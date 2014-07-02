Професионалният екстрактор Puzzi 30/4 с 66 dB (A) е най-тихият екстрактор за мокро почистване от неговия клас и е идеален за почистване без шум. С капацитет 30 L за прясна вода и 350 mm дюза за почистване на подове иновативният екстрактор е особено подходящ за почистване на големи текстилни площи. Голямо внимание е обърнато при разработката на уреда за ергономичната работа, без умора и губене на време. Концепцията за лесно управление EASY-Operation и ергономичната изправена конструкция, Upright-Konzept значително улесняват ползването. Благодарение на лесните за разбиране контролни знаци отпада нуждата за дълго обучение за работа с уреда. Резервоарът за отпадната вода се сваля, дръжката и геометрията на резервоара са разработени от гледна точка на ергономичния транспорт. Резервоарът може да се почиства лесно и е подходящ за пълнене на прясна вода. Краткото време за сглобяване пести време и разходи. Уредът предлага до 30 % по-кратко време за съхнене на повърхностите в сравнение с конкурентни уреди. За това допринася и гъвкавата лента на изсмукващата дюза. която гарантира винаги оптимален ъгъл на изсмукване. Puzzi 30/4 може да се транспортира лесно – дори и в легнало положение с пълен резервоар и благодарение на големите колела се движи лесно по стълби.