопасно съхранение на захранващия кабел.
  • Практично и предпазва кабелите.
  • Машината е лесна и удобна за транспортиране и съхранение.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
  • Лесна и удобна за транспортиране и съхранение.
Спецификации

Технически данни

Максимална ефективност за единица площ (м²/ч) 30 - 45
Дебит на въздуха (л/с) 74
Вакуум (мбар/кПа) 254 / 25,4
Количество на изпръскване (л/мин) 2
Налягане на изпръскване (бар) 2
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 10 / 9
Мощност турбина (Вт) 1250
Мощност на помпата (Вт) 80
Напрежение (В) 220 - 240
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 11,5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 16,88
Размери (Д х Ш х В) (мм) 705 x 320 x 435

Обхват на доставката

  • Контакт за включване на професионална глава за миене: PW 30/1
  • Почистващи препарати: RM 760, таблетки, 2 бр.
  • Маркуч за впръскване/екстракция: 2.5 м
  • Място за съхранение на таблетките за почистване
  • Кука за кабела
  • Дюза за почистване на подове: 240 мм
  • Пистолет за пръскане/изсмукване
  • D-образна дръжка за впръскваща/смукателна тръба
  • Подвижен контейнер 2 в 1 за чиста/мръсна вода
  • Тръба за пръскане/изсмукване: 1 бр.

Оборудване

  • Интегрирано съхранение на аксесоари за дюза за тапицерия/дюза за фуги
  • Накрайник с дюза: Дюза за почистване на подове, жълт

Сфера на приложение
  • За междинно почистване и целенасочено отстраняване на петна от килими
  • За целенасочено дълбоко почистване на по-малки площи с мокет
