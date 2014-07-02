Puzzi 30/4
Професионалният екстрактор Puzzi 30/4 е икономичното решение за почистване за големи текстилни площи и гарантира ергономична работа без умора и губене на време.
Професионалният екстрактор Puzzi 30/4 с 66 dB (A) е най-тихият екстрактор за мокро почистване от неговия клас и е идеален за почистване без шум. С капацитет 30 L за прясна вода и 350 mm дюза за почистване на подове иновативният екстрактор е особено подходящ за почистване на големи текстилни площи. Голямо внимание е обърнато при разработката на уреда за ергономичната работа, без умора и губене на време. Концепцията за лесно управление EASY-Operation и ергономичната изправена конструкция, Upright-Konzept значително улесняват ползването. Благодарение на лесните за разбиране контролни знаци отпада нуждата за дълго обучение за работа с уреда. Резервоарът за отпадната вода се сваля, дръжката и геометрията на резервоара са разработени от гледна точка на ергономичния транспорт. Резервоарът може да се почиства лесно и е подходящ за пълнене на прясна вода. Краткото време за сглобяване пести време и разходи. Уредът предлага до 30 % по-кратко време за съхнене на повърхностите в сравнение с конкурентни уреди. За това допринася и гъвкавата лента на изсмукващата дюза. която гарантира винаги оптимален ъгъл на изсмукване. Puzzi 30/4 може да се транспортира лесно – дори и в легнало положение с пълен резервоар и благодарение на големите колела се движи лесно по стълби.
Характеристики и предимства
Контакт за PW 30Интегрираният контакт дава възможност за гъвкава употреба на PW 30/1 без допълнителен източник на електрозахранване. Когато не се използва контактът е защитен чрез автоматично затварящ се капак. PW 30/1 увеличава мощността за единица площ, почиства влакната с въртяща се четка и ги подрежда.
Свалящ се резервоар за мръсна вода.За защита срещу замърсявания дръжката на резервоара за отпадна вода е поставена от външната страна. Резервоарът за мръсната вода се сваля лесно и може да се използва за пълнене с прясна вода. Кратко описание, поставено на гърба на резервоара за отпадна вода разяснява лесно разбираемо отделните стъпки.
Екстремно тихаСамо с 66 dB (A), Puzzi 30/4 е най-тихата мокра смукачка от този вид. Благодарение на минималните нива на шум, уредът може да се използва универсално. Дори и в работно време на хотелите. Ниските емисии на шум предпазват оператора и дават възможност за по-дълги интервали на работа.
Голям обем на резервоара
- Дори с пълен 30-литров резервоар а прясна вода Puzzi 30/4 се транспортира в положение по гръб без проблем.
- Интегрирана система за следене на нивото на водата показва на оператора колко вода остава през цялото време.
- Филтърът за чиста вода предпазва компонентите и се сваля и почиства без инструменти.
Ориентирана към потребителя концепция за управление EASY-Operation
- Лесен избор с помощта на въртящия се превключвател (изключване на машината, пръскане, вакуумиране, пръскане-вакуумиране).
- Разбираеми от само себе си пиктограми улесняват управлението.
- Лесно достъпна позиция на въртящия се превключвател в горната част на машината.
Ергономична изправена концепция.
- Потребителите могат да работят без умора и да спестят време благодарение на добре проектираната концепция на машината.
- Ергономичен транспорт благодарение на специалната геометрия на резервоара и дръжката.
Големи колела за транспорт
- Гладки колела с диаметър 30 см.
Спецификации
Технически данни
|Максимална ефективност за единица площ (м²/ч)
|60 - 75
|Дебит на въздуха (л/с)
|74
|Вакуум (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Количество на изпръскване (л/мин)
|3
|Налягане на изпръскване (бар)
|4
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|30 / 15
|Мощност турбина (Вт)
|1200
|Мощност на помпата (Вт)
|70
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дължина на кабела (м)
|15
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|26
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|580 x 460 x 930
Обхват на доставката
- Контакт за включване на професионална глава за миене: PW 30/1
- Маркуч за впръскване/екстракция: 4 м
- Дюза за почистване на подове: 350 мм
- Пистолет за пръскане/изсмукване
- D-образна дръжка за впръскваща/смукателна тръба
- Тръба за пръскане/изсмукване: 1 бр., 700 мм, Неръждаема стомана
Оборудване
- Накрайник с дюза: Дюза за почистване на подове, жълт
Видео