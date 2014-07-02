Puzzi 10/1 с накрайник за тапицерия и подов накрайник е особено подходящ за хигиенично и ефективно почистване на малки до средни повърхности. С налягане от 1 бар, спрей екстракторът осигурява нежно, дълбоко почистване на текстилни повърхности и дава впечатляващи резултати, особено при почистване на килими и тапицерии. Благодарение на тясната дюза за под, машината е оптимално подходяща за използване в тесни пространства. Гъвкавите смукателни устни позволяват лесно да се почистват и трудно достъпни участъци. Машината е снабдена с интегрирана кабелна кука и държач за дръжката и смукателната тръба.