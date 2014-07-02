Puzzi 10/1

Puzzi 10/1 с накрайник за под/тапицерия за почистване на килими и тапицерии чрез спрей екстракция. Идеален за по-малки площи. С вградена кабелна кука и държач за дръжката/смукателната тръба.

Puzzi 10/1 с накрайник за тапицерия и подов накрайник е особено подходящ за хигиенично и ефективно почистване на малки до средни повърхности. С налягане от 1 бар, спрей екстракторът осигурява нежно, дълбоко почистване на текстилни повърхности и дава впечатляващи резултати, особено при почистване на килими и тапицерии. Благодарение на тясната дюза за под, машината е оптимално подходяща за използване в тесни пространства. Гъвкавите смукателни устни позволяват лесно да се почистват и трудно достъпни участъци. Машината е снабдена с интегрирана кабелна кука и държач за дръжката и смукателната тръба.

Характеристики и предимства
Изключителен почистващ резултат
  • Перфектно дълбоко почистване на текстилни повърхности.
  • Бързото съхнене - означава, че повърхностите могат бързо да се използват отново благодарение на отличното обратно засмукване.
  • Отличен почистващ резултат с видим ефект преди и след.
Богат набор от аксесоари за почистване на мокет
  • Гъвкава засмукваща устна за оптимален ъгъл на засмукване и максимални резултати при сушене.
  • Накрайник за под с ширина 240 мм с интегрирана тръба за пръскане/всмукване.
  • Ергономична дръжка с две ръце за допълнителен комфорт на потребителя.
Удобен накрайник за тапицерия
  • Лесно, но цялостно почистване на тапицерия и мека мебел.
Подвижен, интелигентен контейнер 2 в 1.
  • Бързо и лесно зареждане на резервоара за чиста вода.
  • Удобен и лесен за отстраняване на мръсна вода.
Лесен за работа благодарение на два големи бутона
  • Няма нужда да се навеждате: педал за включване/изключване за бързина и лекота на използване.
  • Бърз метод в 1 стъпка: комбинирано пръскане и вакуумиране в една операция.
  • Метод в 2 стъпки: Напръскайте върху влакната и оставете да попие – след това вакуумирайте.
Големи задни колела и гъвкави 360° завиващи предни колела
  • Лесно маневриране дори по неравни повърхности.
  • Особено маневрен и гъвкав за работа при почистване.
Кука за кабела
  • За безопасно съхранение на захранващия кабел.
  • Практично и предпазва кабелите.
  • Машината е лесна и удобна за транспортиране и съхранение.
Спецификации

Технически данни

Максимална ефективност за единица площ (м²/ч) 20 - 25
Дебит на въздуха (л/с) 74
Вакуум (мбар/кПа) 254 / 25,4
Количество на изпръскване (л/мин) 1
Налягане на изпръскване (бар) 1
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 10 / 9
Мощност турбина (Вт) 1250
Мощност на помпата (Вт) 40
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дължина на кабела (м) 7,5
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 10,5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 16,08
Размери (Д х Ш х В) (мм) 690 x 325 x 440

Обхват на доставката

  • Дюза за почистване на тапицерии
  • Почистващи препарати: RM 760, таблетки, 2 бр.
  • Маркуч за впръскване/екстракция: 2.5 м
  • Кука за кабела
  • Дюза за почистване на подове: 240 мм
  • Пистолет за пръскане/изсмукване
  • D-образна дръжка за впръскваща/смукателна тръба
  • Подвижен контейнер 2 в 1 за чиста/мръсна вода
  • Тръба за пръскане/изсмукване: 1 бр.

Оборудване

  • Интегрирано съхранение на аксесоари за дюза за тапицерия/дюза за фуги
  • Интегрирано съхранение на аксесоари за подова дюза
  • Накрайник с дюза: Дюза за почистване на тапицерии, син

Видео

Сфера на приложение
  • За интензивно почистване в дълбочина на тапицерия и мека мебел
  • За междинно почистване и целенасочено отстраняване на петна от килими
  • За почистване на всякакви текстилни повърхности – включително интериор на автомобили
  • За интензивно почистване в дълбочина на тапицирани автомобилни седалки
  • За целенасочено дълбоко почистване на по-малки площи с мокет
Аксесоари
Почистващи препарати