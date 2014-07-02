Puzzi 10/1
Puzzi 10/1 с накрайник за под/тапицерия за почистване на килими и тапицерии чрез спрей екстракция. Идеален за по-малки площи. С вградена кабелна кука и държач за дръжката/смукателната тръба.
Puzzi 10/1 с накрайник за тапицерия и подов накрайник е особено подходящ за хигиенично и ефективно почистване на малки до средни повърхности. С налягане от 1 бар, спрей екстракторът осигурява нежно, дълбоко почистване на текстилни повърхности и дава впечатляващи резултати, особено при почистване на килими и тапицерии. Благодарение на тясната дюза за под, машината е оптимално подходяща за използване в тесни пространства. Гъвкавите смукателни устни позволяват лесно да се почистват и трудно достъпни участъци. Машината е снабдена с интегрирана кабелна кука и държач за дръжката и смукателната тръба.
Характеристики и предимства
Изключителен почистващ резултат
- Перфектно дълбоко почистване на текстилни повърхности.
- Бързото съхнене - означава, че повърхностите могат бързо да се използват отново благодарение на отличното обратно засмукване.
- Отличен почистващ резултат с видим ефект преди и след.
Богат набор от аксесоари за почистване на мокет
- Гъвкава засмукваща устна за оптимален ъгъл на засмукване и максимални резултати при сушене.
- Накрайник за под с ширина 240 мм с интегрирана тръба за пръскане/всмукване.
- Ергономична дръжка с две ръце за допълнителен комфорт на потребителя.
Удобен накрайник за тапицерия
- Лесно, но цялостно почистване на тапицерия и мека мебел.
Подвижен, интелигентен контейнер 2 в 1.
- Бързо и лесно зареждане на резервоара за чиста вода.
- Удобен и лесен за отстраняване на мръсна вода.
Лесен за работа благодарение на два големи бутона
- Няма нужда да се навеждате: педал за включване/изключване за бързина и лекота на използване.
- Бърз метод в 1 стъпка: комбинирано пръскане и вакуумиране в една операция.
- Метод в 2 стъпки: Напръскайте върху влакната и оставете да попие – след това вакуумирайте.
Големи задни колела и гъвкави 360° завиващи предни колела
- Лесно маневриране дори по неравни повърхности.
- Особено маневрен и гъвкав за работа при почистване.
Кука за кабела
- За безопасно съхранение на захранващия кабел.
- Практично и предпазва кабелите.
- Машината е лесна и удобна за транспортиране и съхранение.
Спецификации
Технически данни
|Максимална ефективност за единица площ (м²/ч)
|20 - 25
|Дебит на въздуха (л/с)
|74
|Вакуум (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Количество на изпръскване (л/мин)
|1
|Налягане на изпръскване (бар)
|1
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|10 / 9
|Мощност турбина (Вт)
|1250
|Мощност на помпата (Вт)
|40
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|10,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|16,08
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|690 x 325 x 440
Обхват на доставката
- Дюза за почистване на тапицерии
- Почистващи препарати: RM 760, таблетки, 2 бр.
- Маркуч за впръскване/екстракция: 2.5 м
- Кука за кабела
- Дюза за почистване на подове: 240 мм
- Пистолет за пръскане/изсмукване
- D-образна дръжка за впръскваща/смукателна тръба
- Подвижен контейнер 2 в 1 за чиста/мръсна вода
- Тръба за пръскане/изсмукване: 1 бр.
Оборудване
- Интегрирано съхранение на аксесоари за дюза за тапицерия/дюза за фуги
- Интегрирано съхранение на аксесоари за подова дюза
- Накрайник с дюза: Дюза за почистване на тапицерии, син
Видео
Сфера на приложение
- За интензивно почистване в дълбочина на тапицерия и мека мебел
- За междинно почистване и целенасочено отстраняване на петна от килими
- За почистване на всякакви текстилни повърхности – включително интериор на автомобили
- За интензивно почистване в дълбочина на тапицирани автомобилни седалки
- За целенасочено дълбоко почистване на по-малки площи с мокет